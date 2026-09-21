Magyar Péter megsértődött, mert pártja képviselőit Brüsszel alázatos szolgáinak és BlackRock-csinovnyikoknak nevezték
Baka András köztársasági elnök a legfőbb ügyész megválasztása kapcsán beszélt napirend előtt hétfőn a parlamentben. Az államfő szerint kiemelt feladat lesz a Legfőbb Ügyészség és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szoros együttműködése is.
Baka András a Legfőbb Ügyészség működési zavarairól beszélt
Baka András szerint az ügyészség iránti bizalom megrendülésének egyik fő oka, hogy egyes tagjainak vélt vagy valós politikai kötődése kétségeket ébresztett a szervezet függetlenségével kapcsolatban.
Szavai szerint elterjedt az a közvélekedés is, hogy bizonyos szint felett megállt a büntető igazságszolgáltatás. Az államfő hangsúlyozta: egy közjogi intézménynél már a pártatlanság megalapozott kétsége is súlyos következményekkel jár. Ez az egész szervezetre, így arra a több ezer ügyészre és ügyészségi dolgozóra is kihat, akik becsülettel végzik munkájukat. Ők nem felelősek az intézmény tekintélyének megrendüléséért, ezért méltánytalan, hogy ennek terheit nekik kell viselniük – közölte, hozzátéve: az ügyészség tekintélyének helyreállítása szerinte az állam ügye.
A jogállamban az állam erejét az mutatja meg, mennyire következetesen érvényesíti a jogot a törvényi keretek között.
Mint mondta: ebben az ügyészség nélkülözhetetlen szerepet tölt be. Magyarországon nincs még egy országos, több ezer embert foglalkoztató, hasonló szakmai tapasztalattal és infrastruktúrával rendelkező szervezet, amely képes lenne az állam büntetőigényének érvényesítésére.
Baka András az ügyészség állapotát rendkívül rossznak nevezte. Különösen a Legfőbb Ügyészségen és a Központi Nyomozó Főügyészségen tapasztalható kívülről is érzékelhető zavar. Az államfő olyan forrásokra hivatkozott, melyek belső rivalizálásról és olyan hatalmi játszmákról számoltak be, amelyek már az ügyek szakmai megítélésére is hatnak.
Az államfő ugyanakkor jelentős szakmai tudást és emberi tisztességet lát a szervezetben. Megfelelő, független és határozott vezetéssel, illetve a szükséges anyagi és infrastrukturális feltételekkel az ügyészség visszanyerheti szakmai önbizalmát és a társadalom bizalmát – mutatott rá az államfő.
Magyarországnak szerinte olyan állammá kell válnia, ahol a korrupciónak, valamint a közpénzzel és a közhatalommal való visszaélésnek tényleges jogi következménye van.
A múlt jogsértéseit azonban kizárólag jogállami módon lehet feltárni. A büntetőjogi felelősséget bizonyítékok alapozhatják meg, arról törvényes eljárás dönthet. A jogállamnak azokkal szemben is tisztességesnek kell maradnia, akik korábban nem tartották tiszteletben a követelményeit.
Az államfő szerint „eszközökben nem válogató, a felelősséget másokra hárító menekülés zajlik” a legfőbb ügyészségen
Baka András közölte: a legfőbb ügyész személyére tett javaslatát széles körű szakmai konzultáció és hosszas mérlegelés előzte meg. Szakmai szervezetek mellett különböző szinteken dolgozó ügyészeket, valamint a büntetőjog tapasztalt képviselőit is meghallgatta.
Állítása szerint az intézményben eszközökben nem válogató, a felelősséget másokra hárító menekülés zajlik, amelyről a külvilág nem tud, vagy félrevezető tájékoztatást kap. Több, nagy társadalmi érdeklődést kiváltó ügyben az ügyészi szervezetet is érintő belső és külső vizsgálatok folynak – hívta fel a figyelmet.
Az államfő ezért úgy döntött, hogy az ügyészség megújításának vezetőjét a szervezet magasabb szintjéről, a Legfőbb Ügyészség negyedik vezetői vonalából választja ki.
Megítélése szerint a belső viszonyokat kívülről, alulról vagy külföldről nem lehet kibogozni.
Olyan jelöltet keresett, akinek pályáját nem terheli politikai kötődés, belülről ismeri az ügyészség működését, szabályait, gyakorlatait és emberi viszonyait. A megújulást ugyanis nem egy ember hajtja végre, ahhoz az egész szervezet együttműködése szükséges – szögezte le.
A leendő legfőbb ügyésznek világos szakmai követelményeket kell meghatároznia, biztosítania kell a törvényes működést, és helyre kell állítania a felelősség rendjét – emelte ki. Olyan intézményi kultúrát kell teremtenie, amelyben az ügyészeket kizárólag szakmai meggyőződésük és a törvény vezérli – fűzte hozzá.
Baka András egyúttal fontosnak nevezte
- a Legfőbb Ügyészség és
- a Központi Nyomozó Főügyészség
kapcsolatának rendezését. Egy hierarchikus szervezet csak világos felelősségi viszonyokkal működhet megfelelően. Ehhez az információknak el kell jutniuk a döntéshozókhoz, a szakmai ellenvéleményeket pedig meg kell vitatni.
Kiemelt feladat lesz az ügyészség és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szoros együttműködése is. A két intézmény eltérő feladatai mellett ugyanazt a célt szolgálja: a törvényesség érvényesítését és a közvagyon védelmét.
