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német
Magyar Péter

Eddig bírta, kőkeményen leszólta Magyar Péter az AfD német választási sikerét: Alice Weidelnek ez nagyon nem fog tetszeni – "Látom, sokan versenyt örömködnek"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar miniszterelnök gúnyosan üzent azoknak, akik most örülnek. Magyar Péternek az AfD történelmi sikeréről 2024 és Trump jutott az eszébe. De nem csak a magyar kormányfő értékelte negatív kontextusban az új német politikai erő sikerét. Jó barátja, a lengyel Donald Tusk még nála is messzebbre merészkedett a kritikában.
Hecker Flórián
2026.09.07, 11:46
Frissítve: 2026.09.07, 12:34

Magyar Péter is kommentálta a német patrióta párt, az AfD vasárnapi történelmi választási sikerét. Ahogy arról a Világgazdaság is írt, az Alice Weidel vezette formáció fennállása során először alakíthat kormányt egy német tartományban.

Magyar Péter
Kőkeményen leszólta Magyar Péter az AfD német választási sikerét: Alice Weidelnek ez nagyon nem fog tetszeni / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A magyar miniszterelnök most arra reagált, hogy az Alternatíva Németországnak (AfD) párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választáson. A párt a voksok 43,8 százalékát szerezte meg.

Ez az AfD valaha volt legjobb eredménye tartományi választáson, sőt, a legjobb eredmény, amit bármelyik párt elért tartományi választáson az elmúlt tíz évben. Az AfD és miniszterelnök-jelöltje, Ulrich Siegmund azonban még így sem érte el az abszolút többséget, ehhez 42 mandátum kellene, az AfD pedig 39-cel bír.

Megkezdődnek tehát a koalíciós tárgyalások, de egy biztos: a jobboldali párt sikere nem csak Németországban szólt nagyot, hanem világszerte erről beszélnek. Már csak azért is, mert ezzel immáron egyértelműen egy új politikai erő emelkedett fel Németországban. Az AfD ugyanitt a megelőző tartományi választáson, 2021-ben még csak 20,8 százalékot szerzett, vagyis megduplázta a támogatottságát.

A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szerezheti meg a voksok 18,5 százalékával. A jobbközép óriásit bukott: a párt 2021-ben még 37,1 százalékot kapott a választópolgároktól.

A földcsuszamlásszerű AfD sikernek borítékolhatóan nem maradnak el a politikai következményei, miközben a gazdasági lehetőségek már most kikerültek az asztalra. A világ leggazdagabb embere, Elon Musk az X-en gratulált a német pártnak, mire Ulrich Siegmund azonnal meghívta, hogy fektessen be Szász-Anhalt tartományba.

Kőkeményen leszólta Magyar Péter az AfD német választási sikerét

De nem csak a nemzetközi, hanem a belföldi politika is hangos a német választási eredménytől. Orbán Viktor még vasárnap gratulált. A volt kormányfő úgy fogalmazott, hogy Németország és Európa is fantasztikus estének örülhet, majd elismerését fejezte ki Alice Weidelnek és Ulrich Siegmundnak, valamint az egész AfD-nek a Szász-Anhaltban aratott elsöprő győzelemért.

Kössétek be magatokat. Ez még csak a kezdet!

– zárta bejegyzését. Ehhez képest élesen és feltűnően más a Magyar Péter által megütött hang. A tiszás kormányfő csak hétfőn délben, de mégiscsak kitért a vasárnapi német választás alakulására.

Azt írta, hogy látja, sokan versenyt örömködnek a német tartományi választás eredménye miatt, majd érzékelhető gúnnyal megjegyezte, hogy "2024-ben ugyanők még Trump elnök győzelmére tekintettek csodafegyverként."

Aztán jött a valóság: Magyarországon a magyarok döntenek

– utalt ezzel a 2026-as április győzelmére. Az azonban kérdés, mennyiben volt átgondolt negatív kontextusban említeni az új német politikai erőt, illetve Donald Trump amerikai elnököt. Pláne, hogy maga Trump is megosztotta a saját közösségi oldalán az AfD sikerét.

Annyiban azonban nem egyedi a magyar miniszterelnök kritikája, hogy jó barátja, a lengyel Tusk még nála is durvább hangot ütött meg. A lengyel miniszterelnök egyenesen azt mondta, hogy "Lengyelországban csak idióták vagy árulók örülhetnek az AfD németországi diadalának. Jó néhányan gyűltek össze közülük a Konföderáció és a PiS soraiban."

Tehát az látszik, hogy miközben az európai néppárti erők máris lövik az AfD-t és a vele szimpatizálókat, addig a patrióta tömb a saját sikerének is érzi Weidelék előretörését.

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