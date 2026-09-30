Rendkívüli helyzet Lengyelországban: orosz támadás miatt repülőtereket zártak le, emelik a készültségi szintet

Átmenetileg leállították a forgalmat szerda reggel a lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén a lengyel légierő műveletei miatt – közölte az X-en a lengyel légi közlekedési hatóság (PANSA). A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a szárazföldi légvédelmi rendszerek és a felderítő radarok készenlétben állnak. Az intézkedések az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben történtek.

Egészen más helyzetet teremtene, ha a lengyel hatóságok megerősítenék, hogy orosz drón vagy rakéta jutott be az ország légterébe. / Fotó: Militarnyi.com

Szeptemberben Lengyelország már több alkalommal vezetett be légtérzárat az Ukrajnával határos területein

A Newsquawk cikkében emlékeztet, az orosz-ukrán háború kezdete óta visszatérővé vált, hogy Lengyelország keleti részén ideiglenesen korlátozzák a polgári légi közlekedést, amikor Oroszország nagyobb légitámadást indít Nyugat-Ukrajna ellen. A lépések célja, hogy a lengyel és szövetséges katonai gépek szabadon használhassák a légteret, az elmúlt hetekben pedig többször is sor került ilyen intézkedésre.

Különösen érzékeny pont a délkelet-lengyelországi Rzeszów repülőtere, ugyanis a létesítmény az Ukrajnának szánt nyugati katonai és humanitárius szállítmányok egyik legfontosabb elosztóközpontjává vált, ezért az ottani katonai aktivitás jóval nagyobb figyelmet kap, mint egy szokásos reptérzár.

A lengyel eljárás az elmúlt időszakban többször hasonló forgatókönyvet követett. Orosz drón- vagy rakétatámadás esetén

magasabb készültségbe helyezik a légvédelmet és a radarokat,

katonai repülőgépek emelkednek a levegőbe,

a veszélyeztetett térségben pedig átmenetileg korlátozhatják a polgári repülést.

Szeptember közepén egymást követő több napon is felfüggesztették a forgalmat Rzeszówban és Lublinban az Ukrajna elleni orosz támadások idején.

Szeptember 19-én a lengyel hadsereg később azt közölte, hogy befejeződött a megelőző katonai művelet, a légvédelmi és radarrendszerek visszatértek a szokásos működéshez, lengyel légtérsértést pedig nem észleltek.

Hasonló helyzet alakult ki szeptember 28-án is, amikor egy orosz drón az ukrán oldalon, a dorohuski határátkelő közelében csapódott be. Lengyelország katonai repülőgépeket indított, a légvédelmet készültségbe helyezték, Rzeszówban és Lublinban pedig ideiglenesen leállt a légiforgalom. A lengyel hatóságok szerint a drón ekkor sem sértette meg az ország légterét.