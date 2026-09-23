Folytatódik a háború az ügyészség és Magyar Péter között: most szakadt el a cérna a miniszterelnöknél – „A bűnpártolás szót ismeritek?"
„A Legfőbb Ügyészség szerint náluk az egyetlen szempont a törvényesség és a pártatlanság. Tényleg? Az aranykonvoj üggyel, az MNB alapítványokkal, a rogáni végrehajtói maffiával, nyomozati iratok módosításával mizu? A bűnpártolás szót ismeritek?” – írta Magyar Péter a Facebookon.
Adok-kapok az ügyészség és Magyar Péter között
A miniszterelnök bejegyzése azután született, hogy a Legfőbb Ügyészség közleményben reagált Magyar Péternek arra a bejelentésére, miszerint támogatja a büntetőeljárások gördülékeny lefolytatását, és az Országgyűléstől mentelmi joga felfüggesztését kérte.
Az ügyészség közölte:
üdvözli a kormányfő azon szándékát, hogy elősegítse a büntetőeljárások akadálytalan lefolytatását.
Egyúttal visszautasította azokat a kijelentéseket, amelyek szerint az ügyészi munkát politikai vagy más, a jogszabályokban nem szereplő szempontok befolyásolnák.
A Legfőbb Ügyészség hangsúlyozta, hogy az ügyészi döntések alapja minden esetben a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség.
Több ügyet is elővett a miniszterelnök
Mint megírtuk, a kormányfő kedden este élesen bírálta az ügyészséget, és azt állította, hogy a mostani eljárás egy 2024-ben indult büntetőeljáráshoz kapcsolódik. Rendkívüli bejelentkezésében egyúttal több más ügyet is megnevezett.
„Ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatellizálja a rendszerváltást és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat és az ellenem 2024-ben indított, és már többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet” – fogalmazott Magyar Péter.
A miniszterelnök az ügyészségi kezdeményezés kapcsán Hankó Balázs nevéhez kötött NKA-ügyet és a Seszták Miklós nevével összefüggésbe hozott Volánbusz-eljárást is felidézte.
Az ügyészség közlése szerint Seszták Miklós, Hankó Balázs és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezték. A kérdésben így az Országgyűlésnek kell eljárnia.