Ijesztő a látvány: 20 ezer év után kiszáradt a Kiskunság legnagyobb édesvízi mocsara és síklápja – képeken a klímaváltozás áldozata

Augusztus végére gyakorlatilag teljesen kiszáradt a Kolon-tó. A Kolon-tó kiszáradása nem egyik napról a másikra bekövetkezett esemény: a térség szárazodása évek óta tart, a tó vízszintje pedig már tavaly ősszel is kritikusan alacsony volt – írja a Baon. A tó kiszáradása újabb figyelmeztető jel, hogy a klímaváltozással és annak negatív hatásaival kezdeni kell valamit. 2026-ra egy több mint 20 ezer éve vizes élőhely száradt ki teljesen. A Kolon-tó medrét ugyanis a jégkorszakot követően a zárt nádasok és a nyílt vizek változatos arányban borították.

Fotó: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság FB oldala

A Kolon-tó természetes fejlődésébe a 19. század végétől folyamatosan beleszólt az ember

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának (KNPI) tájékoztatása szerint Kolon-tó felszíni összeköttetése az északi területek nagy vizes élőhelyeinek vonulataival már 1895-ben elkezdett megszűnni a Kecskemét-Fülöpszállási vasútvonal megépítésével, majd ezt a folyamatot megerősítette a Kecskemét-Dunaföldvári főút 1930-as megépítése.

A legnagyobb csapást ugyanakkor az 1927-28-ban megépült, a tavat a Duna-völgyi-főcsatornával összekötő lecsapoló csatorna mérte a tóra.

A víz elvezetése nemcsak a tó majdnem teljes kiszáradását okozta, hanem a környező művelt területekre is drasztikus, negatív hatása volt.

Úgy tűnt, időben megindult a tó vízszintjének visszaállítása

Azt nem lehet mondani, hogy a szakemberek ne foglalkoztak volna a Kolon-tó kiszáradásával, ez évtizedek óta beszédtéma és az eredeti állapotok részbeni visszaállítását három beavatkozás is megcélozta, amelynek eredményeként:

1989–1990-ben egy 6,3 hektár kiterjedésű, 1,4 méter mélységű nyílt vízfelület

2010-ben 12 darab kis kiterjedésű (100–500 négyzetméter), különböző mélységű, csatornákkal összekötött tavacska;

majd 2011–13-ban egy 20 hektáros, változó mélységű (maximum két méter), szigetekkel tagolt nyílt víz lett kikotorva a záródott nádasok helyén.

Ezek a kotrások a párolgási veszteséget is csökkentették, a nyílt vízfelület párolgási vesztesége ugyanis kisebb a vízben álló sűrű, erőteljes növekedésű mocsári növényzet által előidézettnél.