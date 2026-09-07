Kiderült, mit tervez a Tisza-kormány Kelet-Magyarország kulcsfontosságú új autópályájával: Vitézy Dávid árulta el a parlamentben – van egy jó és egy rossz híre

Az M44 fejlesztése újabb fontos ponthoz érkezett: a kecskeméti csomópont munkálatai folytatódnak, és még idén átadhatják, a Békéscsaba és a román határ közötti hiányzó szakasz azonban jóval később készülhet el. A kormány szerint ebben a ciklusban a tervezés a reális cél, a kivitelezésről pedig legkorábban a 2030-as költségvetésben születhet döntés.

Nem áll le az M44 építése, de a román határig vezető út ügye egyelőre nem kapott zöld lámpát / Fotó: Koszticsák Szilárd

Az M44 az elmúlt évek egyik fontos kelet-magyarországi közlekedési fejlesztése. Az építési munkálatok 2016-ban kezdődtek, azóta pedig összesen mintegy 125 kilométernyi gyorsforgalmi út épült meg.

A beruházás Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegye közlekedését is érdemben javította.

A történet azonban még nem ért véget. A teljes kapcsolat kiépítéséhez további mintegy 43 kilométer hiányzik, amely Békéscsabát kötné össze a román határral. Innen Nagyszalonta érintésével Nagyvárad is jóval gyorsabban elérhető lenne.

Takács Árpád, a Fidesz országgyűlési képviselője a parlamentben arra hívta fel a figyelmet, hogy a hiányzó szakasz nem pusztán közlekedési kérdés. A térség gazdálkodóinak és ipari vállalatainak is komoly érdeke a gyorsabb, biztonságosabb kapcsolat, miközben a határ menti térség gazdasági lehetőségeit is jelentősen bővíthetné az út.

A képviselő szerint ha az M44 nem jut el a határig, a térség ismét éveket veszíthet, és ezzel együtt beruházási, gazdasági és munkahelyteremtési lehetőségek is elúszhatnak.

Vitézy: most a tervezés jöhet, 2030-ban dönthetnek az M44-esről

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter válaszában egyértelművé tette, hogy az M44 fejlesztése nem áll le. A kecskeméti csomópont építése jelenleg is zajlik, a kormány biztosítja a befejezéshez szükséges forrást, és a munkálatok még 2026-ban lezárulhatnak.

A román határig vezető szakasznál azonban már jóval óvatosabb a kormányzati menetrend. A Békéscsaba és az országhatár közötti rész esetében ebben a ciklusban a tervezés tekinthető reális célnak. A kiviteli tervek várhatóan 2029 végére készülhetnek el, így a kivitelezésről legkorábban a 2030-as költségvetésben születhet döntés.