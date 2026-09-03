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Mohu
Magyar Péter
palack

Magyar Péter keményen nekiment a Mohunak – jelentős átalakulás lesz a palackvisszaváltásban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Özönlenek a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszok. A miniszterelnök bejelentette: a kormány ezért a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött.
VG
2026.09.03, 09:03
Frissítve: 2026.09.03, 09:52

A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Magyar Péter
Fotó: Magyar Péter / Facebook / Magyar Péter keményen nekiment a Mohunak – jelentős átalakulás lesz a palackvisszaváltásban

A miniszterelnök közlése szerint 

egyre több panasz érkezik a hulladékkezeléssel kapcsolatban, miközben a Mohu nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. 

A felülvizsgálat célja annak feltárása lehet, hogy a koncessziós társaság megfelelően működteti-e a rendszert, illetve teljesíti-e a vállalt beruházásokat és eredményeket.

A kormány már júniusban átfogó jelentést kért a hulladékgazdálkodási koncesszió működéséről, beruházásairól és a meghatározott célértékek teljesítéséről. A Mohu akkor azt közölte, hogy maga is szükségesnek tartja a rendszer közös felülvizsgálatát, mert annak jelenlegi működése hosszú távon nem fenntartható.

A Mohu a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.

A cég a napokban jelentette be, hogy akár

megszüntetné annak lehetőségét, hogy a visszaváltott palackok után járó összeget készpénzben lehessen felvenni.

A javaslat előzménye, hogy több önkormányzat is összefüggést lát a palackgyűjtés és a közterületeken tapasztalható romló állapotok között.  

A Mohu válaszában elismerte, hogy a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. A vállalat jelezte: kész együttműködni az önkormányzatokkal a problémák rendezése érdekében. „A visszaváltási rendszer elsődleges célja a környezet védelme és a megfelelő hulladékkezelés biztosítása” – közölte.

Amint azt megírta lapunk is: a Mohu nyilvános számlálója szerint már több mint hatmilliárd csomagolást nyeltek el az automatái, és a palackok, üvegek és dobozok csaknem kilencven százaléka már visszakerül a rendszerbe, amivel Magyarország az unió élvonalába került. A jól hangzó statisztikának azonban árnyoldalai is vannak.

Ugyanis minél kevesebb palack hever az utcán, az erre vadászók annál mélyebbre ásnak a kukákban a maradékért. Ez a jelenség mára mindennapossá vált több budapesti belvárosi kerületben is.

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