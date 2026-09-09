Ilyen a világon nincs: a Tisza-kormány szerda éjjel bevallotta, hogy tényleg vissza akarta kérni az angol királytól a lipicai lovakat és ezt le is írták levélben – "Pontatlanul fogalmaztunk"

Eddig is abszurdnak tűnt, de most már tényleg felfoghataltan, ami az angol királyi udvarnak kölcsönadott magyar lipicai lovakkal történt. Az ügyben ugyanis újabb fordulat állt be, miután az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium szerda éjjel kvázi beismerő vallomást tett a Facebookon.

A Tisza-kormány szerda éjjel bevallotta, hogy tényleg vissza akarta kérni az angol királytól a lipicai lovakat / Fotó/ AFP, illusztráció

Nagyon mást nem is tehetett, miután kiderült, hogy tényleg írásos nyoma van annak, hogyan jártak el a kérdésben az angol királynál.

A Tisza-kormány tényleg vissza akarta kérni az angol királytól a lipicai lovakat

TISZTÁZZUK A KÉT MAGYAR LIPICAI LÓ ÜGYÉT – ezzel a felütéssel indult a poszt, amit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium tett közzé a közösségi oldalán.

Felidézték, hogy az elmúlt napokban több sajtóorgánumban megjelent – eredetileg a brit bulvár robbantotta a sztorit –, hogy Magyarország vissza akarja kérni a III. Károly brit királyi udvarában található két magyar lipicai lovat.

Ez nem igaz – jelentették ki, majd elismerték, hogy mégis az. Leírták ugyanis, hogy a lovak 2024-ben kölcsönadási megállapodás alapján kerültek a Royal Mewshez, és továbbra is a Magyar Állam tulajdonában vannak. Csakhogy

valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte.

– vallotta be önmagának is ellent mondva az agrártárca. De természetesen nyomós magyarázattal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy miért jutott egyáltalán eszébe a Tisza-kormánynak, hogy visszakérjen két lipicai lovat az angol királytól: a levél pontatlanul fogalmazott.

Ezt követően a hibát haladéktalanul korrigáltuk, és a brit fél számára is egyértelművé tettük: nem akarjuk hazahozni a lovakat – közölték mindenki megnyugtatására.

Majd az egészen döbbenetes diplomácia botrányt azzal próbálták meg elsimítani, hogy kijelentették, azt szeretnék, hogy a két kiváló ló továbbra is a magyar lipicai tenyésztés és a magyar–brit kapcsolatok méltó nagykövetei legyenek.

Arra sajnos nem tért ki az agrárminisztérium, hogy hogyan lehet úgy és annyira pontatlanul fogalmazni egy hivatalos levélben, amit ráadásul a magyar állam képviseletében küldtek III. Károly udvarának, hogy azt az uralkodó munkatársai úgy értsék, hogy vissza kell adniuk két lipicai lovat a Tisza-kormánynak.

Ha esetleg az első levélben az állt, hogy adják vissza a lovakat, a másodikban pedig az, hogy inkább ne adják vissza,

azt persze lehet pontatlanságnak nevezni, de inkább minősül óriási baklövésnek. Mindenesetre a brit királyi család és egyben Nagy-Britannia most már legalább tud az új magyar kormányról.