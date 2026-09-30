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Rendkívüli bejelentés: eddig nem látott dokumentumokat hoz nyilvánosságra a Tisza-kormány – Schmitt Pál és Soros György neve is felmerült

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nyilvánosságra hozza az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit a Tisza. Elsőként a 2010-es kormányülések összefoglalóit tették közzé.
VG
2026.09.30, 08:25
Frissítve: 2026.09.30, 08:48

„A következő hónapokban nyilvánosságra hozzuk az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit, azok nemzetbiztonsági átvilágítása után. A magyar embereknek évek múltán is joga van megismerni egyes döntések hátterét” – jelentette be szerda reggel a Kormany.hu oldalon megjelent közleményében a magyar kormány.

ORBÁN Viktor kormányülés
Nyilvánosságra hozza az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit a Tisza / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Kiemelték, hogy elsőként a 2010-es kormányülések összefoglalóit teszik közzé. A dokumentumok hivatalos feljegyzések arról, milyen ügyekkel foglalkozott a második Orbán-kormány a megalakulása utáni első hónapokban.

Megjegyezték, hogy a szóban forgó időszakban a kormány intenzíven tárgyalta a magánnyugdíjpénztárak államosítását, de napirenden szerepelt az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítését érintő javaslat, valamint Balog Zoltán romaügyi stratégiája is. A kormány aktívan foglalkozott a 2011-es EU-s elnökség előkészítésével és az ajkai vörösiszap-katasztrófával is.

Szintén kihangsúlyozták az alábbi pontokat:

  • Hogy az évek során mennyit változtak egyes kormányzati prioritások, azt jól mutatja a december 22-i döntés a vörösiszap-katasztrófa kapcsán: „Soros György által meghatározott személy szavazati joggal helyet kap a Kármentő Bizottságban.”
  • Az augusztus 11-i kormányülés összefoglalójában pedig olvasható az az epizód, mikor a frissen köztársasági elnökké választott Schmitt Pál látogatása alkalmából a miniszterelnök kijelenti: „a köztársasági elnök nem ellensúly, hanem mind a köztársasági elnök, mind pedig a Kormány tagjai őrzik az Alkotmányt.”

A nyilvánosságra hozott összefoglalók a kormany.hu oldalon belül már böngészhetőek.

Zajlik a kormány tisztítótűz-művelete

A Magyar Péter június végén jelentette be a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal létrehozását a parlamentben. A miniszterelnök szerint ezzel vett kezdetét a harc a gazdasági és politikai maffia ellen, vagyis az úgynevezett tisztítőtűz.

Úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány célja felszabadítani az országot a gazdasági és politikai maffiától.

„Honfitársaim, én ezért jöttem. Jól jegyezzék meg ezt a napot: ma elindítjuk a tisztulás műveletét, amely lezár egy korszakot” – jelentette ki Magyar Péter. Közölte, hogy ennek egyik legfontosabb eleme a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal létrehozása.

A kormányfő akko úgy fogalmazott, hogy az országot fogva ejtő rendszer több évtizede épül: a kilencvenes évek privatizációitól és az olajszőkítési ügyektől kezdve a „30–70-es korrupciós megállapodásokon” át egészen „a parkfenntartásos korrupciókorrupciós hálózatig”.

Azt mondta, hogy a Tisza-kormány „bűnözőről bűnözőre haladva” számolja fel „a magyar Cosa Nostrát”.

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