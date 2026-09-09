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diplomácia
kölcsön
lipicai ló
Bóna Szabolcs
Tisza-kormány
angol király

Ilyen a világon nincs: a Tisza-kormány szerda éjjel bevallotta, hogy tényleg vissza akarta kérni az angol királytól a lipicai lovakat és ezt le is írták levélben – "Pontatlanul fogalmaztunk"

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Ez tényleg megtörtént, nem vicc. Az angol királynak kikölcsönzött lipicia lovakat a Tisza-kormány tényleg vissza akarta venni. Hogy miért, az egyelőre teljesen érthetetlen.
Hecker Flórián
2026.09.09, 22:57
Frissítve: 2026.09.09, 23:32

Eddig is abszurdnak tűnt, de most már tényleg felfoghataltan, ami az angol királyi udvarnak kölcsönadott magyar lipicai lovakkal történt. Az ügyben ugyanis újabb fordulat állt be, miután az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium szerda éjjel kvázi beismerő vallomást tett a Facebookon.

lipicai lovak
A Tisza-kormány szerda éjjel bevallotta, hogy tényleg vissza akarta kérni az angol királytól a lipicai lovakat / Fotó/ AFP, illusztráció

Nagyon mást nem is tehetett, miután kiderült, hogy tényleg írásos nyoma van annak, hogyan jártak el a kérdésben az angol királynál. 

A Tisza-kormány tényleg vissza akarta kérni az angol királytól a lipicai lovakat

TISZTÁZZUK A KÉT MAGYAR LIPICAI LÓ ÜGYÉT – ezzel a felütéssel indult a poszt, amit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium tett közzé a közösségi oldalán.

Felidézték, hogy az elmúlt napokban több sajtóorgánumban megjelent – eredetileg a brit bulvár robbantotta a sztorit –, hogy Magyarország vissza akarja kérni a III. Károly brit királyi udvarában található két magyar lipicai lovat.

Ez nem igaz – jelentették ki, majd elismerték, hogy mégis az. Leírták ugyanis, hogy a lovak 2024-ben kölcsönadási megállapodás alapján kerültek a Royal Mewshez, és továbbra is a Magyar Állam tulajdonában vannak. Csakhogy 

valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte.

– vallotta be önmagának is ellent mondva az agrártárca. De természetesen nyomós magyarázattal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy miért jutott egyáltalán eszébe a Tisza-kormánynak, hogy visszakérjen két lipicai lovat az angol királytól: a levél pontatlanul fogalmazott.

Ezt követően a hibát haladéktalanul korrigáltuk, és a brit fél számára is egyértelművé tettük: nem akarjuk hazahozni a lovakat – közölték mindenki megnyugtatására.

Majd az egészen döbbenetes diplomácia botrányt azzal próbálták meg elsimítani, hogy kijelentették, azt szeretnék, hogy a két kiváló ló továbbra is a magyar lipicai tenyésztés és a magyar–brit kapcsolatok méltó nagykövetei legyenek.

Arra sajnos nem tért ki az agrárminisztérium, hogy hogyan lehet úgy és annyira pontatlanul fogalmazni egy hivatalos levélben, amit ráadásul a magyar állam képviseletében küldtek III. Károly udvarának, hogy azt az uralkodó munkatársai úgy értsék, hogy vissza kell adniuk két lipicai lovat a Tisza-kormánynak.

  1. Ha esetleg az első levélben az állt, hogy adják vissza a lovakat,
  2. a másodikban pedig az, hogy inkább ne adják vissza,

azt persze lehet pontatlanságnak nevezni, de inkább minősül óriási baklövésnek. Mindenesetre a brit királyi család és egyben Nagy-Britannia most már legalább tud az új magyar kormányról.

Aki nem hiszi, hogy ez tényleg megtörtént, alább olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium hivatalos Facebook-bejegyzése.

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