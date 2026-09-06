Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap reggel reagált a Facebookon az őt ért vádakra. A KDNP pénteken petíciót indított a miniszter leváltásáért, miután nyilvánosságra kerültek a miniszter korábbi, pedagógusokról és az oktatási rendszerről tett kijelentései. Rétvári Bence, a párt frakcióvezetője elfogadhatatlannak nevezte az elhangzottakat, és azt mondta, az oktatási miniszter feladata a tanárok szolgálata, nem pedig a sértegetésük vagy a lenézésük – írja az Index.hu.

Hosszú posztban magyarázkodik Lannert Judit: szerinte manipulált a felvétel, amivel a fideszesek támadják

Ugyanakkor a miniszter szerint manipulált, évekkel korábbi felvétellel próbálják félrevezetni a nyilvánosságot egyes fideszes és KDNP-s politikusok. A támadások középpontjában egy 2023 márciusában, még Lannert szakértői időszakában készült Klubrádió-interjú áll.

A felvételen az hallható, hogy a miniszter arról beszél, hogy szerinte az oktatási rendszer nem az önállóan gondolkodó, innovatív embereket vonzza a pedagóguspályára. Továbbá sok tantárgyat és kis iskolát is be kellene zárni, mivel pazarlóak. Emellett az iskolaigazgatók tömeges leváltását is indokoltnak látta.

Lannert most azt állítja, a három évvel ezelőtti beszélgetésből kiragadott részleteket úgy terjesztik, mintha azokat miniszterként mondta volna, és ezzel félreértelmezik eredeti mondanivalóját:

Színtiszta manipuláció ugyanis, hogy egy 2023. márciusában (!!!) adott rádióinterjúmból összevágnak egy rövid részletet, majd azt miniszteri megszólalásnak beállítva félremagyarázzák.

– írta a közösségi oldalán a miniszter. A miniszter szerint három éve is arról beszélt, hogy minden tanárra szükség van. Azt írta, szakértőként arra tett javaslatokat, hogyan lehetne a pazarlás megszüntetésével megvédeni az iskolarendszert, és állítása szerint miniszterként is ezért dolgozik. Egyúttal azzal vádolta a KDNP-t, hogy pártpolitikai érdekből próbálja hergelni a pedagógusokat.

Lannert ezután élesen bírálta a Fidesz–KDNP korábbi oktatáspolitikáját. Azt állította, az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium fokozatosan állítja vissza az intézmények autonómiáját és a tanárok jogait, miközben csökkenteni kezdték az adminisztratív terheket, és felfüggesztették a korábbi teljesítményértékelési rendszert.