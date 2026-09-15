Lázár Jánosnak most lett elege, rászállt a magyar hatóság: súlyos pénzbírságot kapott, teljes bontási kötelezettséget rendeltek el a birtokán – "Voltam, aki voltam és vagyok, aki vagyok"

Fel a fejjel magyarok! – így kezdődik Lázár János miniszter friss bejegyzése, ami azért született, mert a volt építési és beruházási miniszterrel egészen furcsa eset történt. Rászálltak ugyanis a magyar hatóságok, a történet alapján minimum visszás módon.

Lázár Jánosnak most lett elege, rászállt a magyar hatóság: súlyos pénzbírságot kapott, teljes bontási kötelezettséget rendeltek el a birtokán / Fotó: NurPhoto via AFP

A volt politikus felidézte, hogy a szüleivel több évtizede gazdálkodnak, 15 éve ő maga is erdőgazdálkodó. Az elmúlt időszakban

25 hektár erdőt telepített a saját költségére, állami támogatás nélkül.

10 éve a saját tulajdonú erdejükben az erdőgazdálkodás segítése érdekében utakat, fatárolót, raktárakat, irodát létesített.

Az erdészeti hatóság akkori munkatársai szerint nem volt szükség engedélyekre, mert a létesítmények az erdőgazdálkodást szolgálják.

Most viszont kiderült, ezzel Lázár János mulasztást követett el, amikor "hittem nekik és nem fordultam engedélyért a hatóságokhoz." Hangsúlyozta, hogy a beruházásokat a saját tulajdonukon, támogatás nélkül, sem a köznek, sem másnak kárt nem okozva valósította meg.

A létesítmények olyan helyeken születtek, ahol korábban épület állt, vagy „fa nélküli erdőként” nyilvántartott területen. Az építések során soha egy fát ki nem vágott, ellenben a kapcsolódó részeken ezerszám ültetett. A földek, erdők a saját tulajdonú területeivel határosak, saját maga szomszédja, így más érdekét nem sértett.

Az erdők melletti, szintén saját tulajdonú, kiszáradt halastavat termőfölddel feltöltötte, abba szintén fát ültetett, erdőt telepített. Egy üresen álló részén, egyetlen fa kivágása nélkül, a Grosswiese Zrt. a volt politikus hozzájárulásával teniszpályát létesített.

Lázár Jánosra rászállt a magyar hatóság

Az idilli történet ezen a ponton vált furcsává. Az elmúlt tíz évben az erdészeti hatóság észrevételt nem tett, Lázár János erdői gondozottak, rendezettek, a hivatásos erdészek folyamatos ellenőrzése mellett kezeltek, és elmondása szerint a hatósággal a kapcsolat mindvégig korrekt és szakmai volt.

Aztán 2026 májusában az erdészeti hatóság 10 év után hivatalból – nem feljelentésre – eljárást indított ellene.

A határozat egészen szigorú: Lázár János köteles 13 millió forint bírságot fizetni és minden létesítményt elbontani. Nem meglepő módon a Fidesz meghatározó arca az elmúlt hónapokban kérte a hatóságot, hogy rendezzék a helyzetet, hiszen mulasztást lehet, hogy elkövetett, de szándékos jogsértést, károkozást soha.