Szedi áldozatát a 70 millió eurós ukrán lőszerbotrány, távozik a miniszter – „Nem kellett volna szerződést kötnünk velük”

Pevkur szeptember 2-án jelentette be távozását. A miniszter közölte, hogy személyesen nem volt tisztában a lőszerszállítási szerződés körüli problémákkal, ugyanakkor vállalja a politikai felelősséget az ügy következményeiért.

Az Ukrajnának szánt lőszer körüli botrány miatt lemondott az észt védelmi miniszter (illusztráció)

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Egy olyan cégtől vásároltak, amely korábban nem adott el lőszert

„Egy vezetőnek kellő erővel és bátorsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy vállalja a felelősséget” – írta a lemondását bejelentő Facebook-bejegyzésében. Hozzátette: bár a miniszter „nem számolja egyenként a zoknikat és a töltényeket”, és nem ő folytatja le a szerződéses tárgyalásokat, az Észt Állami Számvevőszék megállapításai felvetik a politikai felelősség kérdését.

„Ezért ma vállalnom kell a politikai felelősséget a teljes védelmi területért, és át kell adnom a védelmi miniszteri stafétát a miniszterelnöknek” – fogalmazott.

Az Észt Állami Számvevőszék augusztus 28-án hozta nyilvánosságra az ország védelmi kiadásairól szóló jelentését:

a dokumentum bírálta az elmúlt évek katonai beszerzéseit, és

a jelentés nyomán egyre nagyobb politikai nyomás nehezedett Pevkurra.

Észtország 2024-ben kötött szerződést tüzérségi lövedékek beszerzésére az olaszországi bejegyzésű Datasel S.R.L. vállalattal. A céget az indiai Neco Defense Munitions tulajdonolja. A megállapodás értelmében Ukrajnának szántak lőszert az orosz erők elleni védekezéshez, az Európai Unió Európai Békekeretén keresztül biztosított források felhasználásával.

A megállapodás akkor született, amikor az ukrán hadsereg súlyos tüzérségi lőszerhiánnyal küzdött. A helyzetet tovább súlyosbították az amerikai katonai segélycsomagok késései, valamint az EU elmaradása attól a célkitűzéstől, hogy 2024 márciusáig egymillió tüzérségi lövedéket szállítson Ukrajnának.

Az észt védelmi beszerzési központ, az RKIK több millió eurót előre kifizetett a Dataselnek a lőszerekért.

A vállalat azonban sorozatosan késedelmekről számolt be, a szállítmányok pedig hónapokig nem érkeztek meg.

Amikor 2025-ben végül megérkezett egy szállítmány, az Eesti Ekspress beszámolója szerint a lövedékek hibásak és használhatatlanok voltak.