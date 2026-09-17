Megbukott egy újabb Orbán-ellenes uniós miniszterelnök: Ulf Kristersson benyújtotta lemondását a svéd választási vereség után

A svédországi parlamenti választások szoros eredménnyel zárultak. A baloldali blokk pártjai 176, míg a jobboldal 173 mandátumot szerzett. Ulf Kristersson ezt követően lemondott, azonban a következő miniszterelnök személye és a kormány összetétele nem dőlt el, mivel hosszas koalíciós tárgyalások várhatók.

Ulf Kristersson / Fotó: AFP

Magdelena Anderssonnak, a legtöbb mandátumot megszerző Szociáldemokraták pártelnökének a legfőbb feladata most az lesz, hogy a Centrum Pártot és a Baloldali Pártot közelebb hozza egymáshoz.

Ulf Kristersson távozott

Svédország korábbi miniszterelnöke csütörtökön nyújtotta be lemondását, a levelet pedig Andreas Norlén házelnöknek címezte, aki hamarosan egyeztet a pártok képviselőivel, majd javaslatot tesz az új miniszterelnök személyére.

Mostantól a házelnök feladata, hogy irányítsa a kormányalakítás folyamatát Annak érdekében, hogy ez a munka azonnal megkezdődhessen, ezúton kérem felmentésemet a miniszterelnöki tisztség alól

− írta Kristersson.

Magdalena Andersson győzelmi beszédében máris kijelölte az irányt, aki szerint a választók a megosztottság helyet az egységre szavaztak. "Az emberek arra szavaztak, hogy Svédország előrelépjen, én pedig meg fogom valósítani azt, amire szavaztak" −fogalmazott a szociáldemokrata vezető, aki prioritásnak nevezte a klímaváltozás kezelését, az oktatást, az egészségügyet, az idősgondozást és a migrációspolitika reformját.

Nem történt jobboldali áttörés

A választásokat megelőzően valós esély mutatkozott arra, hogy a Svéd Demokraták áttörik a politikai tűzfalat és miniszteri pozíciókat szerezhetnek egy jobboldali kormánykoalícióban. A párt azonban nem volt képes megismételni a bravúros 2022-es teljesítményét, amikor a szavazatok 20,54 százalékát szerezte meg és ezzel 73 mandátumhoz jutott.

A párt megalakulása óta ez volt az első alkalom, hogy a Jimmie Åkesson vezette közösség veszített népszerűségéből.

Míg a Svéd Demokraták a 2002-es országgyűlési választásokon csupán a szavazatok 1,44 százalékát kapták, addig 2018-ban 17,53, 2022-ben pedig 20,54 százalékot értek el.