Az elmúlt hetekben az ügyészség a közéleti érdeklődés középpontjába került. Ebben a helyzetben számos nyilatkozat látott napvilágot az ügyészségről és az ügyészséget érintő kérdésekről – olvasható a Legfőbb Ügyészség közleményében.

Betelt a pohár a Legfőbb Ügyészségnél: kemény üzenetet küldtek Magyar Péternek / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ügyészség közleményben utasította vissza az ügyészeket fenyegető és megfélemlítésükre irányuló politikusi nyilatkozatokat. A szervezet szerint az elmúlt napokban

a politikai élet különböző szereplői többször is átléptek egy olyan határt, amelyet a véleménynyilvánítás szabadsága mellett is tiszteletben kell tartani.

A közlemény felidézi: az ügyészség az Alaptörvény alapján önálló és független alkotmányos szervezet, amely nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. A Legfőbb Ügyészség szerint ennek tiszteletben tartása minden politikus kötelessége.

A Legfőbb Ügyészség úgy látja, hogy a visszafogott, tényeken alapuló ügyészségi kommunikáció nehezen tud érvényesülni az érzelmekre ható politikusi megnyilvánulásokkal szemben. A politikai vélemények közül azonban

elfogadhatatlannak tartja azokat, amelyek az ügyészek jelenlegi vagy jövőbeli munkáját fenyegetéssel, megfélemlítéssel vagy nyomásgyakorlással próbálják befolyásolni.

Az ügyészség hangsúlyozta: az ügyészi szervezetet és munkatársait érő fenyegető, támadó kijelentéseket a leghatározottabban visszautasítja, függetlenül attól, melyik politikustól érkeznek.

Magyar Péter miniszterelnök a hétfői rendkívüli parlamenti ülés után, napirend előtti felszólalásában bírálta a Legfőbb Ügyészséget.

A kormányfő különbséget tett az ügyészség vezetésével szembeni kritikája és az ügyészek munkája között. Azt mondta, a Magyarországon dolgozó mintegy kétezer ügyész túlnyomó többsége tisztességes, hivatásához hű szakember, akiket nem terhel felelősség a közbizalom megrendüléséért. Állítása szerint sokan közülük maguk is áldozatai voltak annak a rendszernek, amely akadályozta őket feladataik elvégzésében.

A saját mentelmi ügyéről szólva azt állította, hogy a „Polt-féle ügyészség” a három ügy együttes benyújtásával igyekezett elterelni a figyelmet az általa az előző kormányhoz kötött korrupciós ügyekről.