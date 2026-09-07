A Terminátor már nem sci-fi: Kína Tajvan szigete ellen is humanoid robotokat és kutyákat küldene – így néznének ki a rohamcsoportok, ez már a gépek háborúja

A kínai humanoid robotok eddig hol vicces, hol lenyűgöző sporteljesítményükkel szórakoztatták a közönséget, ám Peking egészen más lehetőséget lát a rohamosan fejlődő technológiában. A kínai hadsereg már azt vizsgálja, hogyan lehetne emberszerű robotokat bevetni a harctéren, akár városi ütközetekben is.

A kínai hadsereg intenzíven kutatja a humanoid robotok harctéri alkalmazásának lehetőségeit. / Fotó: LA Times

Felpörgeti a kínai hadsereg a humanoid robotok fejlesztését

A Reuters több mint száz kínai katonai beszerzési dokumentum, tudományos tanulmány, szabadalom, hivatalos kiadvány, állami nyilvántartás és hadiipari vállalat anyagának áttekintése alapján arra jutott, hogy a kínai védelmi szektor felgyorsította a humanoid robotok katonai alkalmazásának kutatását.

A munka 2025-ben és 2026-ban kapott nagyobb lendületet, ugyanis a kínai hadsereg háttérintézményei már a harctéri követelmények alapján tesztelik a technológiát, robotokat és a kiképzésükhöz szükséges rendszereket szereznek be, valamint azt vizsgálják, hogyan dolgozhatnának együtt a gépek a katonákkal.

A technológiai fejlődés látványos bemutatóját adta a múlt hónapban Kínában rendezett Humanoid Robot Világjátékok. A gépek futottak, ugráltak, bokszoltak és táncoltak, egyes robotok pedig száz méteren Usain Bolt sebességét is meghaladták.

Két nappal a rendezvény után a kínai Népi Felszabadító Hadsereg hivatalos lapja már katonai következtetéseket vont le a látottakból.

A PLA Daily arra szólította fel a kutatókat, hogy gyorsítsák fel a legmodernebb technológiák átadását a laboratóriumokból a katonai gyakorlóterekre, ahol robot „harcosok” kiképzésére lehet szükség.

A Bank of America Global Research becslése szerint 2025-ben a világ humanoidrobot-szállításainak mintegy 95 százalékát kínai gyártók adták. A Népi Felszabadító Hadsereg így egy gyorsan növekvő hazai iparágra támaszkodhat a katonai alkalmazások fejlesztésénél.

A Reuters ugyanakkor nem talált bizonyítékot arra, hogy Kína már fegyveres humanoid robotot állított volna hadrendbe. A jelenlegi gépek sok energiát fogyasztanak, ellenőrzött környezeten kívül pedig továbbra sem eléggé megbízhatók.