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Rendkívüli bejelentés: megszünteti a kormány a koncessziós szerződést – Vitézy Dávid azonnal lép, „ez így tovább nem maradhat!”

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Magyar Péter
Vitézy Dávid

Rendkívüli kormányzati tájékoztató: több kiemelt ügyben is új bejelentés érkezhet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Húsz évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok vagyonosodását, továbbra is kérdéses a 13. és a 14. havi nyugdíj jövője, és az uniós forrásokról zajló tárgyalások sem értek véget. Péntek délelőtt újabb rendkívüli kormányzati tájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, ahol több függőben lévő ügyben is új információk érkezhetnek.
VG
2026.09.18, 08:57
Frissítve: 2026.09.18, 09:41

Rendkívüli sajtótájékoztatót tart péntek délelőtt 10 órától Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid. Hivatalos napirendet egyelőre nem közöltek, az elmúlt napok kormányzati bejelentései alapján azonban az elszámoltatástól az uniós forrásokon át a nyugdíjakig több nagy ügy is előkerülhet.

Magyar Péter, kormányzati tájékoztató
Magyar Péter miniszterelnök mellett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is részt vesz a pénteki kormányzati tájékoztatón. / Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

Vagyonosodási vizsgálat, uniós források, nyugdíj – ezek lehetnek a kormányzati tájékoztató témái

„Orbánék a közpénzek kiszivattyúzása érdekében több tízezer milliárd forint értékben létrehozták a haveroknak a világ talán legnagyobb autópálya-koncesszióját 35 évre. Ennek most véget vetünk. Részletek 10:00 órakor Vitézy Dáviddal” – jelentette be a miniszterelnök a Facebook-oldalán péntek reggel. A javaslatról eddig fellelhető információk alapján a NAV akár húsz évre visszamenőleg ellenőrizhetné jelenlegi és korábbi 

  • országgyűlési képviselők, 
  • miniszterelnökök, 
  • miniszterek, 
  • államtitkárok 
  • és más kormányzati tisztségviselők 

vagyongyarapodását. A vizsgálat bizonyos esetekben a hozzátartozók vagyonára is kiterjedhet.

Napirendre kerülhet az Európai Unióval zajló egyeztetések állása is a blokkolt források tekintetében, így a tájékoztatón újabb információkat oszthatnak meg arról, hol tartanak a tárgyalások, és mikor jöhet a következő érdemi forduló.

A gazdasági témák között az állami beruházások és a korábbi szerződések felülvizsgálata is előkerülhet. Az elmúlt hetekben több koncessziós konstrukció felülvizsgálata is felmerült, ezek sorsáról szintén kérdezhetik a sajtó munkatársai a kormány képviselőit.

Továbbra is nyitott kérdés a 13. és a 14. havi nyugdíj jövője, noha a Pénzügyminisztérium a héten ismét megszólalt a két juttatásról, ám több részlet továbbra is tisztázatlan maradt. Magyar Péter korábban ennek kapcsán azt mondta, hogy az idősek támogatásáról és a nyugellátásokról a 2027-es költségvetés rendelkezik majd.

Az egészségügy szintén szóba kerülhet pénteken, ugyanis a kormány újabb kórházi adósságrendezést helyezett kilátásba, annak nagyságát azonban még nem közölték. A tájékoztatón így arra is fény derülhet, mekkora összeget fordít a kabinet az intézmények felhalmozott tartozásainak rendezésére.

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