Megszólalt Vitézy Dávid a Kossuth tér felújításáról: elmagyarázta, hogy miért nyúltak bele a Kúria és az Agrárminisztérium terveibe – "Azonnal lehúztuk a műszaki tartalomból"

Végéhez közeledik a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota, vagyis a Kúria új épületének rekonstrukciója – közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az elmúlt hónapokban a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítása alatt álló beruházó folytatta a tér két meghatározó épületének, az Igazságügyi Palotának és az Agrárminisztérium korábbi épületének a felújítását.

Bontják a Kúria körüli építési kordont, miközben a rekonstrukció már főként az épület belsejében zajlik / Fotó: SZARKA_DAVID / Vitézy Dávid Facebook-oldala

A Kúria épülete elől néhány napja a kordonok is eltűntek, a munkálatok pedig már elsősorban a belső terekben zajlanak.

A Kúria új épülete elől néhány napja a kordonok is eltűntek, a munkálatok leginkább a belső részekben folytatódnak, így a tér lassan visszanyeri a szépségét

– írta Vitézy a Facebook-oldalán.

A miniszter szerint a Tisza-kormány alapelve egyértelmű: folytatják a műemléki helyreállításokat és az értékek megmentését, de minden korábbi beruházást részletesen átvizsgálnak. „Először is megnézzük, hogy a megkötött szerződések nem túlárazottak-e, illetve mennyire előrehaladottak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy indokolt esetben akár új közbeszerzést is kiírnak.

A vizsgálat a beruházások funkciójára is kiterjed. A Kúria esetében nincs változás: az Igazságügyi Palota a Kúria elhelyezését szolgálja. Vitézy szerint ezt a funkciót a kormány helyesnek tartja és biztosítja.

A Kúria és Agrárminisztérium terveit is több ponton átírták

Az Agrárminisztérium korábbi épületénél viszont a műszaki tartalmat is felülvizsgálták. Vitézy szerint Kövér László korábbi terve az volt, hogy az Országgyűlés a Parlament felújításának idejére ideiglenesen ebbe az épületbe költözik. Ehhez azonban sok milliárd forintból új üléstermet alakítottak volna ki.

Vitézy szerint erre nincs szükség, mivel az Országház eredetileg kétkamarás parlament számára épült, ezért két, szinte teljesen megegyező ülésterem található benne. „Ezt ezért azonnal lehúztuk a műszaki tartalomból, hogy az eredeti költségkereten belül tudjon megvalósulni az építkezés” – közölte.

A miniszter egyúttal vitatta azt az állítást, hogy a jelenlegi kormány állította volna le a beruházást. Szerinte a munkálatok korábban a korábbi kormány többlet műszaki tartalmi igényei miatt álltak le, és ezek elhagyásával a korábbi szerződés szerint újraindulhatnak.

Nem állítunk le értelmetlenül egyetlen építkezést sem

– írta Vitézy, aki szerint a kormány célja a műemléki értékek megőrzése mellett a „szabálytalanság, a túlárazás, a pazarlás, a fényűzés és a felelőtlen gazdálkodás” megszüntetése.