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Magyar Péter
NAV
vagyonosodási vizsgálat
bejelentés
vagyonnyilatkozat

Magyar Péter ledobta az atombombát a vagyonos politikusokra, jön a NAV és 20 évre is visszanéz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bejelentést tett a kormányfő. Magyar Péter közölte, hogy hamarosan vagyonosodási vizsgálatok indulhatnak politikusokkal szemben, amelyek akár húsz évre visszamenőleg is ellenőrizhetik az érintetteket. Az ehhez szükséges törvényjavaslat haladéktalanul az Országgyűlés elé kerül.
VG
2026.09.17, 14:40
Frissítve: 2026.09.17, 15:13

Magyar Péter indoklása szerint a lépést az indokolja, hogy a Tisza Párt választási programjának része volt a politikusok vagyonosodásának visszamenőleges vizsgálata.

Magyar Péter
Magyar Péter / Fotó: NurPhoto via AFP

A bejelentésből az is kiderült, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatása, továbbá azokra is, akik most vagy a jövőben töltik be az említett tisztségeket.

Magyar Péter közölte: a NAV végzi az ellenőrzést

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az aktív politikusok sem kerülhetik el az ellenőrzést.

Az első megbízatásuktól számított két év elteltével a NAV őket is vizsgálja.

Amennyiben valaki lemond képviselői mandátumáról, vagy a kormányban betöltött pozíciójáról, akkor az illetékes hatóság harminc napon belül automatikusan megkezdi a vizsgálatot.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal

− közölte Magyar Péter, majd hozzátette, hogy a vizsgálat mindent feltár: ingatlanokat, bankszámlákat, céges érdekeltségeket, biztosításokat, befektetéseket, eddig elrejteni próbált vagyonelemeket, és összeveti azokat a vagyonnyilatkozatokkal, majd kockázatelemzést készít.

Habár a Facebook-bejegyzés elején a kormányfő az írta, hogy a vizsgálat pártállástól függetlenül mindenkire kiterjed majd, hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a „fideszes politikusok” korábban „cinikusan bármit beírtak” a vagyonnyilatkozataikba.

A tervek szerint a NAV a vagyongyarapodást akár 20 évre visszamenőleg is ellenőrizheti majd, és a vizsgálat kiterjed a hozzátartozók vagyonára is.

Hogyan zajlik majd a vizsgálat?

Amenyiben a NAV mindent rendben talál, akkor az eljárás lezárul, azonban a vagyon és az adózott jövedelem közötti eltérés esetén tételes adőellenőrzés indul.

Bűncselekmény gyanúja esetén a NAV értesíti a nyomozóhatóságát, és jelzést küld a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, az ügyészségnek vagy a rendőrségnek.

A NAV havonta közzéteszi majd, hány ilyen vizsgálatot végzett, hány esetben merült fel bűncselekmény gyanúja, és hány tételes adóellenőrzés indult. Amennyiben egy érintett politikusnál vagy korábbi kormányzati szereplőnél jogerősen legalább 5 millió forint adóhiányt állapítanak meg,

  • a neve,
  • a tisztsége és
  • a megállapított adóhiány is felkerül a NAV közzétételi listájára.

Magyar Péter szerint a vizsgálatok rendszerét sokan támadják majd, ám úgy véli ez jele lesz annak, hogy “jó irányba indultak el”.

A célunk, hogy egy olyan Magyarországot építsünk, ahol a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. A legkisebb faluban élő kétkezi munkásra éppúgy, mint az ország miniszterelnökére

− zárta bejegyzését, azonban arra nem tért ki, hogyan érinti majd a munkavállalókat a tervezett vagyonvizsgálati rendszer bevezetése.

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