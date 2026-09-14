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Magyar Péter
Mészáros Csoport
családi nap
beszéd
Mészáros Lőrinc
kommentár

Ez még pont belefért: Magyar Péter nekiment Magyarország leggazdagabb emberének, jó ügyvédet keres neki – „Ez a csávó vajon, miben van?”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Közéleti kommentár érkezett a kormányfőtől. Magyar Péter egy Facebook-bejegyzésben fenyegette meg Mészáros Lőrincet a vállalatcsoportja családi napján tartott beszédének apropóján. Véleménye szerint az üzletembernek „jó ügyvédre” lesz szüksége.
VG
2026.09.14, 22:13
Frissítve: 2026.09.14, 22:20

Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta már második alkalommal rendezett családi napot a Mészáros Csoport. A rendezvényen Mészáros Lőrinc a tavalyi évhez hasonlóan ismét beszédet mondott, amiben beszámolt az aktualitásokról és a jövőbeni tervekről is. Nem sokkal később érkezett Magyar Péter kommentárja.

Magyar Péter
Magyar Péter / Fotó: AFP

„Ez a csávó vajon miben van? Mindenkit szeret meg puszil” − írta a politikus, majd hozzátette, hogy „ugyanitt jó ügyvéd kerestetik” és mindenkit arra kért, hogy kommentelje, valamint lájkolja a bejegyzést, hogy az „Andihoz is eljusson”.

Magyar Péter keresztülhúzhatja Mészáros Lőrinc terveit

A munkaválalóknak szánt lelkesítő beszédben a vállalatcsoport tulajdonosa hangsúlyozta, hogy nemcsak a 60 ezer alkalmazottnak, hanem legalább 100 ezer beszállítónak is munkát adnak.

Számításai szerint 100-200 ezer embernek biztosítanak megélhetést országszerte.

Ezt követően arról is beszélt, hogy az április választások mellett nem lehet szó nélkül elmenni, mivel egy másik politikai erő kapott felhatalmazást a kormányalakításra.

Remélhetőleg nem az a tervük, hogy felszámolják a magyar nagytőkét, és azt multinacionális nagytőkével pótolják

− fogalmazott Mészáros Lőrinc, aki szerint ez egy rossz terv lenne és mindent meg tesznek majd annak érdekében, hogy ez ne következhessen be.

Azt is hozzátette, hogy a vezetőség segítségével eddig minden nehéz helyzetet sikeresen orvosoltak és most is ez lesz a feladatuk.

Nehéz bennünket megkerülni. A méretünk, a vállalatcsoport nagysága meghatározza a magyar nemzetgazdaságot is

− hangsúlyozta Mészáros Lőrinc, valamint hozzátette, hogy a csoport 15 területen van jelen és diverz tevékenységet folytat, ami nagy versenyelőnyt jelent.

A beszédből kiderült, hogy a Mészáros Csoport készen áll arra, hogy együttműködjön a jelenlegi kormánnyal, mivel ezer szállal kötődnek a magyar államhoz. Magyar Péter kijelentése azonban némi aggodalomra adhat okot annak ellenére is, hogy az elmúlt hónapokban nem történt leépítés a vállalatcsoportnál.

Nem került sor leépítésre

Mészáros Lőrinc közölte, hogy az elmúlt öt hónapban nem történt leépítés, egyetlen munkavállalót sem kellett elküldeni, és reméli ez a következő 10-20 évben így is marad, mivel folyamatos a terjeszkedés.

Volt két kellemetlen szcenárió az öt hónap alatt

− mondta, utalva ezzel a Gallicoop és az Opusz Titász esetére. A két vállalat összesen 95 milliár forintnyi támogatástól esett el a Tisza-kormány döntései nyomán. Mészáros Lőrinc rámutatott, hogy az energetikai cég esetében inkább a 750 ezer fogyasztó járt rosszul.

Arra is kitért, hogy az MBH több mint két és fél millió ügyfelet szolgál ki, illetve hogy a vállalatcsoport a magyar agrárium, élelmiszeripar és turizmus kiemelkedő szereplője, továbbá komoly tervei vannak a külföldi piacokon.

Ezt követően megköszönte a munkavállalók kiváló teljesítményét, aminek köszönhetően a Mészáros Csoport 20 éve tartós növekedési pályán van.

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