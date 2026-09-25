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Lannert Judit bocsánatot kért a focis hasonlat miatt az ukrán-magyar meccs előtt – „sajnálom, hogy nem a lényeggel foglalkozunk"

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Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint félremagyarázzák korábbi megszólalásait, és egy régi, zárt körben elhangzott focis hasonlat miatt is támadják. Lannert Judit ugyanakkor elismerte, hogy a hasonlat nem volt szerencsés, és bocsánatot kért azoktól, akiket megbántott.
VG
2026.09.25, 17:12

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint nem volt szerencsés az a focis hasonlat, amelyet egy korábbi, zárt körben elhangzott beszélgetésben használt, ezért bocsánatot kért azoktól, akiket megbántott. A miniszter ugyanakkor azt írta, továbbra is fenntartja szakmai álláspontját arról, hogy az iskolai teljesítmény túlzott eredményközpontúsága és a mesterséges intelligencia használata veszélyeket rejthet.

lannert judit
Bocsánatot kért az oktatási és gyermekügyi miniszter egy korábbi focis hasonlat miatt, amely szerinte sem volt szerencsés / Fotó: Lannert Judit Facebook-oldala

Kemény kritikák érték Lannert Juditot

Az oktatási és gyermekügyi miniszter egy tavaly decemberi, a CEU egyik fórumán elhangzott megszólalása miatt került a kritikák középpontjába. A felszólalásról készült beszámolók szerint a miniszter a magyar futballszurkolók azon reakcióján élcelődött, hogy egyesek sírtak amiatt, hogy a magyar válogatott nem jutott tovább a világbajnoki pótselejtezőre.

A kijelentésre Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője is reagált. „Kapaszkodjon meg az oktatási miniszter: a vereségek mellett a győzelmek után is képesek vagyunk elérzékenyülni” – írta közösségi oldalán. Dömötör szerint a kérdés nem az, hogy egy oktatási miniszter szereti-e a focit, hanem az, hogy szerinte az érzéketlen mondatok „az empátia teljes hiányáról” szólnak.

Lannert Judit most közleményben reagált a történtekre. Mint írta, az ellenzék „nagy energiákkal bányássza ki” régi megszólalásaiból azokat a részleteket, amelyeket szerinte kedvükre félremagyarázhatnak és kiforgathatnak.

A miniszter felidézte azt is, hogy még oktatáskutatóként beszélt a mesterséges intelligencia veszélyeiről. Mondandójának lényege szerinte az volt, hogy ha az iskolában nagy tétje van az eredménynek, és a sikert abban mérik, hogy ki tud minél több információt visszaadni, akkor a diákok mindenre mesterséges intelligenciát fognak használni.

A tanár mesterséges intelligenciával létrehozza a tesztet, a tanuló pedig ugyanazzal kitölti azt, és már sikerült is a gondolkodás és tanulás folyamatát kiiktatni

– írta. Lannert szerint ezért inkább a tanulás folyamatára és az alkotás örömére kellene fókuszálni, mint az eredményre. Hozzátette: ezt a szakmai megállapítását most is tartja.

A focis hasonlat kapcsán azonban maga is elismerte, hogy rosszul fogalmazott. „A zárt körben elhangzott beszélgetésben az általam használt focis hasonlat azonban valóban nem volt szerencsés, hiszen a győzni akarás a fociban és az iskolában nem ugyanaz” – írta.

A miniszter szerint megérti, hogy a rövid, kiragadott részlet, különösen a lejárató kampányok tálalásában, sértő lehetett. „Megkövetem ezért minden olyan honfitársamat, akit ez a régi mondatom megbántott.”

Lannert ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a foci nem idegen tőle, többek között azért sem, mert férje nagy focidrukker. 

Mint írta, szereti használni a focis hasonlatokat az oktatás terén is. A korai szelekció szerinte a sportban és az oktatásban is kidobja a későn érőket, ezáltal pedig tehetségeket veszíthetünk el.

A miniszter párhuzamot vont a sikeres csapat edzője és a jó pedagógus között is. Szerinte az igazán jó edző adatokkal és a pályán zajló események elemzésével alakítja ki az edzéstervét, ahogy a jó pedagógus is az osztálytermi folyamatok elemzésével tud igazán sikeres lenni.

Lannert azt kérte, hogy aki valóban kíváncsi arra, mit mondott, ne kiragadott részletekből ítélje meg, hanem nézze meg a kommentben található blogbejegyzéseket vagy a filmet.

Számomra nem okoz gondot a bocsánatkérés

– írta, ugyanakkor hozzátette: nem tartja normálisnak, hogy egy évekkel ezelőtti, rosszul használt hasonlat miatt bárkire rásüssék a „nemzetáruló” bélyeget.

A miniszter szerint a magyar nemzet legnagyobb gondja nem az ő stílusa, hanem az, hogy „magukra vannak hagyva a gyerekek”, és nem kapnak elég segítséget egy soha nem látott gyorsasággal változó világban. Lannert úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 16 évben „földbe döngölték az oktatást, lepusztították a gyermekvédelmet, kifosztották az államkincstárt és még sorolhatnánk”.

„Én az oktatás és a gyermekek ügyére szerződtem, ez érdekel: a gyerekek jövője” – írta a miniszter, hozzátéve: a támadásokat elbírja, azt azonban sajnálja, hogy közben nem a szerinte fontos kérdésekkel foglalkoznak.

Hosszú posztban magyarázkodik Lannert Judit: szerinte manipulált a felvétel, amivel a fideszesek támadják

Manipulált az a felvétel, amivel kritizálják egyes fideszes és KDNP-s politikusok – ezt állítja Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető egy hosszú bejegyzésben reagált az őt ért támadásokra, elmondta azt is, mit gondol ma a pedagógusokról.

 

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