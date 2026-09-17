Nagy ígéretet tett Magyar Péter a nyugdíjasoknak: a 2027-es költségvetésben jöhet a SZÉP-kártyára az utalás

„A 2027-es költségvetésben lesz döntés a SZÉP-kártyáról is” – jelentette ki Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, amikor a nyugdíjasoknak tervezett juttatásról kérdezték. A miniszterelnök szavai alapján így úgy tűnik, hogy az ígéretek ellenére idén már nem fog sor kerülni a támogatás kifizetésére, miközben korábban az őszre várták az intézkedést.

Megváltozott a nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártya körüli időzítés: Magyar Péter már a jövő évi költségvetéshez köti a döntést / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A miniszterelnököt az interjú végén kérdezték arról, mi lesz azzal a korábban bejelentett juttatással, amelyet eredetileg még az idei őszre ígértek.

Magyar Péter leszögezte, hogy a kormány dolgozik az intézkedésen, ám azt is egyértelművé tette, hogy a kifizetés időzítése még nem tekinthető eldöntöttnek.

A 2027-es költségvetéshez kötött döntés alapján így az idei évre korábban várt nyugdíjas SZÉP-kártya sorsa továbbra is levegőben lóg.

A kérdés azért is fontos, mert a nyugdíjasok az idén már nem számíthatnak nyugdíjprémiumra. A módosított 2026-os költségvetésből kikerült az eredetileg erre elkülönített 24,3 milliárd forintos előirányzat, miközben a jelenlegi inflációs adatok alapján novemberi nyugdíjkorrekcióra sincs szükség.

A kormány ugyanakkor 2027-től több ponton változtatna az idősek helyzetén. A nyugdíjminimum január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik a tervek szerint, ami a jelenlegi 28 500 forintos szinthez képest jelentős változás az érintettek számára. A SZÉP-kártya ügye azonban külön támogatási elem. Magyar Péter korábban még arról beszélt, hogy a nyugdíjasok ősszel megkaphatják a juttatást, most viszont már a 2027-es büdzsé elfogadásához kapcsolta a döntést.

Magyar Péter: egyensúlyt kell teremteni az ígéretek között

A miniszterelnök az ATV-ben azt is hangsúlyozta, hogy a kormánynak több vállalás között kell megtalálnia az egyensúlyt. A 2027-es költségvetésben egyszerre kell helyet találni a tervezett béremeléseknek, a családi pótlék emelésének, az adó- és áfacsökkentéseknek, miközben a költségvetési hiányt is mérsékelni szeretnék.

Magyar szerint ezért felelőtlenség lenne minden vállalást egyszerre teljesíteni, a költségvetést ugyanis nem lehet „bedönteni”. A nyugdíjasok szempontjából így a következő hetek egyik fontos kérdése lesz, hogy a 2027-es büdzsébe végül milyen formában kerülnek be az időseknek szánt új támogatások, és ezek között helyet kap-e a SZÉP-kártyás juttatás.