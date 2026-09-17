Nagy ígéretet tett Magyar Péter a nyugdíjasoknak: a 2027-es költségvetésben jöhet a SZÉP-kártyára az utalás
„A 2027-es költségvetésben lesz döntés a SZÉP-kártyáról is” – jelentette ki Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, amikor a nyugdíjasoknak tervezett juttatásról kérdezték. A miniszterelnök szavai alapján így úgy tűnik, hogy az ígéretek ellenére idén már nem fog sor kerülni a támogatás kifizetésére, miközben korábban az őszre várták az intézkedést.
A miniszterelnököt az interjú végén kérdezték arról, mi lesz azzal a korábban bejelentett juttatással, amelyet eredetileg még az idei őszre ígértek.
Magyar Péter leszögezte, hogy a kormány dolgozik az intézkedésen, ám azt is egyértelművé tette, hogy a kifizetés időzítése még nem tekinthető eldöntöttnek.
A 2027-es költségvetéshez kötött döntés alapján így az idei évre korábban várt nyugdíjas SZÉP-kártya sorsa továbbra is levegőben lóg.
A kérdés azért is fontos, mert a nyugdíjasok az idén már nem számíthatnak nyugdíjprémiumra. A módosított 2026-os költségvetésből kikerült az eredetileg erre elkülönített 24,3 milliárd forintos előirányzat, miközben a jelenlegi inflációs adatok alapján novemberi nyugdíjkorrekcióra sincs szükség.
A kormány ugyanakkor 2027-től több ponton változtatna az idősek helyzetén. A nyugdíjminimum január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik a tervek szerint, ami a jelenlegi 28 500 forintos szinthez képest jelentős változás az érintettek számára. A SZÉP-kártya ügye azonban külön támogatási elem. Magyar Péter korábban még arról beszélt, hogy a nyugdíjasok ősszel megkaphatják a juttatást, most viszont már a 2027-es büdzsé elfogadásához kapcsolta a döntést.
Magyar Péter: egyensúlyt kell teremteni az ígéretek között
A miniszterelnök az ATV-ben azt is hangsúlyozta, hogy a kormánynak több vállalás között kell megtalálnia az egyensúlyt. A 2027-es költségvetésben egyszerre kell helyet találni a tervezett béremeléseknek, a családi pótlék emelésének, az adó- és áfacsökkentéseknek, miközben a költségvetési hiányt is mérsékelni szeretnék.
Magyar szerint ezért felelőtlenség lenne minden vállalást egyszerre teljesíteni, a költségvetést ugyanis nem lehet „bedönteni”. A nyugdíjasok szempontjából így a következő hetek egyik fontos kérdése lesz, hogy a 2027-es büdzsébe végül milyen formában kerülnek be az időseknek szánt új támogatások, és ezek között helyet kap-e a SZÉP-kártyás juttatás.
Élő adásban ismerte el Magyar Péter: eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett a Magyarországnak járó uniós forrásokból
A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorának volt a vendége csütörtök este. Magyar Péter elismerte, eddig nem érkezett uniós pénz Brüsszelből, ugyanakkor december végéig szerinte szinte valamennyi RRF-forrást folyósítania kell az Európai Bizottságnak Magyarország számára. Beszélt a műsorban a küszöbön álló béremelésekről is, a kormányfő jelezte, hogy a szociális dolgozók két részletben kapják meg a választási kampányban megígért béremelést.