Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter, indul a nagyüzem: eldőlt, hogy mikor döntenek a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről

Magyar Péter szerint hétfő reggel 7:30-kor összeül az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága, majd még aznap délelőtt rendkívüli ülésen dönthet a parlament a három érintett képviselő mentelmi jogáról. A mentelmi jog felfüggesztése így már a jövő hét elején napirendre kerülhet.

Nem húzná tovább az időt Magyar Péter: a miniszterelnök szerint hétfő reggel összeül a Mentelmi Bizottság, majd rendkívüli ülésen kerülhetnek az ügyek az Országgyűlés elé / Fotó: NurPhoto via AFP

Felgyorsulhat a három mentelmi ügy parlamenti menete. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint hétfőn reggel 7:30-kor összeül az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága, majd még aznap délelőtt rendkívüli ülést hívnak össze, hogy a parlament azonnal dönthessen mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről.

„Tik-tak, tik-tak" - írta Magyar Péter a bejelentésében, amely újabb lépést jelent azután, hogy a Legfőbb Ügyészség kezdeményezte a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A Mentelmi Bizottsághoz szerdán meg is érkezett az indítvány, a testület pedig a tervek szerint hétfőn tárgyalja azt.

Magyar Péter egy mozdulattal számolna el a mentelmi ügyekkel

A három ügy eltérő előzményekkel rendelkezik. Magyar Péter esetében a 2024-es úgynevezett telefonügy miatt kérte ki az ügyészség a mentelmi jogot. A gyanú szerint a politikus egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy férfi telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta. Az ügyben korábban az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar mentelmi jogát, ezért az eljárást megszüntették, később azonban az EP-képviselői mandátum megszűnésével megváltozott a jogi helyzet.

Hankó Balázs ügyében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználása, Seszták Miklós esetében pedig a Volánbusz-ügy és más állami beruházások kapcsán felmerült vesztegetési gyanú miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését.

Magyar Péter már a keddi ügyészségi bejelentés után azt közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését. A miniszterelnök szerint az ügyészség azzal, hogy a három politikus ügyét egyszerre kezeli, megpróbálja összemosni a vele szemben indult büntetőeljárást a korábbi kormányzati időszakhoz kötődő korrupciós ügyekkel.