Megsértették az elveket, kitették Balásy Gyula cégét az országos szövetségből: milliárdokat követelnek a Lounge Event Kft.-n az alvállalkozók

Nem tagja többé Lounge Event Kft. a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének, miután az elnökség kizárta a Balásy Gyulához köthető céget a szervezetből. Emlékezetes: a Miniszterelnökség augusztus elején bontatta fel keretszerződését a vállalattal.

Kizárta tagjai sorából a Lounge Event Kft.-t a rendezényszervezők szakmai tömörülése (illusztráció)

Fotó: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock

Milliárdos nagyságrendű a követelés a Lounge Event Kft.-vel szemben

A MaReSz elnöksége az MTI szerint közölte: júliusi adataik szerint 27 rendezvénypiaci vállalkozás összesen nettó 3,4749 milliárd forint összegű alvállalkozói követelést jelentett be a Lounge Event Kft.-hez kapcsolódó teljesítési láncokból, és azóta az érintett vállalkozások és követelések köre tovább bővült.

A követelések jelentős része olyan teljesítésekhez kapcsolódik, amelyeket korábban igazoltak vagy más módon elfogadtak, ezek esetében a számlázást kérték vagy a számlákat befogadták, illetve amelyeknél a fizetési kötelezettséget korábban nem vitatták, vagy kifejezetten elismerték.

Több esetben a tartozások rendezésére konkrét vagy ismételt fizetési vállalás is történt – tették hozzá a közleményben.

A MaReSz elnöksége augusztus 11-én írásban szólította fel a Lounge Event Kft.-t a tagvállalkozásokkal szemben fennálló lejárt tartozások rendezésére, a ténylegesen vitatott követelések esetében pedig érdemi egyeztetésre. Az elnökség rendelkezésére álló dokumentumok szerint a felszólítást követően sem történt meg a tartozásállomány érdemi és átfogó rendezése, és a korábban tett fizetési vállalások sem teljesültek megfelelően, sőt a Lounge Event Kft. több olyan teljesítést is vitatni kezdett, amelyet korábban teljesítésigazolással elfogadtak, számlázásra befogadtak vagy más módon elismertek.

A MaReSz elnöksége mindezek alapján megállapította: a kft. magatartása sérti egyebek között az etikai kódex jóhiszeműségre, üzleti tisztességre és együttműködésre vonatkozó követelményeit, valamint a vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésének elvét. A kódex nem megengedettnek minősíti továbbá a más szolgáltató vagy alvállalkozó felé fennálló tartozás nem, részben vagy késedelmesen történő teljesítésével elért tisztességtelen versenyelőnyt.