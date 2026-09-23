Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter, indul a nagyüzem: eldőlt, hogy mikor döntenek a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről
Magyar Péter szerint hétfő reggel 7:30-kor összeül az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága, majd még aznap délelőtt rendkívüli ülésen dönthet a parlament a három érintett képviselő mentelmi jogáról. A mentelmi jog felfüggesztése így már a jövő hét elején napirendre kerülhet.
Felgyorsulhat a három mentelmi ügy parlamenti menete. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint hétfőn reggel 7:30-kor összeül az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága, majd még aznap délelőtt rendkívüli ülést hívnak össze, hogy a parlament azonnal dönthessen mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről.
„Tik-tak, tik-tak" - írta Magyar Péter a bejelentésében, amely újabb lépést jelent azután, hogy a Legfőbb Ügyészség kezdeményezte a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A Mentelmi Bizottsághoz szerdán meg is érkezett az indítvány, a testület pedig a tervek szerint hétfőn tárgyalja azt.
Magyar Péter egy mozdulattal számolna el a mentelmi ügyekkel
A három ügy eltérő előzményekkel rendelkezik. Magyar Péter esetében a 2024-es úgynevezett telefonügy miatt kérte ki az ügyészség a mentelmi jogot. A gyanú szerint a politikus egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy férfi telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta. Az ügyben korábban az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar mentelmi jogát, ezért az eljárást megszüntették, később azonban az EP-képviselői mandátum megszűnésével megváltozott a jogi helyzet.
Hankó Balázs ügyében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználása, Seszták Miklós esetében pedig a Volánbusz-ügy és más állami beruházások kapcsán felmerült vesztegetési gyanú miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését.
Magyar Péter már a keddi ügyészségi bejelentés után azt közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését. A miniszterelnök szerint az ügyészség azzal, hogy a három politikus ügyét egyszerre kezeli, megpróbálja összemosni a vele szemben indult büntetőeljárást a korábbi kormányzati időszakhoz kötődő korrupciós ügyekkel.
Magyar Péter mindent borít, itt a bejelentése a parlamenti képviselők mentelmi jogáról: a miniszterelnök kezdeményezi az eltörlését - de csak részlegesen
Magyar Péter miniszterelnök szerda délután bejelentette, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. A radikális lépésre azután került sor, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség hivatalosan is kikérte a kormányfő mentelmi jogát a 2024-es, úgynevezett szórakozóhelyi telefonügy miatt.