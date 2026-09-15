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Országgyűlés
Lázár János
Nemzeti Választási Bizottság

Hivatalos: ő lesz Lázár János utódja a parlamentben, többszörös olimpiai bajnok veszi át a volt miniszter helyét

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Új képviselővel bővülhet az Országgyűlés. Lázár János lemondása után a Nemzeti Választási Bizottság Szekeres Pált jelölte ki a mandátum betöltésére.
VG/MTI
2026.09.15, 18:04
Frissítve: 2026.09.15, 19:36

A Nemzeti Választási Bizottság kedden kiadta Szekeres Pálnak Lázár János megüresedett országgyűlési képviselői mandátumát. A Fidesz-KDNP közös pártlistáján eredetileg a 266. helyen szereplő politikus veheti át a helyét a parlamentben.

Lázár János
Döntött a Nemzeti Választási Bizottság arról, ki veheti át Lázár János parlamenti helyét / Fotó: NurPhoto via AFP

Megvan Lázár János parlamenti utódja

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden úgy döntött, hogy Szekeres Pálnak adja ki a megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot.

Lázár János az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös pártlistájáról szerzett mandátumot, amelyről augusztus 20-án mondott le. A döntésével egy parlamenti hely üresedett meg, amelynek betöltéséről a választási szabályok alapján kellett határozni.

A közös pártlista esetében, ha egy listáról mandátumot szerzett képviselő megbízatása megszűnik, a megüresedett helyet az eredeti listán szereplő jelöltek közül a listát állító jelölőszervezetek által megnevezett személy kapja meg. Ha a pártok nem neveznek meg új képviselőt, akkor a listán soron következő jelölt kerülhet a parlamentbe.

Ezúttal azonban nem kellett a sorrend alapján tovább lépni, mivel a Fidesz és a KDNP képviselői megnevezték, kit szeretnének Lázár János helyén látni. 

A közös lista 266. helyén szereplő Szekeres Pált jelölték a megüresedett mandátum betöltésére.

Az NVB keddi határozatával ennek megfelelően kiadta számára az országgyűlési képviselői mandátumot. A döntés azonban egyelőre nem jogerős, az ellen három napon belül jogorvoslati kérelem nyújtható be a Kúriához.

Lázár János lemondása augusztusban vált hivatalossá. A korábbi építési és közlekedési miniszter akkor közölte, hogy megválik parlamenti mandátumától. A távozásával nem szűnt meg minden politikai szerepe, a képviselői hely azonban megüresedett, ezért szükségessé vált annak betöltése. Szekeres Pál parlamenti mandátumának kiadásával lezárulhat a több hete üresen álló képviselői hely sorsa, amennyiben az NVB határozata jogerőre emelkedik.

Szekeres Pál háromszoros paralimpiai bajnok, olimpiai bronzérmes magyar vívó, a magyar parasport egyik legismertebb alakja. Az 1988-as szöuli olimpián a férfi tőrcsapat tagjaként szerzett bronzérmet, majd 1991-ben egy autóbaleset következtében kerekesszékbe került. Sportpályafutását azonban folytatta: az 1992-es barcelonai paralimpián tőrben aranyérmet nyert, négy évvel később Atlantában pedig tőrben és kardban is paralimpiai bajnok lett. Ő az első és máig egyetlen sportoló, aki olimpiai és paralimpiai játékokon egyaránt érmet szerzett. Aktív pályafutása után sportvezetőként és sportdiplomataként dolgozott, többek között a nemzetközi kerekesszékes vívás vezetésében töltött be meghatározó tisztségeket. Korábban kormányzati szerepet is vállalt: 2000-től az Ifjúsági és Sportminisztériumban a fogyatékosok sportjával foglalkozó helyettes államtitkárként dolgozott.

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