Megszólalt Vitézy Dávid a Kossuth tér felújításáról: elmagyarázta, hogy miért nyúltak bele a Kúria és az Agrárminisztérium terveibe – "Azonnal lehúztuk a műszaki tartalomból"
Végéhez közeledik a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota, vagyis a Kúria új épületének rekonstrukciója – közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az elmúlt hónapokban a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítása alatt álló beruházó folytatta a tér két meghatározó épületének, az Igazságügyi Palotának és az Agrárminisztérium korábbi épületének a felújítását.
A Kúria épülete elől néhány napja a kordonok is eltűntek, a munkálatok pedig már elsősorban a belső terekben zajlanak.
A Kúria új épülete elől néhány napja a kordonok is eltűntek, a munkálatok leginkább a belső részekben folytatódnak, így a tér lassan visszanyeri a szépségét
– írta Vitézy a Facebook-oldalán.
A miniszter szerint a Tisza-kormány alapelve egyértelmű: folytatják a műemléki helyreállításokat és az értékek megmentését, de minden korábbi beruházást részletesen átvizsgálnak. „Először is megnézzük, hogy a megkötött szerződések nem túlárazottak-e, illetve mennyire előrehaladottak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy indokolt esetben akár új közbeszerzést is kiírnak.
A vizsgálat a beruházások funkciójára is kiterjed. A Kúria esetében nincs változás: az Igazságügyi Palota a Kúria elhelyezését szolgálja. Vitézy szerint ezt a funkciót a kormány helyesnek tartja és biztosítja.
A Kúria és Agrárminisztérium terveit is több ponton átírták
Az Agrárminisztérium korábbi épületénél viszont a műszaki tartalmat is felülvizsgálták. Vitézy szerint Kövér László korábbi terve az volt, hogy az Országgyűlés a Parlament felújításának idejére ideiglenesen ebbe az épületbe költözik. Ehhez azonban sok milliárd forintból új üléstermet alakítottak volna ki.
Vitézy szerint erre nincs szükség, mivel az Országház eredetileg kétkamarás parlament számára épült, ezért két, szinte teljesen megegyező ülésterem található benne. „Ezt ezért azonnal lehúztuk a műszaki tartalomból, hogy az eredeti költségkereten belül tudjon megvalósulni az építkezés” – közölte.
A miniszter egyúttal vitatta azt az állítást, hogy a jelenlegi kormány állította volna le a beruházást. Szerinte a munkálatok korábban a korábbi kormány többlet műszaki tartalmi igényei miatt álltak le, és ezek elhagyásával a korábbi szerződés szerint újraindulhatnak.
Nem állítunk le értelmetlenül egyetlen építkezést sem
– írta Vitézy, aki szerint a kormány célja a műemléki értékek megőrzése mellett a „szabálytalanság, a túlárazás, a pazarlás, a fényűzés és a felelőtlen gazdálkodás” megszüntetése.
A Kossuth téri beruházásoknál tehát nem a teljes felújítás leállításáról van szó: a Kúria épületén a munkálatok folytatódnak, miközben a korábbi tervek egyes elemeit a kormány felülvizsgálja. A kapcsolódó agrárminisztériumi beruházásnál szintén módosítottak a korábbi elképzeléseken, többek között a nyilvános passzázs és a Hungarikum-bolt terve is kikerült a projektből.
Senki nem vette észre: nem csak a budai várban állította le az építkezést Vitézy Dávid, a Kossuth tér egyik legfontosabb beruházását is megváltoztatták – videón a mostani állapotok
Úgy tűnik, hogy a Nemzeti Hauszmann Program után a Kossuth tér felújítását tartalmazó Steindl Program sem ússza meg a Tisza-kormány beruházásstopját. Még szeptember elején jelent meg az a kormányhatározat, amelynek értelmében Vitézy Dávid minisztériuma elrendelte a Kúria vagyonkezelésébe kerülő Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium áttervezését. Utóbbi esetében nem alakítanak ki nyilvános, átjárható passzázst a Kossuth Lajos tér és a Kozma Ferenc utca között, nem nyílik Hungarikum-bolt, és Munkácsy Mihály Honfoglalás című festménye sem kerül az épületbe. A 2022-ben, az előző kormány idején, az Archikon tervei alapján elindított fejlesztések így a jelek szerint új irányt vesznek.