Magyar Péter: A nemzet az elmúlt években akaratán kívül a leggazdagabbaknak adakozott
A köztársasági elnök felszólalása után Magyar Péter kormányfő beszédével folytatódott az Országgyűlés plenáris ülése. A miniszterelnök a kormányát ért kritikákra reagálva, melyek szerint Brüsszel, Németország vagy a nemzetközi pénzügyi körök érdekeit képviseli, kifejtette: a választási kampányban a Tiszát „Brüsszel embereinek” és „Brüsszel alázatos szolgáinak” nevezték.
Orbán Viktor szerinte német lobbistaként beszélt Vitézy Dávid miniszterről, Schiffer András pedig „BlackRock-csinovnyikoknak” nevezte a kormány tagjait.
Magyar Péter felidézte azt is, hogy a volt miniszterelnök rámutatott, a jelenlegi kormány átadja a magyar gazdaságot Brüsszelnek. Hosszas és némileg csapongó történelmi példálózás után eljutott odáig, hogy az Orbán-kormány később megpróbálta szétverni az MTA-t, és politikai ellenfélként kezelte az intézményt.
Annak idején a haza legvagyonosabbjai adakoztak a magyar nemzet javára. Az elmúlt években a nemzet adakozott akaratán kívül a legvagyonosabbak javára – jegyezte meg.
Magyar Péter az autópálya-koncesszióra térve azt hangsúlyozta, hogy a szerződés számításai szerint 23 ezermilliárd forintot jelenthet Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségeinek. Ellopták a magyar emberek pénzét. Akaratunkon kívül összeadakoztuk nekik – fogalmazott a kormányfő.
Magyar Péter bárhova néz, mindenről a Fidesz jut eszébe
A kormányfő beszédében arról is beszélt, hogy az Orbán-kormányok évei alatt a Fideszhez kötődő üzleti körök sorra foglalták el a magyar gazdaság stratégiai területeit, külön kiemelve Mészáros Lőrincet és a 4iG-t.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, az Orbán-kormányok idején az állami beruházások, a vasútépítés, a távközlés és a hadiipar jelentős része is kormányközeli üzleti körök ellenőrzése alá került. Az ingatlanpiac kapcsán pedig azt mondta, hogy az előző kormány a volt miniszterelnök vejétől akart vásárolni irodaházakat.
A kormányfő állítása szerint a Fidesz befolyása kiterjedt az egészségügyi intézmények működtetésére, a kommunikációs piacra, a dohánykereskedelemre és a kaszinópiacra is.
A gazdasági és szakmai érdekképviseletek közül a Kereskedelmi és Iparkamarát, valamint az Agrárkamarát emelte ki. Magyar Péter úgy véli, a felsőoktatás és a szellemi műhelyek sem maradtak érintetlenül. „Megszállták a most éppen önkényt kiáltó fideszesek a felsőoktatást és a szellemi műhelyeket is” – fogalmazott.
Felsorolásában szerepelt a könyv- és tankönyvkiadás, a turizmus, a sport, a szállodaipar, az agrárium, a bankszektor, a pénzügyi piac és az energetika. A miniszterelnök ugyancsak a Fidesz által elfoglalt területek közé sorolta az építőanyag-ipart, a végrehajtói rendszert, a kulturális intézményeket, a filmtámogatásokat, valamint a közterületi és az online reklámpiacot, és megemlítette a médiát is Csak azt nem akarták ellopni, amiről nem tudták, hogy létezik – hangoztatta a kormányfő.
A kormányfő nemzeti egységfrontba hív mindenkit a közvagyon visszaszerzésére
Nemzeti egységre szólított fel Magyar Péter a parlamentben, méghozzá a közvagyon visszaszerzésére. Szerinte valamennyi vitatott szerződést át kell világítani, a közvagyon sorsát pedig nyilvánosságra kell hozni. Legyen nemzeti minimum, hogy ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak – fogalmazott Magyar Péter.Hozzátette: jogsértés esetén az államnak kíméletlenül érvényesítenie kell a magyar emberek érdekeit.
Magyar Péter felszólította azokat, akik szerinte jogtalanul birtokolnak közvagyont, hogy adják vissza azt.
Az előző kormány körei által megszerzett összeg kapcsán tízezer milliárdokat emlegetett, és azt állította, hogy ez a pénz a magyar embereket illeti.
A miniszterelnök elmondta, a Tisza azt vállalta, hogy a kormányzati döntésekben súlya lesz az emberek kéréseinek. Kifejtette: büszkeséggel tölti el, hogy a pazarlónak és aránytalannak ítélt szerződésekből megmentett összegeket a családok megélhetésére és a költségvetés rendbetételére fordítják.
Magyar Péter szerint Magyarország jóval előrébb tarthatna, ha a szerinte az elmúlt években elköltött milliárdok az oligarchák helyett a nemzetet gyarapították volna.
A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy kedden lesz 133 napja annak, hogy kabinetje felesküdött Magyarország szolgálatára.
Magyar Péter sorra vette azokat a kampányállításokat is, amelyek szerinte nem váltak valóra eddig. A kormány nem küldte katonának a magyar férfiakat, nem vezette be a sorkötelezettséget, az ebadót pedig eltörölte. A rezsicsökkentést megtartotta és kiterjesztette a tűzifával fűtőkre, az ország pedig az uniós forrásokról kötött megállapodás után sem omlott össze – mondta a miniszterelnök.