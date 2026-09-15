Ezekben a percekben jelentette be Magyar Péter: Vatikánba látogat, fogadja őt XIV. Leó pápa és Pietro Parolin bíboros
„Szeptember 24-én a Vatikánba utazom, ahol magánaudiencián fogad XIV. Leó pápa.
Ezt követően tárgyalást folytatok Pietro Parolin bíboros úrral, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével„ − jelentette be Magyar Péter egy Facebook-bejegyzésben.
Korábban Orbán Viktort is magánaudiencián fogadta XIV. Leó
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt a korábbi miniszterelnök és katolikus egyház feje között szívélyes hangulatban zajlott a találkozó, és többek között
- a kétoldalú kapcsolatokról, valamint
- a katolikus egyház magyar társadalomban betöltött szerepéről esett szó.
A tárgyalásokon külön figyelmet kaptak a családpolitikai kérdések, a fiatalok oktatása és jövője, valamint a háborús térségekben élő keresztény közösségek védelme.
Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett üzenetében úgy fogalmazott: „Van egy háborúellenes hálózat a világban, melynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk. Ma azt kértem Őszentségétől, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit.” A korábbi miniszterelnök szerint a béke nem pusztán politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is, melyben a Vatikán és Magyarország természetes szövetségesek.
A vatikáni audienciát követően Orbán Viktor Giorgia Melonival is találkozott, akivel biztonságpolitikai, geopolitikai, valamint diplomáciai kérdéseket vitattak meg.