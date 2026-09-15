Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter, ez mindenkit meglepett: szerinte nem érdemes felszólalnia a parlamentben – „rajzolgatnak, nevetgélnek, nincs miről beszélni!"

„Most először nem lesz napirend előtti felszólalásom a Parlamentben. Tegnap, miközben gyermekek bántalmazásáról és éheztetéséről beszéltem, az ellenzéki képviselők rajzolgattak, nevetgéltek és olvastak. Ilyen embereknek nincs miről beszélni” – jelentette ki kedd reggeli Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

Magyar Péternek kedden nem lesz napirend előtti felszólalása / Fotó: Hatlaczki Balazs

A miniszterelnök eddig minden alkalommal élt a napirend előtti felszólalás lehetőségével, és többször fontos bejelentéseket is tett ennek során. Emiatt váratlan, hogy ezúttal nem szólalt fel. Az ügy előzménye, hogy hétfői beszéde során úgy ítélte meg, hogy az ellenzéki padsorokból nem kapta meg a kellő tiszteletet. Egyébként az ellenzék is hasonlóval vádolja a kormányfőt.

„Magyar Pétert a parlamenti viselkedése alapján nem lehet komolyan venni, rohangál, hisztizik, nevetségesen viselkedik” – mondta közösségi oldalán is közzétett parlamenti felszólalásában Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője.

Olvadásnak indult a gyermekvédelmi dolgozóknak a kampányban beígért fizetésemelés – Magyar Péter beismerte: a magasabb minimálbérrel és adójóváírással jöhet össze a 20-25 százalék

Jóval szerényebb béremelés körvonalazódik a szociális és gyermekvédelmi ágazatban annál, mint amit a Tisza Párt a választások előtt ígért. A programban a gyermekvédelmi dolgozók azonnali, 25 százalékos béremelése szerepelt, ám Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában már két lépcsőben végrehajtott, összességében 20–25 százalékos emelésről beszélt. Ráadásul a növekményt a minimálbér emelésével és a mediánbér alatt keresőknek 2027-től tervezett adójóváírással együtt értelmezhette.

A különbség jelentős lehet, mivel a szociális szférában sokan a mediánbér alatt keresnek, így a Tisza programja alapján egyébként is SZJA-jóváírást kapnának. Ha ezt a kormány beszámítja a most említett 20–25 százalékba, a tényleges béremelés jóval elmaradhat a kampányban vállalt 25 százaléktól.

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Immár második alkalommal rendezett családi napot a Mészáros Csoport. A rendezvényen Mészáros Lőrinc a tavalyi évhez hasonlóan ismét beszédet mondott, amelyben beszámolt az aktualitásokról és a jövőbeni tervekről is. Nem sokkal később megérkezett Magyar Péter kommentárja.