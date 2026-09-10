Eldőlt Ligeti Miklós sorsa, most jelentette be Magyar Péter: ezt a pozíciót ajánlotta fel neki a Tisza – nem sokáig kellett bánkódnia, hogy Unger Anna lett az NVVH elnöke

Fontos bejelentést tett néhány perccel ezelőtt Magyar Péter, amely mások mellett Ligeti Miklóst is érinti. A Transparency International jogi vezetője azt követően került az érdeklődés középpontjába, hogy végül nem őt, hanem Unger Annát választotta meg a Tisza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének.

Eldőlt Ligeti Miklós sorsa, most jelentette be Magyar Péter: ezt a pozíciót ajánlotta fel neki a Tisza / TI / Facebook

A döntést a tiszás szavazók nagy megosztottsággal fogadták, azóta pedig napirenden van a kérdés, mi vár Ligeti Miklósra. Őt egyébként Unger Anna megválasztását követően Magyar Péter is felhívta és elmondása szerint Ligeti Miklós szerint riválisa kiválasztása szabályos volt az NVVH élére.

Most pedig már azt is tudjuk, mit fog csinálni Ligeti Miklós a jövőben, merthogy nagyon úgy tűnik, hogy nem marad a Transparency Internationalnál, hanem állami pozíciót kap.

Eldőlt Ligeti Miklós sorsa, most jelentette be Magyar Péter

Magyar Péter ugyanis nem sokkal ezelőtt nyilvánosságra hozta, a Tisza öt alkotmánybíró-jelöltjét, ezek között pedig Ligeti Miklós is ott van. A lista egészen pontosan a következő.

Dr. Chronowski Nóra – egyetemi tanár, az MTA doktora, alkotmányjogász, Dr. Ligeti Miklós – jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Dr. Kovács András György – kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Dr. Orosz Árpád Gábor – a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, Dr. Szomora Zsolt – a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár.

A magyar miniszterelnök jelezte, hogy a Tisza ígéretéhez híven olyan jelölteket javasol alkotmánybírónak, akik minden szempontból megfelelnek nemcsak az Alaptörvény előírásainak, de minden szakmai követelménynek.

Az utóbbi hetekben számos kiváló jogásszal egyeztettünk. Feddhetetlenség, integritás, függetlenség és valódi szakmai teljesítmény, ezeket a szempontokat mérlegeltük. Figyelemmel voltunk továbbá arra is, hogy valamennyi jogterületet lefedjenek a jelöltek: alkotmányjog, büntetőjog, közigazgatási jog, polgári jog és alapjogok – magyarázta a döntést Magyar Péter.