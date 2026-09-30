Deviza
EUR/HUF366,17 -0,26% USD/HUF322,48 -0,39% GBP/HUF427,9 -0,09% CHF/HUF386,85 -0,31% PLN/HUF83,84 -0,21% RON/HUF69,36 -0,28% CZK/HUF14,99 -0,25% EUR/HUF366,17 -0,26% USD/HUF322,48 -0,39% GBP/HUF427,9 -0,09% CHF/HUF386,85 -0,31% PLN/HUF83,84 -0,21% RON/HUF69,36 -0,28% CZK/HUF14,99 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 753,31 -0,26% MTELEKOM2 544 +0,16% MOL5 075 +0,49% OTP43 300 -1,15% RICHTER12 380 +0,4% OPUS280 -0,71% ANY6 240 +0,48% AUTOWALLIS124,5 -0,4% WABERERS4 230 -0,95% BUMIX9 096,75 +0,15% CETOP4 908,06 -0,69% CETOP NTR3 186,01 +0,46% BUX146 753,31 -0,26% MTELEKOM2 544 +0,16% MOL5 075 +0,49% OTP43 300 -1,15% RICHTER12 380 +0,4% OPUS280 -0,71% ANY6 240 +0,48% AUTOWALLIS124,5 -0,4% WABERERS4 230 -0,95% BUMIX9 096,75 +0,15% CETOP4 908,06 -0,69% CETOP NTR3 186,01 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli helyzet Lengyelországban: orosz támadás miatt repülőtereket zártak le, emelik a készültségi szintet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ismét lezárták Lengyelország Ukrajnával határos területei felett a légteret orosz légitámadások miatt. A korábbi esetek alapján a légtérzár most is csak rutinintézkedés volt, azonban egy orosz eszköz megerősített lengyel légtérsértése már a háború eszkalációjához vezethet.
VG
2026.09.30, 08:25
Frissítve: 2026.09.30, 08:31

Átmenetileg leállították a forgalmat szerda reggel a lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén a lengyel légierő műveletei miatt – közölte az X-en a lengyel légi közlekedési hatóság (PANSA). A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a szárazföldi légvédelmi rendszerek és a felderítő radarok készenlétben állnak. Az intézkedések az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben történtek.

légtér
Egészen más helyzetet teremtene, ha a lengyel hatóságok megerősítenék, hogy orosz drón vagy rakéta jutott be az ország légterébe. / Fotó: Militarnyi.com

Szeptemberben Lengyelország már több alkalommal vezetett be légtérzárat az Ukrajnával határos területein

A Newsquawk cikkében emlékeztet, az orosz-ukrán háború kezdete óta visszatérővé vált, hogy Lengyelország keleti részén ideiglenesen korlátozzák a polgári légi közlekedést, amikor Oroszország nagyobb légitámadást indít Nyugat-Ukrajna ellen. A lépések célja, hogy a lengyel és szövetséges katonai gépek szabadon használhassák a légteret, az elmúlt hetekben pedig többször is sor került ilyen intézkedésre.

Különösen érzékeny pont a délkelet-lengyelországi Rzeszów repülőtere, ugyanis a létesítmény az Ukrajnának szánt nyugati katonai és humanitárius szállítmányok egyik legfontosabb elosztóközpontjává vált, ezért az ottani katonai aktivitás jóval nagyobb figyelmet kap, mint egy szokásos reptérzár.

A lengyel eljárás az elmúlt időszakban többször hasonló forgatókönyvet követett. Orosz drón- vagy rakétatámadás esetén 

  • magasabb készültségbe helyezik a légvédelmet és a radarokat, 
  • katonai repülőgépek emelkednek a levegőbe, 
  • a veszélyeztetett térségben pedig átmenetileg korlátozhatják a polgári repülést.

Szeptember közepén egymást követő több napon is felfüggesztették a forgalmat Rzeszówban és Lublinban az Ukrajna elleni orosz támadások idején.

Szeptember 19-én a lengyel hadsereg később azt közölte, hogy befejeződött a megelőző katonai művelet, a légvédelmi és radarrendszerek visszatértek a szokásos működéshez, lengyel légtérsértést pedig nem észleltek.

Hasonló helyzet alakult ki szeptember 28-án is, amikor egy orosz drón az ukrán oldalon, a dorohuski határátkelő közelében csapódott be. Lengyelország katonai repülőgépeket indított, a légvédelmet készültségbe helyezték, Rzeszówban és Lublinban pedig ideiglenesen leállt a légiforgalom. A lengyel hatóságok szerint a drón ekkor sem sértette meg az ország légterét.

A légtérsértés jelentené az éles választóvonalat

A reptérzár önmagában ezért még nem jelent közvetlen katonai eszkalációt. A korábbi esetek jelentős részében elővigyázatossági intézkedésről volt szó: a katonai gépek felszálltak, a polgári légiforgalmat korlátozták, majd néhány órán belül visszaállt a normál működés.

Egészen más helyzetet teremtene, ha a lengyel hatóságok megerősítenék, hogy orosz drón vagy rakéta jutott be az ország légterébe.

Ennek ugyanis már NATO-vonatkozása is lehet, és felvetheti az Észak-atlanti Szerződés 4. cikke szerinti konzultáció kérdését. A szövetség 5. cikke ennél magasabb küszöböt jelent: annak alkalmazása fegyveres támadás megállapításához kötődik, így egy légtérsértés önmagában nem jelenti automatikusan a kollektív védelem életbe lépését.

A helyzet kritikusságát jól mutatja a 2025. szeptemberi incidens, amikor Lengyelország NATO-szövetségesi támogatással orosz drónokat lőtt le a saját légterében. Ez volt az első ismert alkalom az ukrajnai háború alatt, amikor egy NATO-tagállam fegyverrel lépett fel ilyen eszközökkel szemben.

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13360 cikk

 

orosz-ukrán háború
Lengyelország
légtérsértés
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu