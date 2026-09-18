Megsértették az elveket, kitették Balásy Gyula cégét az országos szövetségből: milliárdokat követelnek a Lounge Event Kft.-n az alvállalkozók
Nem tagja többé Lounge Event Kft. a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének, miután az elnökség kizárta a Balásy Gyulához köthető céget a szervezetből. Emlékezetes: a Miniszterelnökség augusztus elején bontatta fel keretszerződését a vállalattal.
Milliárdos nagyságrendű a követelés a Lounge Event Kft.-vel szemben
A MaReSz elnöksége az MTI szerint közölte: júliusi adataik szerint 27 rendezvénypiaci vállalkozás összesen nettó 3,4749 milliárd forint összegű alvállalkozói követelést jelentett be a Lounge Event Kft.-hez kapcsolódó teljesítési láncokból, és azóta az érintett vállalkozások és követelések köre tovább bővült.
A követelések jelentős része olyan teljesítésekhez kapcsolódik, amelyeket korábban igazoltak vagy más módon elfogadtak, ezek esetében a számlázást kérték vagy a számlákat befogadták, illetve amelyeknél a fizetési kötelezettséget korábban nem vitatták, vagy kifejezetten elismerték.
Több esetben a tartozások rendezésére konkrét vagy ismételt fizetési vállalás is történt – tették hozzá a közleményben.
A MaReSz elnöksége augusztus 11-én írásban szólította fel a Lounge Event Kft.-t a tagvállalkozásokkal szemben fennálló lejárt tartozások rendezésére, a ténylegesen vitatott követelések esetében pedig érdemi egyeztetésre. Az elnökség rendelkezésére álló dokumentumok szerint a felszólítást követően sem történt meg a tartozásállomány érdemi és átfogó rendezése, és a korábban tett fizetési vállalások sem teljesültek megfelelően, sőt a Lounge Event Kft. több olyan teljesítést is vitatni kezdett, amelyet korábban teljesítésigazolással elfogadtak, számlázásra befogadtak vagy más módon elismertek.
A MaReSz elnöksége mindezek alapján megállapította: a kft. magatartása sérti egyebek között az etikai kódex jóhiszeműségre, üzleti tisztességre és együttműködésre vonatkozó követelményeit, valamint a vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésének elvét. A kódex nem megengedettnek minősíti továbbá a más szolgáltató vagy alvállalkozó felé fennálló tartozás nem, részben vagy késedelmesen történő teljesítésével elért tisztességtelen versenyelőnyt.
Már megszűnt a Lounge Event Kft. tagsága
A Lounge Event Kft. MaReSz-tagsági jogviszonya a kizáró határozat közlésének napján megszűnik, ettől az időponttól a társaság a MaReSz-tagságára nem hivatkozhat, és a MaReSz nevét vagy logóját tagsági minőség jelzésére nem használhatja – hívta fel a figyelmet a szakmai szervezet.
A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event a korábbi években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt.
Júniusban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megszüntette
- a Lounge Event, a
- a New Land Media, és
- a Lounge Design vállalkozási keretszerződéseit, miután a kialakult pénzügyi helyzet miatt komoly kockázat merült fel a szerződések teljesíthetőségével kapcsolatban.
A Lounge Event ellen júliusban végrehajtási eljárás indult.
A Miniszterelnökség augusztusban felmondta a céggel kötött keretszerződését, mivel a jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a Lounge Event Kft. addig az időpontig sem tájékoztatta a Miniszterelnökséget a társaság ellen 2026. július 8-án indult végrehajtási eljárás részleteiről. A kormány ezután megkezdte a Lounge-csoporthoz kapcsolódó állami szerződések felülvizsgálatát.
Szerdán két céggel – a Lounge Event Kft.-vel és a p2m Consulting Kft.-vel – szemben hat ügyben tett feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, az átvilágítások során újabb szabálytalanságokra bukkantak, több mint 3 milliárd forint értékben. A tárcavezető közlése szerint milliárdos nagyságrendű közpénz kétes körülmények közötti felhasználásról van szó.
A MaReSz honlapján a tagszervezeti listában már nem szerepel a Lounge Event Kft. aloldala (404-es hibakódra fut).