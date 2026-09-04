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Tisza-kormány
bayer construct
csőd
Magyar Péter
közpénz

Magyar Péter ebben a pillanatban jelentette be: a Tisza-kormány döntött a Bayer Construct Zrt-ről, ez a válasz az építőipari óriáscég csődjére – súlyos helyzetbe került az állami bank

Állami vagyonfelügyelő kerülhet a Bayer Construct és a ZVK Development ügyeire, miután mindkét társaság csődvédelmet kért. Magyar Péter szerint a Bayer-csoporttal szembeni állami kitettség mintegy 207 milliárd forint, ezért szerinte nem lehet megengedni a vagyon esetleges kimenekítését.
VG
2026.09.04., 19:15

Magyar Péter szerint a Tisza-kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct Zrt. és a Bosnyák téri beruházás projektcégének, a ZVK Development Kft.-nek a csődeljárását. A Tisza elnöke szerint a Bayer-csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forintnyi közpénz van kitéve a kockázatoknak, ezért az állam minden törvényes eszközzel megvédené a vagyont.

bayer construct magyar péter
Magyar Péter szerint több százmilliárd forintos közpénzes kitettség miatt kellett közbelépnie a Tisza-kormánynak / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter újabb kemény üzenetet küldött a Bosnyák téri gigaberuházás körül kialakult konfliktusban: közlése szerint a Tisza-kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct Zrt. és a projektcég ZVK Development Kft. csődeljárását. 

A politikus videóüzenetében azt állította, hogy ezzel az állam minden törvényes eszközzel megpróbálja megvédeni a veszélybe kerülő közpénzt.

A történet középpontjában a zuglói irodaberuházás áll. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány néhány hete a szerződés nem teljesítésére hivatkozva elállt az Orbán-kormány által kötött, több százmilliárd forintos ügyletől, és visszaköveteli az addig kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A politikus úgy fogalmazott: a kormány nem akarja, hogy az előző időszak beruházásainak költségét a magyar emberek fizessék meg.

A konfliktus ezután gyorsan tovább eszkalálódott. Magyar Péter közlése szerint a Bayer Construct és a Bosnyák téri beruházásra létrehozott ZVK Development egymást követő napokon kért csődvédelmet. A Tisza elnöke szerint ez azért különösen jelentős, mert az állam kitettsége nem merül ki a zuglói projektben.

Magyar Péter: 207 milliárd forintnyi közpénz lehet érintett

A miniszterelnök állítása szerint a Magyar Fejlesztési Bank közvetlen és közvetett kitettsége a Bayer-csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forint. Mint mondta, ebben hitelek, kötvények és állami garanciák is vannak, vagyis szerinte ekkora összegű közpénz védelme vált szükségessé.

A stratégiailag kiemelt státusz egyik fontos következménye, hogy a bíróság a két csődeljárásban a kizárólagos állami tulajdonban álló Nemzeti Reorganizációs Non-profit Kft.-t rendelheti ki vagyonfelügyelőként. A felügyelő betekinthet a cégek könyveibe, áttekintheti a vagyoni helyzetüket, megvizsgálhatja a szerződéseket és a pénzforgalmi számlákat, valamint ellenőrizheti az új kötelezettségvállalásokat.

Magyar Péter szerint a vagyonfelügyelő jóváhagyása nélkül új vagyoni kötelezettség nem vállalható, az engedély nélkül kötött ügyletek pedig megtámadhatók. A politikus szerint a csődvédelem szabályaiba ütköző kifizetések visszakövetelését is kezdeményezhetik.

A Tisza elnöke külön kiemelte a vagyonkimentés kockázatát. Szerinte ha korábbi vagyonkimentés gyanúja merül fel, azt jelenteni kell a bíróságnak és az illetékes hatóságoknak. Hangsúlyozta: 

a cél az, hogy a tulajdonosok vagy a mögöttük álló személyek ne tudjanak vagyont kivonni a cégekből úgy, hogy közben a veszteségek az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra maradnak.

Magyar Péter videóüzenetében a csődbűncselekmény lehetőségét is felvetette, és kijelentette: ha a magyar államot vagy az adófizetőket megkárosítják, annak szerinte következménye kell legyen. A politikus végül azt ígérte, hogy a Tisza-kormány minden forintról el fogja számoltatni a felelősöket.

A mostani ügy így már messze túlmutat egyetlen zuglói ingatlanberuházáson: a tét a politikus közlése szerint több mint 300 milliárd forintnyi korábbi kifizetés, valamint további 207 milliárd forintnyi állami kitettség sorsa.

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Nemrégiben érkezett a hír, miszerint csődeljárást kezdeményezett Magyarország egyik meghatározó építőipari vállalata. A Bayer Construct tulajdonosa, Balázs Attila levélben értesítette a dolgozókat. A vállalat csütörtökön megszólalt az üggyel kapcsolatban és közölte, hogy az elsődleges cél a működés hosszú távú fenntartása.

 

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