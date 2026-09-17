Magyar Péter ledobta az atombombát a vagyonos politikusokra, jön a NAV és 20 évre is visszanéz
Magyar Péter indoklása szerint a lépést az indokolja, hogy a Tisza Párt választási programjának része volt a politikusok vagyonosodásának visszamenőleges vizsgálata.
A bejelentésből az is kiderült, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatása, továbbá azokra is, akik most vagy a jövőben töltik be az említett tisztségeket.
Magyar Péter közölte: a NAV végzi az ellenőrzést
A kormányfő hangsúlyozta, hogy az aktív politikusok sem kerülhetik el az ellenőrzést.
Az első megbízatásuktól számított két év elteltével a NAV őket is vizsgálja.
Amennyiben valaki lemond képviselői mandátumáról, vagy a kormányban betöltött pozíciójáról, akkor az illetékes hatóság harminc napon belül automatikusan megkezdi a vizsgálatot.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal
− közölte Magyar Péter, majd hozzátette, hogy a vizsgálat mindent feltár: ingatlanokat, bankszámlákat, céges érdekeltségeket, biztosításokat, befektetéseket, eddig elrejteni próbált vagyonelemeket, és összeveti azokat a vagyonnyilatkozatokkal, majd kockázatelemzést készít.
Habár a Facebook-bejegyzés elején a kormányfő az írta, hogy a vizsgálat pártállástól függetlenül mindenkire kiterjed majd, hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a „fideszes politikusok” korábban „cinikusan bármit beírtak” a vagyonnyilatkozataikba.
A tervek szerint a NAV a vagyongyarapodást akár 20 évre visszamenőleg is ellenőrizheti majd, és a vizsgálat kiterjed a hozzátartozók vagyonára is.
Hogyan zajlik majd a vizsgálat?
Amenyiben a NAV mindent rendben talál, akkor az eljárás lezárul, azonban a vagyon és az adózott jövedelem közötti eltérés esetén tételes adőellenőrzés indul.
Bűncselekmény gyanúja esetén a NAV értesíti a nyomozóhatóságát, és jelzést küld a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, az ügyészségnek vagy a rendőrségnek.
A NAV havonta közzéteszi majd, hány ilyen vizsgálatot végzett, hány esetben merült fel bűncselekmény gyanúja, és hány tételes adóellenőrzés indult. Amennyiben egy érintett politikusnál vagy korábbi kormányzati szereplőnél jogerősen legalább 5 millió forint adóhiányt állapítanak meg,
- a neve,
- a tisztsége és
- a megállapított adóhiány is felkerül a NAV közzétételi listájára.
Magyar Péter szerint a vizsgálatok rendszerét sokan támadják majd, ám úgy véli ez jele lesz annak, hogy “jó irányba indultak el”.
A célunk, hogy egy olyan Magyarországot építsünk, ahol a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. A legkisebb faluban élő kétkezi munkásra éppúgy, mint az ország miniszterelnökére
− zárta bejegyzését, azonban arra nem tért ki, hogyan érinti majd a munkavállalókat a tervezett vagyonvizsgálati rendszer bevezetése.