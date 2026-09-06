Kényszerleszállás Budapesten: hidraulikai hiba miatt fordult vissza egy magángép – elsőbbséget kapott a repülőtéren

Kényszerleszállást hajtott végre egy Budapestről felszálló üzleti magángép vasárnap, miután hidraulikai problémát észleltek a repülőgépen. A Piaggio P.180 Avanti II visszafordult a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, ahol a kettes futópályán rendben földet is ért – írta a 24.hu.

Nem sokkal a felszállás után hidraulikai problémát észlelt egy üzleti repülőgép, ezért kényszerleszállást hajtott végre Budapesten / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kényszerhelyzetet jelzett egy Budapestről induló üzleti magángép vasárnap, miután röviddel a felszállás után műszaki problémát észleltek a fedélzeten. A Piaggio P.180 Avanti II típusú repülőgép visszafordult a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, ahol végül rendben leszállt.

A történtekről a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a 24.hu megkeresésére számolt be. A repülőtér tájékoztatása szerint a gépnél a felszállás után merült fel a műszaki probléma, amely miatt a pilóták úgy döntöttek, hogy visszatérnek Budapestre.

Rendben történt a kényszerleszállás

A HungaroControl ennél részletesebben is ismertette az esetet. Közlésük szerint a magángép először hidraulikai problémát jelzett, majd kényszerhelyzetet jelentett. Ez azt jelentette, hogy a légi forgalmi irányítóknak azonnal a repülőtéri kényszerhelyzeti tervben meghatározott eljárás szerint kellett megszervezniük a forgalmat.

A légiforgalmi irányítók ennek megfelelően biztosították a szükséges feltételeket a repülőgép visszatéréséhez, és elsőbbséget adtak neki a leszállás során. A gép végül a repülőtér kettes futópályáján hajtott végre leszállást.

Az esemény mintegy fél órán keresztül tartott, ám a HungaroControl szerint nem okozott fennakadást a menetrend szerinti légi közlekedésben.

A másik futópálya közben zavartalanul üzemelt, így a kényszerhelyzet kezelése mellett a repülőtér forgalma is folytatódhatott.

A történtek pontos műszaki okáról egyelőre nem közöltek további részleteket. Az ismert információk alapján a hidraulikai rendszer problémája miatt vált szükségessé a visszafordulás és a kényszerhelyzet bejelentése, a leszállás azonban rendben lezajlott.

A Piaggio P.180 Avanti II nem mindennapi üzleti repülőgép. A genovai székhelyű Piaggio AeroSpace által tervezett típus kétmotoros, turbólégcsavaros meghajtású repülőgép, amely legfeljebb kilenc utas szállítására alkalmas.