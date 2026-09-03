A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Fotó: Magyar Péter / Facebook / Magyar Péter keményen nekiment a Mohunak – jelentős átalakulás lesz a palackvisszaváltásban

A miniszterelnök közlése szerint

egyre több panasz érkezik a hulladékkezeléssel kapcsolatban, miközben a Mohu nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait.

A felülvizsgálat célja annak feltárása lehet, hogy a koncessziós társaság megfelelően működteti-e a rendszert, illetve teljesíti-e a vállalt beruházásokat és eredményeket.

A kormány már júniusban átfogó jelentést kért a hulladékgazdálkodási koncesszió működéséről, beruházásairól és a meghatározott célértékek teljesítéséről. A Mohu akkor azt közölte, hogy maga is szükségesnek tartja a rendszer közös felülvizsgálatát, mert annak jelenlegi működése hosszú távon nem fenntartható.

A Mohu a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.

A cég a napokban jelentette be, hogy akár

megszüntetné annak lehetőségét, hogy a visszaváltott palackok után járó összeget készpénzben lehessen felvenni.

A javaslat előzménye, hogy több önkormányzat is összefüggést lát a palackgyűjtés és a közterületeken tapasztalható romló állapotok között.

A Mohu válaszában elismerte, hogy a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. A vállalat jelezte: kész együttműködni az önkormányzatokkal a problémák rendezése érdekében. „A visszaváltási rendszer elsődleges célja a környezet védelme és a megfelelő hulladékkezelés biztosítása” – közölte.

Amint azt megírta lapunk is: a Mohu nyilvános számlálója szerint már több mint hatmilliárd csomagolást nyeltek el az automatái, és a palackok, üvegek és dobozok csaknem kilencven százaléka már visszakerül a rendszerbe, amivel Magyarország az unió élvonalába került. A jól hangzó statisztikának azonban árnyoldalai is vannak.