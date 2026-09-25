Lannert Judit bocsánatot kért a focis hasonlat miatt az ukrán-magyar meccs előtt – „sajnálom, hogy nem a lényeggel foglalkozunk"

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint nem volt szerencsés az a focis hasonlat, amelyet egy korábbi, zárt körben elhangzott beszélgetésben használt, ezért bocsánatot kért azoktól, akiket megbántott. A miniszter ugyanakkor azt írta, továbbra is fenntartja szakmai álláspontját arról, hogy az iskolai teljesítmény túlzott eredményközpontúsága és a mesterséges intelligencia használata veszélyeket rejthet.

Bocsánatot kért az oktatási és gyermekügyi miniszter egy korábbi focis hasonlat miatt, amely szerinte sem volt szerencsés / Fotó: Lannert Judit Facebook-oldala

Kemény kritikák érték Lannert Juditot

Az oktatási és gyermekügyi miniszter egy tavaly decemberi, a CEU egyik fórumán elhangzott megszólalása miatt került a kritikák középpontjába. A felszólalásról készült beszámolók szerint a miniszter a magyar futballszurkolók azon reakcióján élcelődött, hogy egyesek sírtak amiatt, hogy a magyar válogatott nem jutott tovább a világbajnoki pótselejtezőre.

A kijelentésre Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője is reagált. „Kapaszkodjon meg az oktatási miniszter: a vereségek mellett a győzelmek után is képesek vagyunk elérzékenyülni” – írta közösségi oldalán. Dömötör szerint a kérdés nem az, hogy egy oktatási miniszter szereti-e a focit, hanem az, hogy szerinte az érzéketlen mondatok „az empátia teljes hiányáról” szólnak.

Lannert Judit most közleményben reagált a történtekre. Mint írta, az ellenzék „nagy energiákkal bányássza ki” régi megszólalásaiból azokat a részleteket, amelyeket szerinte kedvükre félremagyarázhatnak és kiforgathatnak.

A miniszter felidézte azt is, hogy még oktatáskutatóként beszélt a mesterséges intelligencia veszélyeiről. Mondandójának lényege szerinte az volt, hogy ha az iskolában nagy tétje van az eredménynek, és a sikert abban mérik, hogy ki tud minél több információt visszaadni, akkor a diákok mindenre mesterséges intelligenciát fognak használni.

A tanár mesterséges intelligenciával létrehozza a tesztet, a tanuló pedig ugyanazzal kitölti azt, és már sikerült is a gondolkodás és tanulás folyamatát kiiktatni

– írta. Lannert szerint ezért inkább a tanulás folyamatára és az alkotás örömére kellene fókuszálni, mint az eredményre. Hozzátette: ezt a szakmai megállapítását most is tartja.