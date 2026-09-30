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Nagy bejelentést tett Magyar Péter Budapestről: újra tárgyalóasztalhoz ül a kormány és Karácsony, fontos kérdésekben állapodhatnak meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, így hosszú idő után ismét tárgyalóasztalhoz ül a kormány és Budapest vezetése. Magyar Péter szerint több stratégiai kérdésben is megállapodás születhet.
VG
2026.09.30, 20:54

Magyar Péter szerint új korszak kezdődik Budapest és a kormány kapcsolatában, miután hosszú idő után ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A miniszterelnök közlése szerint közlekedési, költségvetési és fejlesztési kérdésekről, valamint a fürdőkről és a Dunáról is megállapodás születhet majd a főpolgármesterrel.

Magyar Péter
Magyar Péter szerint lezárulhat a Budapestet sújtó időszak, és új alapokra kerülhet a főváros és a kormány együttműködése / Fotó: NurPhoto via AFP

„Pest megér egy estet” – ezzel a felütéssel jelentette be Magyar Péter a Facebookon, hogy 

hosszú idő után ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. 

A miniszterelnök szerint fontos, stratégiai kérdésekben születhet megállapodás Budapest és az egész ország érdekében.

Magyar Péter kijelentette, hogy Budapest „a legcsodásabb főváros a világon”, azonban szerinte az elmúlt évek kormányzati politikája súlyos károkat okozott. Szerinte az utóbbi 7-8 évben a kormány „szándékosan elnyomta, kizsigerelte Budapestet”.

A miniszterelnök szerint ennek most vége, és csütörtökön délután, hosszú idő után újra tárgyalóasztalhoz fog ülni a kormány és a városvezetés a Közfejlesztések Tanácsában.

Magyar Péter több területen is eredményeket vár

A testület ülésén több, a főváros jövője szempontjából meghatározó ügy kerülhet napirendre. A testület ülésén több, a főváros és az egész ország szempontjából fontos stratégiai kérdés is napirendre kerül. A miniszterelnök szerint tárgyalhatnak 

  • a közlekedés;
  • a budapesti költségvetés;
  • a fővárosi fejlesztések;
  • a fürdők;
  • valamint a Duna helyzetéről is.

A bejelentés különösen a főváros és a kormány kapcsolatában jelenthet új fejezetet. A szeptemberben elfogadott szabályozás alapján a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke Karácsony Gergely főpolgármester, a testület pedig a kormány és a főváros közötti egyeztetés kiemelt fórumaként fog működni.

A miniszterelnök szerint a fejlődéshez a kormány és a fővárosi vezetés együttműködésére van szükség.

A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése

– fogalmazott.

Magyar Péter elszólta magát, mire készülnek: elvonul Budapestről a Tisza-kormány, egy 900 fős falut nézett ki magának – kihelyezik a kormányülést, két napon át fog tartani

Egyelőre nem világos, mi a döntés oka. Magyar Péter mindenesetre a bejelentést megtette – ha nem is szándékosan –, így már tudjuk, mit tervez a Tisza-kormány október 3-4. között.

 

Országszerte

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Fővárosi Közfejlesztések Tanács
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