Nagy Ervin nem akárkivel találkozott a francia Riviérán– a magyar filmipar jövője is szóba került Emmanuel Macron társaságában
Emmanuel Macron francia elnökkel, valamint a nemzetközi filmipar fontos szereplőivel találkozott Nagy Ervin a nizzai Lumière Summiton. A kultúráért felelős államtitkár minderről keddi Facebook-bejegyzésében számolt be, akit Petrányi Viktória filmreformért felelős miniszteri biztos is elkísért.
Kultúráért felelős államtitkár: a film határokon átívelő műfaj
Az államtitkár közlése szerint a megbeszélések középpontjában a mozgóképipar jövője és a nemzetközi együttműködés lehetőségei álltak. Arról is egyeztettek, hogyan lehet a film kulturális értéke mellett tovább növelni az ágazat gazdasági erejét.
Nagy Ervin szerint szóba került az is, milyen értékek mellett érdemes elköteleződni az alapjaiban átalakuló audiovizuális világban, ahol a közösségi média és a mesterséges intelligencia egyre meghatározóbb szerepet tölt be a képernyőkön.
Magyarország számára különösen fontosnak nevezte a közös gondolkodást a nemzetközi filmipar meghatározó szereplőivel. Ugyanakkor úgy vélie, hogy
- a külföldi producerekkel,
- alkotókkal,
- forgalmazókkal
- és intézményekkel
kiépített kapcsolatok új koprodukciók előtt nyithatják meg az utat, új piacokat tehetnek elérhetővé, és további lehetőségeket teremthetnek a magyar filmes szakma számára. A kultúráért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a film határokon átívelő műfaj, ezért a jövőjét is nemzetközi együttműködésben érdemes építeni.