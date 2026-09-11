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Kötcse
Polgári Piknik
Orbán Viktor

Orbán Viktor bejelentette a Facebookon, amire magyarok tömegei vártak: valami nagy dobásra készül a volt miniszterelnök – "Visszatértem, csapjunk a lovak közé"

"Visszatértem. Akkor csapjunk a lovak közé!" – kísérő szöveggel posztolt Orbán Viktor videót Facebook-oldalán. A korábbi miniszterelnök a hagyományoknak megfelelően ezúttal is előadást tart a kötcsei Polgári Pikniken – közölte Havasi Bertalan.
VG
2026.09.11., 18:15
Fotó: AFP

Visszatértem. Akkor csapjunk a lovak közé! – kísérő szöveggel posztolt Orbán Viktor videót Facebook-oldalán. A rövid videó apropóját a most szombaton immáron 23. alkalommal megrendezett kötcsei Polgári Piknik adja.

Orbán Viktor, kötcsei Polgári Piknik,
Visszatértem. Akkor csapjunk a lovak közé! – írta Orbán Viktor a kötcsei Polgári Pikniket beharangozüó videójában.  / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kötcsei Polgári Piknik előtt már aktivizálta magát Orbán Viktor a világhálón

Orbán Viktor az elmúlt napokban egyre aktívabb a világhálón. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a volt kormányfő nem hagyta szó nélkül az Agrár- és Vidékfejlesztési Minisztérium ügyetlenkedését, amikor megpróbálhatták visszakérni azt a két lipicai lovat, melyet Magyarország III. Károly brit király 2023-as koronázása alkalmából ajándékozott a brit királyi udvarnak. A volt miniszterelnök azt írta: 

Elindult az út az istállóba program? A kormány visszakéri a III. Károly királynak ajándékozott lovakat?

, és kitette az Üvegtigris híres jelenetét, melyben Kamarás Iván kiakadva megkérdezi: „Itt mindenki hülye?”.

A héten pedig a Tisza-kormány gazdaságpolitikáját illette Orbán Viktor nem éppen hízelgő szavakkal. A volt miniszterelnök kedden arra reagált, hogy gyors egymásutánban három, a magyar nemzetgazdaság szempontjából igen rossz hír napvilágot. 

  • Épp csak elkezdődött a nap, de a Pénzügyminisztérium arról számolt be, hogy egyetlen hónap alatt 2311,2 milliárd forinttal nőtt a költségvetés hiánya, amivel történelmi méretű lyuk keletkezett augusztusban az államkasszában, ez bizony abszolút rekordnak számít. 
  • Később az is kiderült, hogy bezár a győri WKW-gyár, ahonnan 500 munkavállalót küld el a német autóipari multi. 
  • Majd még mindig a keddi nap folyamán a benzin literje több benzinkúton is 620 forint fölé emelkedett, míg a gázolajé már a 700 forintos árszintet ostromolta.

Ezekre reagálva Orbán Viktor akkor azt írta Facebook-bejegyzésében: 

Az üzemanyagárak az egekben! A költségvetési hiány elszabadult! Újra adósrabszolgaság a láthatáron! Ez nem a magyarok napja volt...

Mint korábban megírtuk: szeptember 12-én rendezik meg a kötcsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő – közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel szerdán. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint ismét a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Polgári Pikniket.

Ez annyiban jelent változást, hogy tavaly először élőben lehetett követni az akkor még miniszterelnöki beszédet. Ezúttal viszont Orbán Viktor csak a legszűkebb kört avatja be abba, hogy mire készül.

zártkörű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak.

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