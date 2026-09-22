Ilyen nincs: Magyar Péter a Facebookon üzenget az ukrán külügyminiszternek, aki Orbán Viktort látja a háttérben a C8 csúfos bukása után

„Amit az utóbbi időben Budapestről hallunk, értetlenséggel tölt el bennünket. Úgy tűnik, hogy bár Orbán Viktor távozott, az akadályozásra és elszigetelődésre épülő politikája továbbra is virágzik” – írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben kijelentette, hogy Magyarország nem tagja a Volodimir Zelenszkij által életre hívott Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek.

Magyar Péter ismét elmondta, hogy Magyarország nem tagjaa a Kárpáti Nyolcaknak / Fotó: AFP

Az ukrán külügyminiszter szerint az integrációs kezdeményezés célja a régió fejlesztése, hozzájárulva a jóléthez, az összekapcsoltsághoz, valamint a nyolc kárpáti ország közötti kölcsönösen előnyös projektek megvalósításához. A tárcavezető hozzátette, hogy Magyarország ilyen kategorikus elutasításának okai továbbra sem ismertek – számolt be róla a Telex.

Magyar Péter válasza nem maradt el, a kormányfő a Facebookon, a Telex cikke alatt kommentben reagált Andrij Szibiha soraira.

„Egy országról azt állítani, hogy tagja egy nemzetközi együttműködésnek (Kárpáti Nyolcak), anélkül, hogy az adott országgal tárgyaltak volna, vagy az adott ország hozzájárult volna ehhez, nem elfogadható semmilyen szempontból. Arról, hogy Magyarországon milyen nemzetközi energetikai beruházások valósulnak meg, szintén nem lehet az adott ország nélkül egyeztetni” – jelentette ki Magyar Péter.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 18-án jelentette be , hogy Ukrajna és hét európai ország új együttműködési keretet indít el, amelynek középpontjában a biztonság, az energia, a logisztika és a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok állnak. Akkor arról szóltak a hírek, hogy a Kárpáti Nyolcak nevű kezdeményezésben Ukrajna, Románia, Szerbia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Magyarország vesz részt, miközben az Európai Unió intézményei is bekapcsolódnak az együttműködésbe.

Nemcsak Magyar Péter kosarazta ki az ukrán elnököt

A miniszterelnök szerint ugyan Budapest meghívást kapott az új regionális együttműködésbe, de a magyar kormány nem élt vele. „Meghívtak minket, és mi jó okkal nem mentünk el” – mondta el ennek kapcsán Magyar Péter.