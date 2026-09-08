Magyar Péter kiakadt a Fideszre: szerinte évekig használta azt a fegyvert, amelyet most ellene is bevetettek

Magyar Péter szerint a Fidesz korábbi álláspontjával teljesen szembemegy, hogy most Brüsszelben bírálja a magyar kormány döntéseit. A miniszterelnök szerint Orbánék éppen azt teszik, amiért korábban az ellenzéket támadták, ezt pedig „abszolút kognitív disszonanciának” nevezte – írta az Index.

Éles politikai fordulatra hívta fel a figyelmet Magyar Péter, aki szerint a Fidesz ma már Brüsszelben támadja azt, amit korábban az ellenzéknek rótt fel / Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Magyar Péter élesen nekiment az ellenzékbe került Fidesznek, miután a párt és a KDNP kedden bírálta a kormány döntését a tíz orosz diplomata kiutasításáról. A miniszterelnök szerint különösen visszás, hogy a Fidesz Brüsszelben is támadja a magyar kormányt, miközben korábban éppen azért gyalázta az ellenzéket, mert nemzetközi fórumokon bírálta az akkori Orbán-kormányt.

A Fidesz tavaly még azért gyalázta az ellenzéket, mert Brüsszelben kritizálták a magyar kormányt. Ma pedig már Orbánék mószerolják a hazájukat Brüsszelben

– írta Magyar Péter, majd hozzátette: „Abszolút kognitív disszonancia”.

A kormányváltás után a szerepek valóban megfordultak: a TISZA adja a kormányt, a Fidesz pedig ellenzékből támadja annak döntéseit. A Fidesz és a KDNP keddi közleményében a tíz orosz diplomata kiutasítását is bírálta, a kereszténydemokraták szerint a döntéssel „megkezdődött a békepolitika feladása”, és az ország energiaellátása is veszélybe kerülhet

Brüsszel nagyon örült Magyar Péter lépésének

Az Európai Bizottság ugyanakkor más megközelítést alkalmazott. A brüsszeli testület szóvivője szerint a magyar intézkedés az Oroszország által az Európai Unió és tagállamai ellen folytatott folyamatos hibrid támadásokra adott várható reakciónak tekinthető. A Bizottság ugyanakkor azt is jelezte, hogy a döntést önmagában nem értékeli a magyar külpolitika általános irányváltásaként.

Magyar Péter szerint éppen ez a helyzet mutatja meg a Fidesz álláspontjának ellentmondását. A Tisza elnöke arra utal, hogy a kormánypárt korábban rendszeresen támadta az ellenzéki politikusokat azért, mert nemzetközi fórumokon bírálták a magyar kormányt, most pedig maga is Brüsszelben fogalmaz meg súlyos kritikákat.

A politikai vita közben a Fidesz-frakció a Tisza gazdaságpolitikáját is támadta. A kormánypárti képviselők szerint rekordmagas üzemanyagárak, elszabadult költségvetési hiány és növekvő államadósság jellemzi a gazdasági helyzetet.