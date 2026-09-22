Kiderült, miért nem engedte Magyar Péter, hogy Baka András jelöltje legfőbb ügyész legyen – az ukrán aranykonvoj sodorta el Szathmáry Zoltánt

Sajtóhírek szerint megvan a magyarázat, miért buktatta meg Magyar Péter és a Tisza Baka András jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra.

Legfőbb ügyész: kiderült, miért buktatta meg Magyar Péter Baka András jelöltjét / Fotó: NurPhoto via AFP

A legfőbb ügyész kiválasztása körül már hétfőn káosz alakult ki, amit ma aztán véglegesített, hogy Magyar Péter bejelentette: a Tisza-frakció nem fogadja el Szathmáry Zoltán jelöltségét és arra kérik a köztársasági elnököt, hogy nevezzen meg egy másik jelöltet.

Cikkünk megjelenéséig a Sándor-palota nem reagált a kialakult helyzetre, pontosabban csak annyit jelzett, hogy megvárja, míg az Országgyűlés hivatalosan is szavaz az általa jelölt legfőbb ügyészről.

A miniszterelnök kijelentése azért is okozott meglepetést, mert előtte néhány órával Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője még azt mondta, hogy nem hoztak döntést a kérdésben, illetve olyan információk jelentek meg, hogy az álláspontjuk kialakítása a jövő hétre csúszik át.

Ehhez képest a kormányfő már kedden reggel hivatalossá tette, hogy Szathmáry Zoltán nem lesz Magyarország legfőbb ügyésze. A bizonytalanság nem csak az ügyészi szervezetnek árt, hanem a magyar igazságszolgáltatás teljes rendszerének is.

Az eddigi utolsó legfőbb ügyész, Nagy Bálint még július végén mondott le, utódjának kiválasztása azóta húzódik. A jelöltállítás az államfő joga, Baka András ezzel élt most. Csakhogy a magyar miniszterelnök vezetésével a Tisza-frakciója megakadályozta a kinevezést.

Ha Baka András ebbe beletörődik és új jelölt után néz, azzal rögtön azt a képet alakítja ki magáról, hogy függő viszonyban áll a kormánnyal. A Tisza Sulyok Tamást éppen ezért kritizálta.

Ha viszont Baka András kitart Szathmáry Zoltán mellett, akkor patthelyzetbe sodorhatja a legfőbb ügyész megválasztását, ami 20 éve nem látott helyzet lenne Magyarországon.

Legfőbb ügyész: kiderült, miért buktatta meg Magyar Péter Baka András jelöltjét

Mindenesetre rendkívül érdekes lesz figyelni, hogyan reagál a Sándor-palota. Eddig viszont megválaszolatlan maradt az alapkérdés: mi baja volt Szathmáry Zoltánnal Magyar Péternek és így a Tiszának?

A válasz meglehetősen hihetetlenül hangzik, de sajtóhírek szerint az ukrán aranykonvoj húzódik meg a háttérben.

A Telex arról írt, hogy információjuk szerint Szathmáry Zoltán testvére érintett az aranykonvoj-ügyben. Úgy tudják, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal főosztályvezetőjeként ő intézte a X. kerületi kapitányságon az előállított ukránok beutazási és tartózkodási tilalmát.