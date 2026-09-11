Továbbgyűrűzik a korrupciós ügy, amelyben Veres Tibort, az egyik leggazdagabb magyart is kihallgatták – egyre több a gyanúsított

Újabb nagyszabású akciót hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség egy önkormányzati megbízásokhoz és közbeszerzésekhez kapcsolódó korrupciós ügyben – közölte pénteken a főügyészség.

A korrupciós ügyben már 47 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük heten továbbra is letartóztatásban vannak / Fotó: Shutterstock

Az elmúlt két napban 13 helyszínen – köztük egy ügyvédi irodában – tartottak kutatást és lefoglalást, valamint 14 újabb embert hallgattak ki gyanúsítottként.

A gyanú szerint az érintett gazdasági szereplők önkormányzati megbízások elnyerése vagy más szerződések megkötése érdekében fizettek hivatalos személyeknek.

Egyesek közvetítőként segítették, hogy a tisztségviselők hozzájussanak a korrupciós pénzekhez.

A főügyészség hivatali vesztegetés, bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, valamint közbeszerzési és koncessziós eljárásban megvalósított versenykorlátozó megállapodás miatt közölte a megalapozott gyanút.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy sajtóhírek szerint a Wallis Csoport alapító elnökét vesztegetéssel gyanúsítják egy III. kerületi beruházást érintően. Veres Tibor Magyarország egyik leggazdagabb embere. Vagyonát a Top 100 kiadvány 2026-ban 492 milliárd forintra becsülte.

Az ügyben eddig összesen 47 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. A héten kihallgatott 14 ember szabadlábon védekezik, míg a korábbi gyanúsítottak közül heten továbbra is letartóztatásban vannak.

Az akcióban a nyomozó ügyészek mellett a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség munkatársai is részt vettek. Az újabb gyanúsítottak nem közszereplők, ezért személyazonosságukról nem közöltek további részleteket.

A nyomozás érdekeire hivatkozva a főügyészség egyelőre más információt sem adott ki.