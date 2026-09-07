Kiderült, mit tervez a Tisza-kormány Kelet-Magyarország kulcsfontosságú új autópályájával: Vitézy Dávid árulta el a parlamentben – van egy jó és egy rossz híre
Az M44 fejlesztése újabb fontos ponthoz érkezett: a kecskeméti csomópont munkálatai folytatódnak, és még idén átadhatják, a Békéscsaba és a román határ közötti hiányzó szakasz azonban jóval később készülhet el. A kormány szerint ebben a ciklusban a tervezés a reális cél, a kivitelezésről pedig legkorábban a 2030-as költségvetésben születhet döntés.
Az M44 az elmúlt évek egyik fontos kelet-magyarországi közlekedési fejlesztése. Az építési munkálatok 2016-ban kezdődtek, azóta pedig összesen mintegy 125 kilométernyi gyorsforgalmi út épült meg.
A beruházás Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegye közlekedését is érdemben javította.
A történet azonban még nem ért véget. A teljes kapcsolat kiépítéséhez további mintegy 43 kilométer hiányzik, amely Békéscsabát kötné össze a román határral. Innen Nagyszalonta érintésével Nagyvárad is jóval gyorsabban elérhető lenne.
Takács Árpád, a Fidesz országgyűlési képviselője a parlamentben arra hívta fel a figyelmet, hogy a hiányzó szakasz nem pusztán közlekedési kérdés. A térség gazdálkodóinak és ipari vállalatainak is komoly érdeke a gyorsabb, biztonságosabb kapcsolat, miközben a határ menti térség gazdasági lehetőségeit is jelentősen bővíthetné az út.
A képviselő szerint ha az M44 nem jut el a határig, a térség ismét éveket veszíthet, és ezzel együtt beruházási, gazdasági és munkahelyteremtési lehetőségek is elúszhatnak.
Vitézy: most a tervezés jöhet, 2030-ban dönthetnek az M44-esről
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter válaszában egyértelművé tette, hogy az M44 fejlesztése nem áll le. A kecskeméti csomópont építése jelenleg is zajlik, a kormány biztosítja a befejezéshez szükséges forrást, és a munkálatok még 2026-ban lezárulhatnak.
A román határig vezető szakasznál azonban már jóval óvatosabb a kormányzati menetrend. A Békéscsaba és az országhatár közötti rész esetében ebben a ciklusban a tervezés tekinthető reális célnak. A kiviteli tervek várhatóan 2029 végére készülhetnek el, így a kivitelezésről legkorábban a 2030-as költségvetésben születhet döntés.
A miniszteri válasz egyúttal illeszkedik a kormány jelenlegi gyorsforgalmiút-stratégiájába.
Vitézy korábban azt hangsúlyozta, hogy a folyamatban lévő nagy autópálya-beruházásokat folytatják, köztük az M44 Kecskemét környéki szakaszának befejezését is.
A parlamenti vita végén azonban nem született politikai egyetértés: Takács Árpád nem fogadta el a miniszteri választ, az Országgyűlés többsége viszont igen.
A lényeg így most az, hogy az M44 építése folytatódik, de a teljes, Romániáig tartó kapcsolat megvalósítása egyelőre nem közeli beruházás. A térség számára kulcskérdés, hogy a tervezési szakaszt követően mikor kapja meg a projekt a tényleges kivitelezéshez szükséges forrást és politikai döntést.
Vitézy Dávid ígéretet tett: ezek a magyar autópályák biztosan meg fognak épülni, egyiket sem állítják le – három beruházást örökölt Lázár Jánostól
Három, folyamtban lévő autópálya-beruházás folytatását ígéri Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszte közösségi oldalán megjelent bejegyzésében. A miniszter azt követően tette közzé bejegyzését, hogy a kormány döntésével teljes bizonytalanságot teremtett egy régóta várt útszakasz megépítés körül. Az M86–M87-es gyorsforgalmi út Kőszeg–Szombathely–Körmend közötti szakaszának koncessziós tenderét a vállalási költségek miatt nyilvánította eredménytelennek a kormány.