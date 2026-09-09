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miniszterelnök
azbeszt
paksi atomerőmű
Magyar Péter
fenékküszöb
Ausztria

Elszakadt a cérna Magyar Péternél: visszaszólt a osztrákoknak paksi fenékküszöb miatt, pedig épp most cáfolták a brüsszeli vádakat – „Jó lenne, ha az azbeszt ügyében lennének ilyen aktívak”

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A kormányfő szerint Bécs Brüsszelhez fordult a fenékküszöb miatt, az osztrákok cáfolják az állítást. Magyar Péter megüzente nyugati szomszédunknak, hogy az azbesztügy megoldására kellene több energiát fordítania.
VG
2026.09.09, 08:52
Frissítve: 2026.09.09, 09:19

„Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a Paksi Atomerőmű. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés miatt. Jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak…” – írta szerda reggel közzétett Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Péter miniszterelnök azbeszt Ausztria Paks fenékküszöb
Magyar Péter az azbeszt-ügy után a fenékküszöb kapcsán is összetűzésbe került a sógorokkal / Fotó: AFP

A kormányfő újabb posztja alapján úgy tűnik, hogy továbbra sem csökken a súrlódás Magyarország és nyugati szomszédja között.

Totális fordulat: Ausztria hivatalosan megcáfolta Magyar Pétert, semmi olyat nem tettek, amit a magyar miniszterelnök állított – ez a valóság a paksi fenékküszöbről?

Ausztria cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, hogy panaszt tett volna az Európai Bizottságnál a paksi atomerőmű hűtését biztosító védmű kapcsán. Az osztrák kormány azt közölte: Bécs nem nyújtott be panaszt a fenékküszöb miatt, a hajózás jövőjéről ugyanakkor továbbra is egyeztetnek Magyarországgal.

A történelmi szintre apadt dunai vízállás és a paksi atomerőmű hűtésének biztosítása miatt Magyarország fenékküszöböt épít Paks közelében. A műtárgy célja, hogy megemelje a folyó vízszintjét az erőmű térségében, és tartós megoldást adjon a hűtővízellátás problémájára.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy Ausztria az Európai Bizottsághoz fordult a beruházás miatt. Az osztrák Innovációs, Mobilitási és Infrastrukturális Minisztérium azonban az APA hírügynökség megkeresésére közölte: Ausztria nem tett panaszt Brüsszelben, szemben a magyar sajtóban megjelent információkkal.

Tovább húzódik az azbesztügy

Nem véletlen, hogy a miniszterelnök azbesztügyben odaszúrt a sógoroknak, ugyanis továbbra sem történt megnyugtató megolds az ügyben.Először az év elején derült ki, hogy Szombathely egyik városrészében mintegy 35 utcában mutatták ki az azbeszt jelenlétét, emiatt a város egészségyügyi vészhelyzetet hirdetett ki. Nemény András polgármester akkor azt mondta, az érintett kőzetanyagot osztrák bányákból szállították a helyszínre.

A Greenpeace már év elején súlyos azbesztszennyezést tárt fel Magyarországon és Ausztriában is, olyan közterületeken, ahova feltételezhetően a már bezárt burgenlandi bányákból származó kőzeteket szállítottak. Ezek után kezdett el vizsgálódni a Vas vármegyei kormányhivatal is. Az azbeszt egészségkárosító hatása nem az anyag jelenlétével, hanem a felporzással, a por belélegzésekor, a tüdőbe jutva jelentkezik. Egyelőre ezzel összefüggő megbetegedésről nem tudnak, a betegség ugyanis csak 20-30 év után alakul ki.

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