Közjogi-káosz: bejelentést tett a miniszterelnök, nem támogatják a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra

Magyar Péter szerint egyelőre nem biztosított, hogy a Tisza-frakció támogatja Szathmáry Zoltán megválasztását legfőbb ügyésszé. A legfőbb ügyész jelöltjéről az Országgyűlés dönthet, miközben a Tisza-frakció végleges álláspontját csak a további egyeztetések után alakítja ki – írta az MTI.

Baka András köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt jelölte az új legfőbb ügyésznek, ám Magyar Péter szerint máris bizonytalanná vált a támogatása / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Magyar Péter kétségesnek tartja, hogy a Tisza-frakció támogatni fogja Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésszé választását. A miniszterelnök hétfőn, az Országgyűlésben tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a képviselőcsoport még nem hozott végleges döntést, de a jelenleg rendelkezésükre álló információk alapján nem látszik biztosnak a jelölt támogatása.

Nem látjuk azt biztosítottnak, hogy a Tisza-frakció részéről akár a kétharmados, akár a feles támogatást meg tudja szerezni

– fogalmazott Magyar Péter. Hozzátette: a végleges döntést a frakcióülés után, illetve a további információk megvizsgálását követően közlik.

A kormányfő ugyanakkor már most jelezte, hogy a jelenlegi helyzetben nem számít Szathmáry Zoltán Tisza-frakció általi támogatására. „Ha most kérdezik, akkor nem látjuk esélyét annak, hogy a jelöltet a Tisza-frakció meg fogja választani” - mondta.

Eldőlt, kit jelöl legfőbb ügyésznek az államfő – hétfőn a parlament elé áll Baka András Baka András köztársasági elnök megtette javaslatát az új legfőbb ügyész személyére. A jelöltről az Országgyűlés mondja ki a végső szót, az államfő pedig hétfőn személyesen is felszólal a parlamentben.

Magyar Péter közölte azt is, hogy tiszteletben tartják Baka András köztársasági elnök jelölési jogát. Az államfő hétfőn hivatalosan is az Országgyűlés elé terjesztette Szathmáry Zoltán jelölését, miután a Sándor-palota tájékoztatása szerint a lehetséges jelöltek széles körének áttekintése után őt találta a legalkalmasabbnak az ügyészi szervezet vezetésére. A döntés a parlament feladata.

Magyar Péter máris összeveszett az államfővel?

A jelölés különösen fontos pontja a parlament hétfői ülésének. Baka András napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy az ügyészség tekintélyének és közbizalmának helyreállítása fontos állami feladat. Az államfő szerint az ügyészség működésében komoly problémák alakultak ki, és szükségesnek nevezte a Legfőbb Ügyészség, a Központi Nyomozó Főügyészség, valamint az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közötti együttműködés rendezését.