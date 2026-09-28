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Végre: elkészült Magyarország legújabb autópályája, megvan, mikor indulhat el a forgalom rajta – azonnal folytatják az építését a határig

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az M3-as autópálya és Ököritófülpös között 28,2 kilométernyi új, 2x2 sávos gyorsforgalmi út készült el, és a beruházás folytatódik a magyar-román határ felé. Így már csak a forgalomba helyezési eljárás választja el az autósokat az M49-es első szakaszától.
VG
2026.09.28, 18:30
Frissítve: 2026.09.28, 19:05

Elkészült az M49-es gyorsforgalmi út M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti, 28,2 kilométeres szakasza, amelynek műszaki átadás-átvétele is lezárult. A gyorsforgalmi út a forgalomba helyezési eljárás után várhatóan október második felében nyílhat meg az autósok előtt.

autópálya, M49
Elkészült az M49-es első, 28,2 kilométeres szakasza az M3-as autópálya és Ököritófülpös között / Fotó: Duna Aszfalt / Facebook

Új szakasz készült el az M49-es gyorsforgalmi útból: lezárult az M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti 28,2 kilométeres szakasz műszaki átadás-átvétele. 

A 2x2 sávos új út a forgalomba helyezési eljárást követően várhatóan október második felében nyílhat meg a közlekedők előtt.

A Duna Aszfalt közleménye szerint ezzel az M49-es beruházásának első üteme fontos mérföldkőhöz érkezett. A most elkészült szakaszon négy különszintű és öt körforgalmi csomópontot alakítottak ki, emellett 22 műtárgy is megépült. A beruházás részeként pihenőhelyek létesültek, és elkészült a 3,3 kilométeres győrteleki elkerülő út is.

Jó ütemben halad az M49-es

A projekt nemcsak egy újabb négysávos kapcsolatot jelent a térségben, hanem egy hosszabb közlekedési folyosó első elkészült része. Az M49-es ugyanis Ököritófülpösnél nem ér véget: a kivitelezés második ütemében a gyorsforgalmi utat a magyar-román országhatárig építik tovább.

A cél, hogy a kapcsolat később a román úthálózathoz csatlakozva Szatmárnémeti irányába is folytatódjon. A Duna Aszfalt közlése szerint az Ököritófülpös és a határ közötti szakaszon már folytatódik a kivitelezés.

A most lezárult első ütem több település közlekedését is érinti: a projektben Győrtelek, Hodász, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ököritófülpös, Őr és Porcsalma térsége is érintett.

A beruházás a térség számára azért is jelentős, mert az M49 új nyomvonalon épülő, 2x2 sávos gyorsforgalmi kapcsolatként köti össze az M3-as autópályát a keleti országrész településeivel, majd a tervek szerint a román határon át Szatmárnémeti térségével.

Az első szakasz elkészült, mi pedig folytatjuk a munkát a román határ felé 

- írta a Duna Aszfalt.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter még szeptember 27-én közölte, hogy a kormány döntött az M49 második, Ököritófülpös és a magyar-román országhatár közötti, mintegy 45 kilométeres ütemének folytatásáról.

A fejlesztés az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmárnémeti felé teremt 2x2 sávos gyorsforgalmi kapcsolatot, és új határátlépési lehetőséget is kialakít. Vitézy szerint a határig vezető magyar szakasznak 2029-re kell elkészülnie, miközben Románia a saját oldalán már aláírta a Szatmárnémeti és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését, amely a tervek szerint 2029 tavaszára készül el.

A két beruházás együtt hozhatja létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és Észak-Erdély közötti gyorsforgalmi kapcsolatot. 

Vitézy Dávid korábban arról is beszélt, hogy az örökölt beruházások jelentős kiadásokat jelentenek, ugyanakkor az M49 esetében a finanszírozást úgy ütemezik át, hogy a teljes, határig tartó út 2029. június 30-ig elkészülhessen.

Ez aztán a váratlan bejelentés Vitézy Dávidtól: új autópálya megépítéséről döntött a Tisza-kormány, 190 milliárd forintot adnak rá - magyar cég a kivitelező, nem külföldi

Megépül az út, nem mond le róla a Tisza, Vitézy Dovid fontos fejlesztést jelentett be váratlanul, sokan megkönnyebbülnek. A sztráda nem csak a határ innenső oldalán jelent majd könnyebbséget, ha elkészül.

 

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