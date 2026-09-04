Magyar Péter ebben a pillanatban jelentette be: a Tisza-kormány döntött a Bayer Construct Zrt-ről, ez a válasz az építőipari óriáscég csődjére – súlyos helyzetbe került az állami bank

Magyar Péter szerint a Tisza-kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct Zrt. és a Bosnyák téri beruházás projektcégének, a ZVK Development Kft.-nek a csődeljárását. A Tisza elnöke szerint a Bayer-csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forintnyi közpénz van kitéve a kockázatoknak, ezért az állam minden törvényes eszközzel megvédené a vagyont.

Magyar Péter szerint több százmilliárd forintos közpénzes kitettség miatt kellett közbelépnie a Tisza-kormánynak / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter újabb kemény üzenetet küldött a Bosnyák téri gigaberuházás körül kialakult konfliktusban: közlése szerint a Tisza-kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct Zrt. és a projektcég ZVK Development Kft. csődeljárását.

A politikus videóüzenetében azt állította, hogy ezzel az állam minden törvényes eszközzel megpróbálja megvédeni a veszélybe kerülő közpénzt.

A történet középpontjában a zuglói irodaberuházás áll. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány néhány hete a szerződés nem teljesítésére hivatkozva elállt az Orbán-kormány által kötött, több százmilliárd forintos ügyletől, és visszaköveteli az addig kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A politikus úgy fogalmazott: a kormány nem akarja, hogy az előző időszak beruházásainak költségét a magyar emberek fizessék meg.

A konfliktus ezután gyorsan tovább eszkalálódott. Magyar Péter közlése szerint a Bayer Construct és a Bosnyák téri beruházásra létrehozott ZVK Development egymást követő napokon kért csődvédelmet. A Tisza elnöke szerint ez azért különösen jelentős, mert az állam kitettsége nem merül ki a zuglói projektben.

Magyar Péter: 207 milliárd forintnyi közpénz lehet érintett

A miniszterelnök állítása szerint a Magyar Fejlesztési Bank közvetlen és közvetett kitettsége a Bayer-csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forint. Mint mondta, ebben hitelek, kötvények és állami garanciák is vannak, vagyis szerinte ekkora összegű közpénz védelme vált szükségessé.

A stratégiailag kiemelt státusz egyik fontos következménye, hogy a bíróság a két csődeljárásban a kizárólagos állami tulajdonban álló Nemzeti Reorganizációs Non-profit Kft.-t rendelheti ki vagyonfelügyelőként. A felügyelő betekinthet a cégek könyveibe, áttekintheti a vagyoni helyzetüket, megvizsgálhatja a szerződéseket és a pénzforgalmi számlákat, valamint ellenőrizheti az új kötelezettségvállalásokat.