Nagy bejelentést tett Magyar Péter Budapestről: újra tárgyalóasztalhoz ül a kormány és Karácsony, fontos kérdésekben állapodhatnak meg
Magyar Péter szerint új korszak kezdődik Budapest és a kormány kapcsolatában, miután hosszú idő után ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A miniszterelnök közlése szerint közlekedési, költségvetési és fejlesztési kérdésekről, valamint a fürdőkről és a Dunáról is megállapodás születhet majd a főpolgármesterrel.
„Pest megér egy estet” – ezzel a felütéssel jelentette be Magyar Péter a Facebookon, hogy
hosszú idő után ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa.
A miniszterelnök szerint fontos, stratégiai kérdésekben születhet megállapodás Budapest és az egész ország érdekében.
Magyar Péter kijelentette, hogy Budapest „a legcsodásabb főváros a világon”, azonban szerinte az elmúlt évek kormányzati politikája súlyos károkat okozott. Szerinte az utóbbi 7-8 évben a kormány „szándékosan elnyomta, kizsigerelte Budapestet”.
A miniszterelnök szerint ennek most vége, és csütörtökön délután, hosszú idő után újra tárgyalóasztalhoz fog ülni a kormány és a városvezetés a Közfejlesztések Tanácsában.
Magyar Péter több területen is eredményeket vár
A testület ülésén több, a főváros jövője szempontjából meghatározó ügy kerülhet napirendre. A testület ülésén több, a főváros és az egész ország szempontjából fontos stratégiai kérdés is napirendre kerül. A miniszterelnök szerint tárgyalhatnak
- a közlekedés;
- a budapesti költségvetés;
- a fővárosi fejlesztések;
- a fürdők;
- valamint a Duna helyzetéről is.
A bejelentés különösen a főváros és a kormány kapcsolatában jelenthet új fejezetet. A szeptemberben elfogadott szabályozás alapján a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke Karácsony Gergely főpolgármester, a testület pedig a kormány és a főváros közötti egyeztetés kiemelt fórumaként fog működni.
A miniszterelnök szerint a fejlődéshez a kormány és a fővárosi vezetés együttműködésére van szükség.
A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése
– fogalmazott.
Magyar Péter elszólta magát, mire készülnek: elvonul Budapestről a Tisza-kormány, egy 900 fős falut nézett ki magának – kihelyezik a kormányülést, két napon át fog tartani
Egyelőre nem világos, mi a döntés oka. Magyar Péter mindenesetre a bejelentést megtette – ha nem is szándékosan –, így már tudjuk, mit tervez a Tisza-kormány október 3-4. között.