Magyar Péter megsértődött, mert pártja képviselőit Brüsszel alázatos szolgáinak és BlackRock-csinovnyikoknak nevezték

Baka András köztársasági elnök a legfőbb ügyész megválasztása kapcsán beszélt napirend előtt hétfőn a parlamentben. Az államfő szerint kiemelt feladat lesz a Legfőbb Ügyészség és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szoros együttműködése is.

Baka András köztársasági elnök a Legfőbb Ügyészség vezetőjének megválasztása előtt kért szót a parlamentben. / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Baka András a Legfőbb Ügyészség működési zavarairól beszélt

Baka András szerint az ügyészség iránti bizalom megrendülésének egyik fő oka, hogy egyes tagjainak vélt vagy valós politikai kötődése kétségeket ébresztett a szervezet függetlenségével kapcsolatban.

Szavai szerint elterjedt az a közvélekedés is, hogy bizonyos szint felett megállt a büntető igazságszolgáltatás. Az államfő hangsúlyozta: egy közjogi intézménynél már a pártatlanság megalapozott kétsége is súlyos következményekkel jár. Ez az egész szervezetre, így arra a több ezer ügyészre és ügyészségi dolgozóra is kihat, akik becsülettel végzik munkájukat. Ők nem felelősek az intézmény tekintélyének megrendüléséért, ezért méltánytalan, hogy ennek terheit nekik kell viselniük – közölte, hozzátéve: az ügyészség tekintélyének helyreállítása szerinte az állam ügye.

A jogállamban az állam erejét az mutatja meg, mennyire következetesen érvényesíti a jogot a törvényi keretek között.

Mint mondta: ebben az ügyészség nélkülözhetetlen szerepet tölt be. Magyarországon nincs még egy országos, több ezer embert foglalkoztató, hasonló szakmai tapasztalattal és infrastruktúrával rendelkező szervezet, amely képes lenne az állam büntetőigényének érvényesítésére.

Baka András az ügyészség állapotát rendkívül rossznak nevezte. Különösen a Legfőbb Ügyészségen és a Központi Nyomozó Főügyészségen tapasztalható kívülről is érzékelhető zavar. Az államfő olyan forrásokra hivatkozott, melyek belső rivalizálásról és olyan hatalmi játszmákról számoltak be, amelyek már az ügyek szakmai megítélésére is hatnak.

Az államfő ugyanakkor jelentős szakmai tudást és emberi tisztességet lát a szervezetben. Megfelelő, független és határozott vezetéssel, illetve a szükséges anyagi és infrastrukturális feltételekkel az ügyészség visszanyerheti szakmai önbizalmát és a társadalom bizalmát – mutatott rá az államfő.

Magyarországnak szerinte olyan állammá kell válnia, ahol a korrupciónak, valamint a közpénzzel és a közhatalommal való visszaélésnek tényleges jogi következménye van.

A múlt jogsértéseit azonban kizárólag jogállami módon lehet feltárni. A büntetőjogi felelősséget bizonyítékok alapozhatják meg, arról törvényes eljárás dönthet. A jogállamnak azokkal szemben is tisztességesnek kell maradnia, akik korábban nem tartották tiszteletben a követelményeit.