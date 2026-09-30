Rendkívüli bejelentés: eddig nem látott dokumentumokat hoz nyilvánosságra a Tisza-kormány – Schmitt Pál és Soros György neve is felmerült
„A következő hónapokban nyilvánosságra hozzuk az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit, azok nemzetbiztonsági átvilágítása után. A magyar embereknek évek múltán is joga van megismerni egyes döntések hátterét” – jelentette be szerda reggel a Kormany.hu oldalon megjelent közleményében a magyar kormány.
Kiemelték, hogy elsőként a 2010-es kormányülések összefoglalóit teszik közzé. A dokumentumok hivatalos feljegyzések arról, milyen ügyekkel foglalkozott a második Orbán-kormány a megalakulása utáni első hónapokban.
Megjegyezték, hogy a szóban forgó időszakban a kormány intenzíven tárgyalta a magánnyugdíjpénztárak államosítását, de napirenden szerepelt az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítését érintő javaslat, valamint Balog Zoltán romaügyi stratégiája is. A kormány aktívan foglalkozott a 2011-es EU-s elnökség előkészítésével és az ajkai vörösiszap-katasztrófával is.
Szintén kihangsúlyozták az alábbi pontokat:
- Hogy az évek során mennyit változtak egyes kormányzati prioritások, azt jól mutatja a december 22-i döntés a vörösiszap-katasztrófa kapcsán: „Soros György által meghatározott személy szavazati joggal helyet kap a Kármentő Bizottságban.”
- Az augusztus 11-i kormányülés összefoglalójában pedig olvasható az az epizód, mikor a frissen köztársasági elnökké választott Schmitt Pál látogatása alkalmából a miniszterelnök kijelenti: „a köztársasági elnök nem ellensúly, hanem mind a köztársasági elnök, mind pedig a Kormány tagjai őrzik az Alkotmányt.”
A nyilvánosságra hozott összefoglalók a kormany.hu oldalon belül már böngészhetőek.
Zajlik a kormány tisztítótűz-művelete
A Magyar Péter június végén jelentette be a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal létrehozását a parlamentben. A miniszterelnök szerint ezzel vett kezdetét a harc a gazdasági és politikai maffia ellen, vagyis az úgynevezett tisztítőtűz.
Úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány célja felszabadítani az országot a gazdasági és politikai maffiától.
„Honfitársaim, én ezért jöttem. Jól jegyezzék meg ezt a napot: ma elindítjuk a tisztulás műveletét, amely lezár egy korszakot” – jelentette ki Magyar Péter. Közölte, hogy ennek egyik legfontosabb eleme a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal létrehozása.
A kormányfő akko úgy fogalmazott, hogy az országot fogva ejtő rendszer több évtizede épül: a kilencvenes évek privatizációitól és az olajszőkítési ügyektől kezdve a „30–70-es korrupciós megállapodásokon” át egészen „a parkfenntartásos korrupciókorrupciós hálózatig”.
Azt mondta, hogy a Tisza-kormány „bűnözőről bűnözőre haladva” számolja fel „a magyar Cosa Nostrát”.