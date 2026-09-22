Ezt már Baka András sem tudja követni – döntött a Tisza-frakció a jelöltjéről

„A Tisza-frakció reggel egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök úr jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra” – közölte Magyar Péter a Facebookon.

Magyar Péter üzent a Facebookon az államfőnek / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A kormányfő azt is írta a posztjában, hogy tisztelettel arra kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Szathmáry Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek Baka András államfő. A köztársasági elnök az alaptörvényben rögzített kötelezettségének tett eleget, amikor az Országgyűlés elé terjesztette javaslatát.

A jelöléssel ugyanakkor még nem dőlt el, ki lesz az új legfőbb ügyész. A Sándor-palota hangsúlyozta, hogy Szathmáry Zoltán megválasztásáról az Országgyűlésnek kell határoznia, így a döntés felelőssége immár a parlamenté.

Míg Magyar Péter újságíróknak arról beszélt, hogy a jelenlegi információi alapján nem látják biztosítottnak a jelölt megválasztásához szükséges támogatást, addig Bujdosó Andrea jóval optimistábban fogalmazott.

Azonban azt is hangsúlyozta, hogy

a Tisza-frakció még nem hozott döntést a jelölt támogatásáról.

A Tisza frakcióvezetőjével ellentétben Magyar Péter sokkal szkeptikusabb volt a jelölést illetően. Az Országgyűlésben tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a képviselőcsoport még nem hozott végleges döntést, de a jelenleg rendelkezésükre álló információk alapján nem látszik biztosnak a jelölt támogatása.

Nem látjuk azt biztosítottnak, hogy a Tisza-frakció részéről akár a kétharmados, akár a feles támogatást meg tudja szerezni

– fogalmazott, majd hozzátette azt is, hogy nem látják esélyét annak, hogy a jelöltet a Tisza-frakció „megválasztja” majd.

A jelölés a hétfői parlamenti ülés egyik fontos napirendi pontja volt. Baka András felszólalásában arról beszélt, hogy az ügyészség tekintélyének és közbizalmának helyreállítása fontos állami feladat. Az államfő szerint az ügyészség működésében komoly problémák alakultak ki, és szükségesnek nevezte a Legfőbb Ügyészség, a Központi Nyomozó Főügyészség, valamint az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közötti együttműködés rendezését.