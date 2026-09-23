Rendkívüli

Rendkívüli döntés az uniós pénzekről: Ursula von der Leyen bejelentést tett Magyarországról, Magyar Péter pezsgőt bonthat – 4,2 milliárd eurót utal Brüsszel, egy lépés maradt hátra

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ügyészség
bűnpártolás
Magyar Péter

Folytatódik a háború az ügyészség és Magyar Péter között: most szakadt el a cérna a miniszterelnöknél – „A bűnpártolás szót ismeritek?"

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Élesen reagált Magyar Péter miniszterelnök a Legfőbb Ügyészség közleményére, amely szerint az ügyészi döntéseket kizárólag a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség szempontjai határozzák meg. Magyar Péter rövid posztjkában több korábbi ügyet is felemlegetett, köztük az MNB alapítványainak ügyét és a végrehajtásokkal kapcsolatos eljárásokat.
VG
2026.09.23, 09:56
Frissítve: 2026.09.23, 10:28

„A Legfőbb Ügyészség szerint náluk az egyetlen szempont a törvényesség és a pártatlanság. Tényleg? Az aranykonvoj üggyel, az MNB alapítványokkal, a rogáni végrehajtói maffiával, nyomozati iratok módosításával mizu? A bűnpártolás szót ismeritek?” – írta Magyar Péter a Facebookon.

Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon szállt be a Legfőbb Ügyészségben
Fotó: NurPhoto via AFP

Adok-kapok az ügyészség és Magyar Péter között

A miniszterelnök bejegyzése azután született, hogy a Legfőbb Ügyészség közleményben reagált Magyar Péternek arra a bejelentésére, miszerint támogatja a büntetőeljárások gördülékeny lefolytatását, és az Országgyűléstől mentelmi joga felfüggesztését kérte.

Az ügyészség közölte:

 üdvözli a kormányfő azon szándékát, hogy elősegítse a büntetőeljárások akadálytalan lefolytatását.

Egyúttal visszautasította azokat a kijelentéseket, amelyek szerint az ügyészi munkát politikai vagy más, a jogszabályokban nem szereplő szempontok befolyásolnák.

A Legfőbb Ügyészség hangsúlyozta, hogy az ügyészi döntések alapja minden esetben a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség.

Több ügyet is elővett a miniszterelnök

Mint megírtuk, a kormányfő kedden este élesen bírálta az ügyészséget, és azt állította, hogy a mostani eljárás egy 2024-ben indult büntetőeljáráshoz kapcsolódik. Rendkívüli bejelentkezésében egyúttal több más ügyet is megnevezett.

„Ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatellizálja a rendszerváltást és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat és az ellenem 2024-ben indított, és már többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet” – fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök az ügyészségi kezdeményezés kapcsán Hankó Balázs nevéhez kötött NKA-ügyet és a Seszták Miklós nevével összefüggésbe hozott Volánbusz-eljárást is felidézte.

Az ügyészség közlése szerint Seszták Miklós, Hankó Balázs és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezték. A kérdésben így az Országgyűlésnek kell eljárnia.

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