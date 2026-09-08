Magyar Péter kiakadt a Fideszre: szerinte évekig használta azt a fegyvert, amelyet most ellene is bevetettek
Magyar Péter szerint a Fidesz korábbi álláspontjával teljesen szembemegy, hogy most Brüsszelben bírálja a magyar kormány döntéseit. A miniszterelnök szerint Orbánék éppen azt teszik, amiért korábban az ellenzéket támadták, ezt pedig „abszolút kognitív disszonanciának” nevezte – írta az Index.
Magyar Péter élesen nekiment az ellenzékbe került Fidesznek, miután a párt és a KDNP kedden bírálta a kormány döntését a tíz orosz diplomata kiutasításáról. A miniszterelnök szerint különösen visszás, hogy a Fidesz Brüsszelben is támadja a magyar kormányt, miközben korábban éppen azért gyalázta az ellenzéket, mert nemzetközi fórumokon bírálta az akkori Orbán-kormányt.
A Fidesz tavaly még azért gyalázta az ellenzéket, mert Brüsszelben kritizálták a magyar kormányt. Ma pedig már Orbánék mószerolják a hazájukat Brüsszelben
– írta Magyar Péter, majd hozzátette: „Abszolút kognitív disszonancia”.
A kormányváltás után a szerepek valóban megfordultak: a TISZA adja a kormányt, a Fidesz pedig ellenzékből támadja annak döntéseit. A Fidesz és a KDNP keddi közleményében a tíz orosz diplomata kiutasítását is bírálta, a kereszténydemokraták szerint a döntéssel „megkezdődött a békepolitika feladása”, és az ország energiaellátása is veszélybe kerülhet
Brüsszel nagyon örült Magyar Péter lépésének
Az Európai Bizottság ugyanakkor más megközelítést alkalmazott. A brüsszeli testület szóvivője szerint a magyar intézkedés az Oroszország által az Európai Unió és tagállamai ellen folytatott folyamatos hibrid támadásokra adott várható reakciónak tekinthető. A Bizottság ugyanakkor azt is jelezte, hogy a döntést önmagában nem értékeli a magyar külpolitika általános irányváltásaként.
Magyar Péter szerint éppen ez a helyzet mutatja meg a Fidesz álláspontjának ellentmondását. A Tisza elnöke arra utal, hogy a kormánypárt korábban rendszeresen támadta az ellenzéki politikusokat azért, mert nemzetközi fórumokon bírálták a magyar kormányt, most pedig maga is Brüsszelben fogalmaz meg súlyos kritikákat.
A politikai vita közben a Fidesz-frakció a Tisza gazdaságpolitikáját is támadta. A kormánypárti képviselők szerint rekordmagas üzemanyagárak, elszabadult költségvetési hiány és növekvő államadósság jellemzi a gazdasági helyzetet.
Orbán Viktor kedden este szintén élesen fogalmazott.
A gazdasági helyzetet többek között azzal jellemezte, hogy „üzemanyagárak az egekben”, „a költségvetési hiány elszabadult”, valamint „újra adósrabszolgaság a láthatáron”.
A Fidesz szerint az üzemanyagárak emelkedése nem önmagában jelent problémát, hanem egy mélyebb gazdasági folyamat tünete. A kormánypárti álláspont szerint az államháztartási hiány növekedése és az államadósság emelkedése hosszabb távon az ország pénzügyi stabilitását is veszélyeztetheti.
A politikai üzengetés így egyszerre szól a külpolitikáról, az orosz kapcsolatokról és a gazdaság állapotáról. Magyar Péter szerint a Fidesz Brüsszellel szembeni korábbi retorikája most saját magára fordult vissza, a kormánypárt viszont továbbra is azt állítja, hogy a kormány döntései veszélyeztetik Magyarország biztonságát és energiaellátását.
Rendkívüli: megérkezett az eddigi legdurvább üzenet Moszkvából Magyar Péternek az orosz diplomaták kitiltása után – Putyin embere a gázszállítások leállításáról beszélt egy interjúban
Az eddigi legyértelműbb üzenet érkezett Oroszországból, miután napközben a Külügyminisztérium bejelentette, hogy tíz orosz diplomatát kiutasít Magyarországról. Vlagyimir Dzhabarov szenátor kedd este egy interjúban a gázszállítások leállításáról beszélt. A politikus szerint Magyar Péter fiatalsága vagy tapasztalathiánya miatt dönthetett úgy, hogy megmutatja oroszellenességét.