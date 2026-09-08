Nagy Ervin nem akárkivel találkozott a francia Riviérán– a magyar filmipar jövője is szóba került Emmanuel Macron társaságában

Emmanuel Macron francia elnökkel, valamint a nemzetközi filmipar fontos szereplőivel találkozott Nagy Ervin a nizzai Lumière Summiton. A kultúráért felelős államtitkár minderről keddi Facebook-bejegyzésében számolt be, akit Petrányi Viktória filmreformért felelős miniszteri biztos is elkísért.

A kultúráért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a film határokon átívelő műfaj, ezért a jövőjét is nemzetközi együttműködésben érdemes építeni. / Fotó: Nagy Ervin / Facebook

Kultúráért felelős államtitkár: a film határokon átívelő műfaj

Az államtitkár közlése szerint a megbeszélések középpontjában a mozgóképipar jövője és a nemzetközi együttműködés lehetőségei álltak. Arról is egyeztettek, hogyan lehet a film kulturális értéke mellett tovább növelni az ágazat gazdasági erejét.

Nagy Ervin szerint szóba került az is, milyen értékek mellett érdemes elköteleződni az alapjaiban átalakuló audiovizuális világban, ahol a közösségi média és a mesterséges intelligencia egyre meghatározóbb szerepet tölt be a képernyőkön.

Magyarország számára különösen fontosnak nevezte a közös gondolkodást a nemzetközi filmipar meghatározó szereplőivel. Ugyanakkor úgy vélie, hogy

a külföldi producerekkel,

alkotókkal,

forgalmazókkal

és intézményekkel

kiépített kapcsolatok új koprodukciók előtt nyithatják meg az utat, új piacokat tehetnek elérhetővé, és további lehetőségeket teremthetnek a magyar filmes szakma számára. A kultúráért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a film határokon átívelő műfaj, ezért a jövőjét is nemzetközi együttműködésben érdemes építeni.