Ezekben a percekben jelentette be Magyar Péter: Vatikánba látogat, fogadja őt XIV. Leó pápa és Pietro Parolin bíboros

„Szeptember 24-én a Vatikánba utazom, ahol magánaudiencián fogad XIV. Leó pápa.

Ezt követően tárgyalást folytatok Pietro Parolin bíboros úrral, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével„ − jelentette be Magyar Péter egy Facebook-bejegyzésben.

XIV. Leó pápa / Fotó: Hans Lucas via AFP

Korábban Orbán Viktort is magánaudiencián fogadta XIV. Leó

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt a korábbi miniszterelnök és katolikus egyház feje között szívélyes hangulatban zajlott a találkozó, és többek között

a kétoldalú kapcsolatokról, valamint

a katolikus egyház magyar társadalomban betöltött szerepéről esett szó.

A tárgyalásokon külön figyelmet kaptak a családpolitikai kérdések, a fiatalok oktatása és jövője, valamint a háborús térségekben élő keresztény közösségek védelme.

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett üzenetében úgy fogalmazott: „Van egy háborúellenes hálózat a világban, melynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk. Ma azt kértem Őszentségétől, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit.” A korábbi miniszterelnök szerint a béke nem pusztán politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is, melyben a Vatikán és Magyarország természetes szövetségesek.

A vatikáni audienciát követően Orbán Viktor Giorgia Melonival is találkozott, akivel biztonságpolitikai, geopolitikai, valamint diplomáciai kérdéseket vitattak meg.