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Vészjósló hír érkezett az eurozónából - erre Varga Mihályék is nagyon figyelnek, szűkül az MNB mozgástere

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Ezt nem látta jönni Magyar Péter: a nagy bejelentése után azonnal megjött a válasz: felszólították a Tisza-kormányt, hogy terítse ki a lapjait Brüsszelről – most fény derülhet a von der Leyennel kötött paktumra

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A Tisza-kormánynak az átláthatóság jegyében az Ursula von der Leyennel folytatott tárgyalások jegyzőkönyveit is közzé kellene tennie – javasolja Dömötör Csaba Magyar Péter kabinetjének. A fideszes EP-képviselő szerint e tárgyalások részleteinek megismerése valóban közérdek.
VG
2026.09.30, 13:01
Frissítve: 2026.09.30, 13:31

Nem tudom, hogy ez a „filmszínházas megfontolásokon” túl milyen segítséget jelent a magyar családok számára – fogalmazott Dömötör Csaba szerdán a közzésségi oldalon közzétett videójában. A Fidesz európai parlamenti képviselője arra reagált, hogy a Tisza-kormány bejelentette, nyilvánosságra hozza a 16 évvel ezelőtti kormányülések jegyzőkönyveit

Magyar Péter, Ursula von der Leyen, kormány
Dömötör Csaba azt javasolta, hogy a kormány hozza nyilvánosságra az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásainak jegyzőkönyveit is. / Fotó: Anadolu via AFP

„A kormány hozza nyilvánosságra az Európai Bizottsággal folytatott jegyzőkönyveket is!”

A politikus a Facebookon közzétett videójában kifejti, ha a kormány ezt az utat választotta, akkor az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások jegyzőkönyveit is nyilvánosságra kellene hoznia. Az EP-képviselő ugyanezt szorgalmazta Magyar Péter Ursula von der Leyennel folytatott egyeztetéseinek dokumentumai esetében is.

Dömötör Csaba egyúttal rámutat, hogy az uniós források folyósítását gazdasági megszorításokhoz is kötik, ezért szerinte nyilvánosságra kellene hozni, hogy 

  • a védett árazás, 
  • a KATA és 
  • a kamattámogatások 

tervezett változtatásai összefüggnek-e az uniós tárgyalásokkal.

Mint arról lapunk is beszámolt szerda reggel jelentette be a kormány hivatalos honlapján, hogy a következő hónapokban nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit, azok nemzetbiztonsági átvilágítása után.

Kiemelték, hogy elsőként a 2010-es kormányülések összefoglalóit teszik közzé, ezek a dokumentumok hivatalos feljegyzések arról, milyen ügyekkel foglalkozott a második Orbán-kormány a megalakulása utáni első hónapokban.

jegyzőkönyvek
Dömötör Csaba
Magyar Péter
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