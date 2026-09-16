M6-os autópálya: válaszra sem méltatják Vitézy Dávidék az MKIF-et, úgy golyózták ki őket az üzemeltetésből – a társaság mindent nyilvánosságra hozna, „mindenki ugyanazt lássa"

Az MKIF szerint továbbra sem kapott érdemi választ arra, milyen ténybeli és jogi alapon döntött a minisztérium arról, hogy ne a társaság üzemeltesse tovább az M6-os autópálya érintett szakaszát. A koncessziós társaság most azt kezdeményezi, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tegye közzé az összes ajánlatot, műszaki adatot és paramétert, hogy végre összehasonlítható legyen, miről is született döntés.

Újabb front nyílt az M6-os autópálya ügyében: az MKIF szerint többszöri megkeresésük ellenére sem közölte velük a minisztérium, miért nem ők üzemeltethetik tovább a szakaszt / Fotó: Mirkó István/MW

Nem tudja az MKIF, milyen ténybeli és jogi alapja van annak a kormányzati döntésnek, amelynek nyomán nem a társaság üzemelteti tovább az M6-os autópálya érintett szakaszát – jelezte a koncessziós társaság friss közleményében.

Az MKIF szerint többször is megkereste az illetékes minisztériumot, de mindmáig nem kapta meg a döntés alapjául szolgáló indokokat.

A társaság ezért most teljes nyilvánosságot kezdeményez. Azt kéri a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól, hogy hozza nyilvánosságra az M6-os jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi ajánlatot, műszaki adatot és paramétert. Az MKIF szerint ugyanis ezek nélkül nem lehet objektíven megítélni az üzemeltetés költségeit, és szakmailag értelmetlen egymástól eltérő műszaki tartalmú ajánlatokat összehasonlítani.

A kérdés azért különösen érdekes, mert az elmúlt hetekben éppen az árkülönbség volt az M6-os körüli vita egyik központi eleme. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az MKIF 149 milliárd forintért vállalta volna a feladatot, miközben az eddigi üzemeltető, a holland-osztrák hátterű M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. 44 milliárd forintért vinné tovább a szakaszt 2037-ig. Vitézy korábban arról is beszélt, hogy jogi vizsgálat zajlik az M6-os koncessziós jogainak „visszavételéről”.

A kormány félreértelmezte az M6-os projektet

Az MKIF ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a két konstrukció műszaki tartalma nem azonos, ezért a puszta összegek egymás mellé helyezése félrevezető lehet. A társaság szerint az ajánlatában olyan kötelezettségek is szerepeltek, amelyek az autópálya hosszú távú fenntartásához, illetve a burkolat, a pályaszerkezet és a hidak felújításához kapcsolódnak.