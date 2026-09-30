Kiderült, mit nem mondhat el a honvédelmi miniszter: szivárognak az információk a bizottsági ülésről – „szóltak, hogy nem kellene éles gránátokat robbantani!"

A honvédelmi miniszter szerdán arról számolt be Facebook-bejegyzésében, hogy zárt ülésen tájékoztatta az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagjait az újdörögdi kézigránát-balesetről, valamint a csádi misszió előkészítéséről. Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte: a minősített információkat nem hozhatja nyilvánosságra, a felelősség kérdéseiről és a közpénzek felhasználásáról azonban szerinte a társadalomnak joga van tudni.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint egy katonai kiképzésnél annak kell elsődlegesnek lennie, hogy minden résztvevő épségben hazatérjen. / Fotó: Tóth Imre/Hajdú-Bihari Napló

Ruszin-Szendi szerint szakmai és politikai felelősség megállapítható

Ruszin-Szendi Romulusz az újdörögdi kézigránát-balesettel kapcsolatban felidézte, hogy az ügyészség megszüntette a büntetőeljárást, mert álláspontja szerint a feltárt szabályszegések és a tragédia között nem lehetett megállapítani a büntetőjogi felelősséghez szükséges közvetlen okozati kapcsolatot. Azóta annyi idő telt el, hogy az elévülés miatt az érintettekkel szemben új eljárás sem indítható, így büntetőjogi felelősségre vonásra már nincs lehetőség.

A honvédelmi miniszter szerint ettől még felvetődik a szakmai, vezetői és politikai felelősség.

Elmondása szerint a katonák az esetnél jelezték a kockázatot, a feladatot azonban végre kellett hajtaniuk. Egy katonai kiképzésnél azonban annak kell elsődlegesnek lennie, hogy minden résztvevő épségben hazatérjen – jegyezte meg.

A miniszter közölte azt is, hogy a baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium foglalkoztatja, és a tárca minden rendelkezésére álló segítséget megad a rehabilitációjához.

Az információk alapján nem tud feljelentést tenni a csádi misszió ügyében a tárcavezető

A bizottsági ülés másik témája az Afrikába tervezett csádi misszió előkészítése és Orbán Gáspár abban betöltött szerepe volt. Ruszin-Szendi Romulusz közlése szerint a misszióhoz kapcsolódóan közel négymilliárd forint közpénzt költöttek el.

A miniszter azt írta, ismeri a pénz felhasználásának részleteit, és ezekről a bizottság tagjait zárt ülésen tájékoztatta, ám a részleteket nem hozhatja nyilvánosságra, mert az információk egy része nemzetbiztonsági okból minősített.

Ruszin-Szendi Romulusz a zárt ülésen ismertetett körülmények alapján arra a következtetésre jutott, hogy Orbán Gáspár családi háttere olyan lehetőséget és állami támogatást biztosított számára, amely nélkül a program ebben a formában szerinte aligha valósulhatott volna meg.