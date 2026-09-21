Közjogi-káosz: bejelentést tett a miniszterelnök, nem támogatják a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra
Magyar Péter szerint egyelőre nem biztosított, hogy a Tisza-frakció támogatja Szathmáry Zoltán megválasztását legfőbb ügyésszé. A legfőbb ügyész jelöltjéről az Országgyűlés dönthet, miközben a Tisza-frakció végleges álláspontját csak a további egyeztetések után alakítja ki – írta az MTI.
Magyar Péter kétségesnek tartja, hogy a Tisza-frakció támogatni fogja Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésszé választását. A miniszterelnök hétfőn, az Országgyűlésben tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a képviselőcsoport még nem hozott végleges döntést, de a jelenleg rendelkezésükre álló információk alapján nem látszik biztosnak a jelölt támogatása.
Nem látjuk azt biztosítottnak, hogy a Tisza-frakció részéről akár a kétharmados, akár a feles támogatást meg tudja szerezni
– fogalmazott Magyar Péter. Hozzátette: a végleges döntést a frakcióülés után, illetve a további információk megvizsgálását követően közlik.
A kormányfő ugyanakkor már most jelezte, hogy a jelenlegi helyzetben nem számít Szathmáry Zoltán Tisza-frakció általi támogatására. „Ha most kérdezik, akkor nem látjuk esélyét annak, hogy a jelöltet a Tisza-frakció meg fogja választani” - mondta.
Eldőlt, kit jelöl legfőbb ügyésznek az államfő – hétfőn a parlament elé áll Baka András
Baka András köztársasági elnök megtette javaslatát az új legfőbb ügyész személyére. A jelöltről az Országgyűlés mondja ki a végső szót, az államfő pedig hétfőn személyesen is felszólal a parlamentben.
Magyar Péter közölte azt is, hogy tiszteletben tartják Baka András köztársasági elnök jelölési jogát. Az államfő hétfőn hivatalosan is az Országgyűlés elé terjesztette Szathmáry Zoltán jelölését, miután a Sándor-palota tájékoztatása szerint a lehetséges jelöltek széles körének áttekintése után őt találta a legalkalmasabbnak az ügyészi szervezet vezetésére. A döntés a parlament feladata.
Magyar Péter máris összeveszett az államfővel?
A jelölés különösen fontos pontja a parlament hétfői ülésének. Baka András napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy az ügyészség tekintélyének és közbizalmának helyreállítása fontos állami feladat. Az államfő szerint az ügyészség működésében komoly problémák alakultak ki, és szükségesnek nevezte a Legfőbb Ügyészség, a Központi Nyomozó Főügyészség, valamint az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közötti együttműködés rendezését.
Szathmáry Zoltán személyében tapasztalt ügyészi vezetőt jelölt az államfő. Pályáját a Miskolci Városi Ügyészségen kezdte, később fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettesként dolgozott, majd a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályának vezetésével bízták meg. Szakmai és kutatói munkájának középpontjában az információs társadalom, a kiberbűnözés, a hackelés, a számítástechnikai bűncselekmények, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kihívásai állnak. Több könyvet, tanulmányt és szakcikket publikált ezekben a témákban.
A jelölés politikai jelentőségét növeli, hogy a Tisza-frakció támogatása nélkül bizonytalanná válhat a parlamenti döntés. Magyar Péter hétfői kijelentése ugyan még nem jelent végleges elutasítást, de világossá teszi, hogy a kormányoldal és az államfő által jelölt Szathmáry Zoltán között egyelőre nincs meg a támogatás.
Egymásnak feszültek a frakcióvezetők: Magyar Péter beszéde után elszabadult a parlamenti adok-kapok – autópálya-botrány, üzemanyagár és ukrán olajtároló is terítékre került
A kormányfő napirend előtti beszéde után egymásnak feszültek a parlamenti frakciók. Toroczkai László szerint Magyar Péter elhallgatott fontos részleteket, Rétvári Bence pedig hiteltelennek nevezte a bírálatokat. A Fidesz frakcióvezetője, Bóka János több konkrét kormányzati intézkedésen keresztül válaszolt a miniszterelnöknek.