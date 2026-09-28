Végre: elkészült Magyarország legújabb autópályája, megvan, mikor indulhat el a forgalom rajta – azonnal folytatják az építését a határig
Elkészült az M49-es gyorsforgalmi út M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti, 28,2 kilométeres szakasza, amelynek műszaki átadás-átvétele is lezárult. A gyorsforgalmi út a forgalomba helyezési eljárás után várhatóan október második felében nyílhat meg az autósok előtt.
Új szakasz készült el az M49-es gyorsforgalmi útból: lezárult az M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti 28,2 kilométeres szakasz műszaki átadás-átvétele.
A 2x2 sávos új út a forgalomba helyezési eljárást követően várhatóan október második felében nyílhat meg a közlekedők előtt.
A Duna Aszfalt közleménye szerint ezzel az M49-es beruházásának első üteme fontos mérföldkőhöz érkezett. A most elkészült szakaszon négy különszintű és öt körforgalmi csomópontot alakítottak ki, emellett 22 műtárgy is megépült. A beruházás részeként pihenőhelyek létesültek, és elkészült a 3,3 kilométeres győrteleki elkerülő út is.
Jó ütemben halad az M49-es
A projekt nemcsak egy újabb négysávos kapcsolatot jelent a térségben, hanem egy hosszabb közlekedési folyosó első elkészült része. Az M49-es ugyanis Ököritófülpösnél nem ér véget: a kivitelezés második ütemében a gyorsforgalmi utat a magyar-román országhatárig építik tovább.
A cél, hogy a kapcsolat később a román úthálózathoz csatlakozva Szatmárnémeti irányába is folytatódjon. A Duna Aszfalt közlése szerint az Ököritófülpös és a határ közötti szakaszon már folytatódik a kivitelezés.
A most lezárult első ütem több település közlekedését is érinti: a projektben Győrtelek, Hodász, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ököritófülpös, Őr és Porcsalma térsége is érintett.
A beruházás a térség számára azért is jelentős, mert az M49 új nyomvonalon épülő, 2x2 sávos gyorsforgalmi kapcsolatként köti össze az M3-as autópályát a keleti országrész településeivel, majd a tervek szerint a román határon át Szatmárnémeti térségével.
Az első szakasz elkészült, mi pedig folytatjuk a munkát a román határ felé
- írta a Duna Aszfalt.
Vitézy Dávid közlekedési miniszter még szeptember 27-én közölte, hogy a kormány döntött az M49 második, Ököritófülpös és a magyar-román országhatár közötti, mintegy 45 kilométeres ütemének folytatásáról.
A fejlesztés az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmárnémeti felé teremt 2x2 sávos gyorsforgalmi kapcsolatot, és új határátlépési lehetőséget is kialakít. Vitézy szerint a határig vezető magyar szakasznak 2029-re kell elkészülnie, miközben Románia a saját oldalán már aláírta a Szatmárnémeti és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését, amely a tervek szerint 2029 tavaszára készül el.
A két beruházás együtt hozhatja létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és Észak-Erdély közötti gyorsforgalmi kapcsolatot.
Vitézy Dávid korábban arról is beszélt, hogy az örökölt beruházások jelentős kiadásokat jelentenek, ugyanakkor az M49 esetében a finanszírozást úgy ütemezik át, hogy a teljes, határig tartó út 2029. június 30-ig elkészülhessen.
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