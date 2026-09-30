Nagy bejelentést tett Magyar Péter Budapestről: újra tárgyalóasztalhoz ül a kormány és Karácsony, fontos kérdésekben állapodhatnak meg

Magyar Péter szerint új korszak kezdődik Budapest és a kormány kapcsolatában, miután hosszú idő után ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A miniszterelnök közlése szerint közlekedési, költségvetési és fejlesztési kérdésekről, valamint a fürdőkről és a Dunáról is megállapodás születhet majd a főpolgármesterrel.

Magyar Péter szerint lezárulhat a Budapestet sújtó időszak, és új alapokra kerülhet a főváros és a kormány együttműködése / Fotó: NurPhoto via AFP

„Pest megér egy estet” – ezzel a felütéssel jelentette be Magyar Péter a Facebookon, hogy

hosszú idő után ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa.

A miniszterelnök szerint fontos, stratégiai kérdésekben születhet megállapodás Budapest és az egész ország érdekében.

Magyar Péter kijelentette, hogy Budapest „a legcsodásabb főváros a világon”, azonban szerinte az elmúlt évek kormányzati politikája súlyos károkat okozott. Szerinte az utóbbi 7-8 évben a kormány „szándékosan elnyomta, kizsigerelte Budapestet”.

A miniszterelnök szerint ennek most vége, és csütörtökön délután, hosszú idő után újra tárgyalóasztalhoz fog ülni a kormány és a városvezetés a Közfejlesztések Tanácsában.

Magyar Péter több területen is eredményeket vár

A testület ülésén több, a főváros jövője szempontjából meghatározó ügy kerülhet napirendre. A testület ülésén több, a főváros és az egész ország szempontjából fontos stratégiai kérdés is napirendre kerül. A miniszterelnök szerint tárgyalhatnak

a közlekedés;

a budapesti költségvetés;

a fővárosi fejlesztések;

a fürdők;

valamint a Duna helyzetéről is.

A bejelentés különösen a főváros és a kormány kapcsolatában jelenthet új fejezetet. A szeptemberben elfogadott szabályozás alapján a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke Karácsony Gergely főpolgármester, a testület pedig a kormány és a főváros közötti egyeztetés kiemelt fórumaként fog működni.

A miniszterelnök szerint a fejlődéshez a kormány és a fővárosi vezetés együttműködésére van szükség.

A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése

– fogalmazott.