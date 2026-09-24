Drámai bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz: meghalt két katona a Magyar Honvédségnél – azonnali vizsgálatot rendeltek el

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter csütörtöki közleménye szerint az elmúlt napokban két katona is életét vesztette a Magyar Honvédségnél: egy 20 éves katona öngyilkos lett, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd a kórházban meghalt – írta a 24.hu.

Két katona halt meg az elmúlt napokban a Magyar Honvédségnél, a tragédiák körülményeit vizsgálják / Fotó: Bumble Dee

Két katona életét vesztette az elmúlt napokban szolgálatteljesítés közben a Magyar Honvédségnél

– közölte csütörtökön Ruszin-Szendi Romulusz. A tárcavezető szerint a két haláleset egymástól függetlenül történt, a körülmények vizsgálata folyamatban van.

A miniszter tájékoztatása szerint az egyik áldozat egy mindössze 20 éves katona volt, aki szolgálati idejében, eddig ismeretlen okból, önkezével vetett véget életének. A másik elhunyt egy 41 éves honvéd, aki egy kiképzés során lett rosszul. Állapota olyan súlyossá vált, hogy kórházba szállították, ahol másnap meghalt. Ruszin-Szendi Romulusz közlése szerint egyik katonánál sem merült fel korábban egészségügyi vagy pszichológiai probléma. A két haláleset pontos körülményeit jelenleg vizsgálják, így egyelőre további részletek sem ismertek.

A honvédelmi miniszter részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családjának és bajtársainak.

Tragédiák sorozata a Magyar Honvédségnél

A mostani tragédiák néhány héttel azután történtek, hogy súlyos baleset érte a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépét Szolnoknál. Augusztus 24-én a JAS 39-es egy kiképzési repülés során került bajba, majd a szolnoki katonai bázis területén lezuhant. A pilóta még a földet érés előtt katapultált, és túlélte a balesetet.

A Gripen-baleset után a honvédség a kivizsgálás lezárásáig felfüggesztette a Gripenek kiképzési repüléseit. A történtek pontos okait szakértők bevonásával vizsgálják.

A két mostani haláleset ugyanakkor nem a repülőbalesethez kapcsolódik: a miniszter által közölt információk szerint az egyik katona szolgálati idejében vetett véget életének, míg a másik a kiképzés közben lett rosszul. A honvédség kötelékében történt két tragédia részleteiről a vizsgálatok lezárása után lehetnek újabb információk.