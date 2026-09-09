Magyar Péter Lamperth Mónika nyomában: beszántaná a megyei közgyűléseket, a Gyurcsány-kormány egyszer már megpróbálta

Magyar Péter kedden bejelentette, hogy már dolgoznak azon a javaslaton, ami „a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza”. A miniszterelnök úgy látja, hogy a megyei közgyűlések „ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működnek”. Tizenkilenc megyében tizenkilenc fideszes többséggel találkozunk, ha a közgyűléseket vizsgáljuk, amelyeknek elsősorban fejlesztési és koordinációs ügyekben vannak feladataik – írja az Index.

Magyar Péter szerint közpénz-ATM-ek a megyei közgyűlések/Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Magyar Péter szerint közpénz-ATM-ek a megyei közgyűlések

Nem új gondolat a megyei önkormányzati rendszer felszámolása: 2006-ban, a Gyurcsány-kormány idején ugyanez a cél már konkrét politikai tervként megjelent. Az MSZP-SZDSZ-kormány a megyei önkormányzatok megszüntetését és a régiós rendszer megerősítését szorgalmazta, sőt az ehhez szükséges kétharmados törvények elfogadásával is megpróbálkozott. A kezdeményezés azonban akkor megbukott, mert az ellenzék nem támogatta a szükséges jogszabályokat.

„A megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette. Ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Jelen formájában a rendszer teljesen feleslegessé és okafogyottá vált” – közölte Magyar Péter kedden, az Országgyűlés ülése előtt a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök a parlamenti felszólalásában bővebben is kifejtette kritikáját: „A megyei közgyűlések ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működnek. Közpénz-ATM-nek használják önök a megyei közgyűléseket. Olyan hellyé alakították ezeket, ahol az eredeti Fidesz, a zöld Fidesz és a kék Fidesz megmaradt csápjai együtt tudnak mutyizni az uniós pályázatokon. Havi egy-két nap, és már repül is a sokmilliós fizetés a párttársaik zsebébe, közben a megye semmit sem profitál a közgyűlések munkájából.”

Megyei földesúrként uralkodnak a még megmaradt birtokukon, ezért is állítottuk meg a féktelen közpénzköltést, a közgyűlési elnökök és alelnökök költségtérítésének eltörlésével, a milliós fizetések csökkentésével. Ideje továbblépni. Ennek a rendszernek egyszerűen véget kell vetni. Már dolgozunk azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. Évente sok tíz milliárd forintot fogunk megspórolni

– jelentette be Magyar Péter.