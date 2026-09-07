Eddig bírta, kőkeményen leszólta Magyar Péter az AfD német választási sikerét: Alice Weidelnek ez nagyon nem fog tetszeni – "Látom, sokan versenyt örömködnek"

Magyar Péter is kommentálta a német patrióta párt, az AfD vasárnapi történelmi választási sikerét. Ahogy arról a Világgazdaság is írt, az Alice Weidel vezette formáció fennállása során először alakíthat kormányt egy német tartományban.

Kőkeményen leszólta Magyar Péter az AfD német választási sikerét: Alice Weidelnek ez nagyon nem fog tetszeni / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A magyar miniszterelnök most arra reagált, hogy az Alternatíva Németországnak (AfD) párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választáson. A párt a voksok 43,8 százalékát szerezte meg.

Ez az AfD valaha volt legjobb eredménye tartományi választáson, sőt, a legjobb eredmény, amit bármelyik párt elért tartományi választáson az elmúlt tíz évben. Az AfD és miniszterelnök-jelöltje, Ulrich Siegmund azonban még így sem érte el az abszolút többséget, ehhez 42 mandátum kellene, az AfD pedig 39-cel bír.

Megkezdődnek tehát a koalíciós tárgyalások, de egy biztos: a jobboldali párt sikere nem csak Németországban szólt nagyot, hanem világszerte erről beszélnek. Már csak azért is, mert ezzel immáron egyértelműen egy új politikai erő emelkedett fel Németországban. Az AfD ugyanitt a megelőző tartományi választáson, 2021-ben még csak 20,8 százalékot szerzett, vagyis megduplázta a támogatottságát.

A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szerezheti meg a voksok 18,5 százalékával. A jobbközép óriásit bukott: a párt 2021-ben még 37,1 százalékot kapott a választópolgároktól.

A földcsuszamlásszerű AfD sikernek borítékolhatóan nem maradnak el a politikai következményei, miközben a gazdasági lehetőségek már most kikerültek az asztalra. A világ leggazdagabb embere, Elon Musk az X-en gratulált a német pártnak, mire Ulrich Siegmund azonnal meghívta, hogy fektessen be Szász-Anhalt tartományba.

Kőkeményen leszólta Magyar Péter az AfD német választási sikerét

De nem csak a nemzetközi, hanem a belföldi politika is hangos a német választási eredménytől. Orbán Viktor még vasárnap gratulált. A volt kormányfő úgy fogalmazott, hogy Németország és Európa is fantasztikus estének örülhet, majd elismerését fejezte ki Alice Weidelnek és Ulrich Siegmundnak, valamint az egész AfD-nek a Szász-Anhaltban aratott elsöprő győzelemért.

Kössétek be magatokat. Ez még csak a kezdet!

– zárta bejegyzését. Ehhez képest élesen és feltűnően más a Magyar Péter által megütött hang. A tiszás kormányfő csak hétfőn délben, de mégiscsak kitért a vasárnapi német választás alakulására.