Egymásnak csapódhatott két orosz csúcsvadászgép Kurszk felett

A légi baleset hírét elsőként a Fighterbomber nevű, az orosz katonai repüléshez közel álló Telegram-csatorna közölte szeptember 7-én. A csatorna szerint két Szu-35-ös ütközött Kurszk térségében, a baleset okát pedig vizsgálják. Később a Meduza és a Pepel.Kursk is beszámolt az esetről.

A légi balesetben említett Szu–35Sz típusú vadászgép egy légi bemutatón

Fotó: volkova natalia

Egy pilóta meghalhatott, a másik katapultált a légi balesetben

A baleset körülményei egyelőre nem tisztázottak. A Pepel.Kursk beszámolója szerint az egyik pilóta életét vesztette, a másiknak pedig sikerült katapultálnia, de megsérült. Más források ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a személyzet sorsáról kezdetben nem állt rendelkezésre megerősített információ.

A Fighterbomber később egy, a feltételezett baleset helyszínén készült fotót is közzétett, amelyen egy lezuhant repülőgép roncsai láthatók. A felvétel azonban önmagában nem tisztázza sem az ütközés pontos körülményeit, sem a két gép és a személyzet veszteségeit.

Orosz hivatalos források egyelőre nem erősítették meg a balesetet, így a részleteket érdemes fenntartással kezelni.

Oroszország egyik fontos vadászgépéről van szó

A Szu-35S az orosz légierő egyik legfontosabb többfeladatú vadászgépe, amelyet a Szu-30-asokkal és a Szu-34-es vadászbombázókkal együtt alkalmaznak. A repülőgép a szovjet fejlesztésű Szu-27 jelentősen továbbfejlesztett változata, és a 4++ generációba sorolják.

A típust légi célpontok elfogására és földi célok támadására egyaránt használják.

Az orosz légierőben a Szu-35S többek között csapásmérő kötelékek fedezésében, ukrán drónok és robotrepülőgépek elfogásában, valamint az ukrán légvédelem elleni műveletekben is szerepet kap.

A baleset különösen azért figyelemre méltó, mert Oroszország augusztus 27-én újabb Szu-35S-eket adott át a légierőnek. A United Aircraft Corporation által közölt képek legalább két új gépet mutattak, a teljes átadott mennyiséget azonban nem hozták nyilvánosságra.

Már korábban is veszített Oroszország Szu-35-öst

A típus vesztesége az ukrajnai háborúban nem példa nélküli. Július 21-én Dan Caine tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke egy szenátusi meghallgatáson közölte, hogy egy ukrán F–16-os első alkalommal semmisített meg légi harcban egy orosz vadászgépet. Caine nem nevezte meg a lelőtt repülőgép típusát, és az összecsapás helyszínét, időpontját, illetve pontos körülményeit sem ismertette.

Ukrán katonai elemzők szerint ugyanakkor az amerikai tábornok által említett gép nagy valószínűséggel az a Szu-35-ös lehetett, amelyet Ukrajna július 8-án jelentett lelőtt orosz vadászgépként.

Az esetet orosz katonai bloggerek is elismerték, bár az orosz beszámolók szerint a pilóta túlélte az esetet és visszatért a bázisra.