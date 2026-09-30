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Akkora pofonba szaladt bele Macron, hogy a fal adja a másikat: első madridi látogatásán a spanyol szenátus elutasította a Franciaországgal kötött történelmi megállapodást

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Épp amikor Emmanuel Macron megkezdte állami látogatását Madridban, a spanyol szenátus elutasította a Franciaországgal kötött barátsági és együttműködési megállapodást, ismét felfüggesztve a 2023-ban aláírt megállapodás ratifikálását.
VG
2026.09.30, 07:47
Frissítve: 2026.09.30, 07:50

A spanyol szenátus kedden elutasította a Franciaországgal kötött barátsági és együttműködési szerződést – éppen Emmanuel Macron francia elnök madridi állami látogatásának első napján – számolt be a spanyol közszolgálati műsorszolgáltató, az RTVE, írja az AA.

Emmanuel Macron
Macron madridi állami látogatásának első napján elutasították a Franciaországgal kötött barátsági és együttműködési szerződést/Fotó: AFP

Akkora pofonba szaladt bele Macron, hogy a fal adja a másikat: első madridi látogatásán a spanyol szenátus elutasította a Franciaországgal kötött történelmi megállapodást

A megállapodást, amelyet korábban a spanyol alsóház már jóváhagyott, a szenátusban 106 képviselő támogatta, 142-en ellene szavaztak, egy politikus pedig tartózkodott. A felsőházban a legnagyobb ellenzéki erő, a Néppárt (PP) abszolút többséggel rendelkezik.

A szerződést Macron és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök 2023 januárjában, Barcelonában írta alá. Célja a két ország közötti együttműködés elmélyítése, valamint egy olyan keret létrehozása volt, amely lehetővé teszi a két kormány rendszeres egyeztetését.

A Néppárt kifogásolta azt a rendelkezést, amely lehetővé tette volna, hogy a két ország egy-egy minisztere részt vegyen a másik ország Minisztertanácsának ülésén. A kormányok később pontosították, hogy a részvétel eseti találkozókra vonatkozna, és nem a hivatalos kormányülésekre. A spanyol Alkotmánybíróság a múlt héten kimondta, hogy a rendelkezés nem ellentétes az alkotmánnyal.

Először látogatott Spanyolországba Macron

Macront és feleségét, Brigitte Macront kedden korábban katonai tiszteletadással fogadta VI. Fülöp spanyol király és Letícia királyné a madridi királyi palotában. A francia elnök szerdán találkozik Pedro Sánchez miniszterelnökkel. A tárgyalásokon várhatóan a két ország kapcsolatai is napirendre kerülnek. A spanyol kormány korábban bejelentette, hogy a látogatás célja Madrid és Párizs közötti együttműködés további erősítése.

A megállapodás elutasítása így további politikai súlyt kapott, mivel a döntést egy francia elnök 2009 óta első spanyolországi állami látogatása során hozták meg.

Maga a megállapodás azonban nem az egyetlen keret a két ország közötti együttműködéshez. Spanyolország és Franciaország már kialakított kétoldalú kapcsolatokat, míg ennek a dokumentumnak további mechanizmusokat kellene bevezetnie intézményi elmélyítésük érdekében.

Emmanuel Macron
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