Deviza
EUR/HUF363,11 -0,58% USD/HUF316,26 -0,7% GBP/HUF422,48 -0,84% CHF/HUF383,73 -0,54% PLN/HUF83,3 -0,5% RON/HUF69 -0,57% CZK/HUF14,93 -0,55% EUR/HUF363,11 -0,58% USD/HUF316,26 -0,7% GBP/HUF422,48 -0,84% CHF/HUF383,73 -0,54% PLN/HUF83,3 -0,5% RON/HUF69 -0,57% CZK/HUF14,93 -0,55%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX154 173,4 -0,01% MTELEKOM2 592 +0,47% MOL5 240 0% OTP46 880 -0,53% RICHTER12 780 +1,43% OPUS267 -6,32% ANY6 180 -1,59% AUTOWALLIS125,5 +1,21% WABERERS4 480 +3,7% BUMIX9 203,3 +0,51% CETOP5 035,73 +1,28% CETOP NTR3 254,27 +1,26% BUX154 173,4 -0,01% MTELEKOM2 592 +0,47% MOL5 240 0% OTP46 880 -0,53% RICHTER12 780 +1,43% OPUS267 -6,32% ANY6 180 -1,59% AUTOWALLIS125,5 +1,21% WABERERS4 480 +3,7% BUMIX9 203,3 +0,51% CETOP5 035,73 +1,28% CETOP NTR3 254,27 +1,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tisza-kormány
SZÉP-kártya
Magyar Péter
nyugdíjas
költségvetés

Nagy ígéretet tett Magyar Péter a nyugdíjasoknak: a 2027-es költségvetésben jöhet a SZÉP-kártyára az utalás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megváltozott a nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártya körüli időzítés: a Tisza-kormány már a jövő évi költségvetéshez köti a döntést. Magyar Péter szerint dolgoznak a támogatáson, de arról egyelőre nem mondott konkrétumot, hogy mikor és milyen formában juthatnak hozzá az érintettek
VG
2026.09.17, 22:09

„A 2027-es költségvetésben lesz döntés a SZÉP-kártyáról is” – jelentette ki Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, amikor a nyugdíjasoknak tervezett juttatásról kérdezték. A miniszterelnök szavai alapján így úgy tűnik, hogy az ígéretek ellenére idén már nem fog sor kerülni a támogatás kifizetésére, miközben korábban az őszre várták az intézkedést.

Magyar Péter
Megváltozott a nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártya körüli időzítés: Magyar Péter már a jövő évi költségvetéshez köti a döntést / Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

A miniszterelnököt az interjú végén kérdezték arról, mi lesz azzal a korábban bejelentett juttatással, amelyet eredetileg még az idei őszre ígértek.

Magyar Péter leszögezte, hogy a kormány dolgozik az intézkedésen, ám azt is egyértelművé tette, hogy a kifizetés időzítése még nem tekinthető eldöntöttnek. 

A 2027-es költségvetéshez kötött döntés alapján így az idei évre korábban várt nyugdíjas SZÉP-kártya sorsa továbbra is  levegőben lóg.

A kérdés azért is fontos, mert a nyugdíjasok az idén már nem számíthatnak nyugdíjprémiumra. A módosított 2026-os költségvetésből kikerült az eredetileg erre elkülönített 24,3 milliárd forintos előirányzat, miközben a jelenlegi inflációs adatok alapján novemberi nyugdíjkorrekcióra sincs szükség.

A kormány ugyanakkor 2027-től több ponton változtatna az idősek helyzetén. A nyugdíjminimum január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik a tervek szerint, ami a jelenlegi 28 500 forintos szinthez képest jelentős változás az érintettek számára. A SZÉP-kártya ügye azonban külön támogatási elem. Magyar Péter korábban még arról beszélt, hogy a nyugdíjasok ősszel megkaphatják a juttatást, most viszont már a 2027-es büdzsé elfogadásához kapcsolta a döntést.

Magyar Péter: egyensúlyt kell teremteni az ígéretek között

A miniszterelnök az ATV-ben azt is hangsúlyozta, hogy a kormánynak több vállalás között kell megtalálnia az egyensúlyt. A 2027-es költségvetésben egyszerre kell helyet találni a tervezett béremeléseknek, a családi pótlék emelésének, az adó- és áfacsökkentéseknek, miközben a költségvetési hiányt is mérsékelni szeretnék.

Magyar szerint ezért felelőtlenség lenne minden vállalást egyszerre teljesíteni, a költségvetést ugyanis nem lehet „bedönteni”. A nyugdíjasok szempontjából így a következő hetek egyik fontos kérdése lesz, hogy a 2027-es büdzsébe végül milyen formában kerülnek be az időseknek szánt új támogatások, és ezek között helyet kap-e a SZÉP-kártyás juttatás.

Élő adásban ismerte el Magyar Péter: eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett a Magyarországnak járó uniós forrásokból

A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorának volt a vendége csütörtök este. Magyar Péter elismerte, eddig nem érkezett uniós pénz Brüsszelből, ugyanakkor december végéig szerinte szinte valamennyi RRF-forrást folyósítania kell az Európai Bizottságnak Magyarország számára. Beszélt a műsorban a küszöbön álló béremelésekről is, a kormányfő jelezte, hogy a szociális dolgozók két részletben kapják meg a választási kampányban megígért béremelést.

 

 

Országszerte

Országszerte
1433 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu