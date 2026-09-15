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Magyar Péter
XIV. Leó pápa
Vatikán
diplomácia

Ezekben a percekben jelentette be Magyar Péter: Vatikánba látogat, fogadja őt XIV. Leó pápa és Pietro Parolin bíboros

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ismét a Vatikánba látogat egy magyar miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, hogy hamarosan magánaudiencián fogadja XIV. Leó pápa.
VG
2026.09.15, 20:08
Frissítve: 2026.09.15, 20:18

„Szeptember 24-én a Vatikánba utazom, ahol magánaudiencián fogad XIV. Leó pápa.
Ezt követően tárgyalást folytatok Pietro Parolin bíboros úrral, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével„ − jelentette be Magyar Péter egy Facebook-bejegyzésben.

XIV. Leó pápa
XIV. Leó pápa / Fotó: Hans Lucas via AFP

Korábban Orbán Viktort is magánaudiencián fogadta XIV. Leó

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt a korábbi miniszterelnök és katolikus egyház feje között szívélyes hangulatban zajlott a találkozó, és többek között

  • a kétoldalú kapcsolatokról, valamint
  • a katolikus egyház magyar társadalomban betöltött szerepéről esett szó.

A tárgyalásokon külön figyelmet kaptak a családpolitikai kérdések, a fiatalok oktatása és jövője, valamint a háborús térségekben élő keresztény közösségek védelme.

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett üzenetében úgy fogalmazott: „Van egy háborúellenes hálózat a világban, melynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk. Ma azt kértem Őszentségétől, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit.” A korábbi miniszterelnök szerint a béke nem pusztán politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is, melyben a Vatikán és Magyarország természetes szövetségesek.

A vatikáni audienciát követően Orbán Viktor Giorgia Melonival is találkozott, akivel biztonságpolitikai, geopolitikai, valamint diplomáciai kérdéseket vitattak meg.

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