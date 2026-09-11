Magyar Péter éppen akkor indul országjárásra, amikor Orbán Viktor Kötcsére látogat: különös egybeesés, vagy tudatos döntés?
„Miniszterelnökként újra úton. Szeptember 12-én, szombaton 16 órakor a a királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás” − jelentette be a közösségi-oldalán Magyar Péter, akivel az érdeklődők a Megyeház téren találkozhatnak.
Magyar Péter éppen a kötcsei polgári piknik idején indul útra
Szombaton Orbán Viktor a hagyományos kötcsei polgári pikniken mond beszédet. Ez különösen fontos esemény, mivel a korábbi miniszterelnök hosszú évek óta ezen a rendezvényen jelöli ki politikai közösségének céljait és stratégiáját.
Érdekes, hogy Magyar Péter éppen erre a napra időzítette országjárásának első rendezvényét, ám ennek indoka lehet, hogy szeptemberben az összes releváns bázison tovább csökkent a Tisza Párt támogatottsága.
Ezzel egyidejűleg a Fidesz erősödni tudott, a Mi Hazánk pedig vesztett augusztusi lendületéből. A legnagyobb mértékben a pártnélküliek tábora nőtt, így kérdés milyen politikai erő lesz képes megszólítani ezt a csoportot.
Tovább csökkent a Tisza Párt támogatottsága
Az augusztusi 49 százalékos eredményt követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47 százaléka szavazna a kormánypártra, amivel a Tisza nagyjából az áprilisi támogatottsági szintjét érte el, ami teljes belföldi népesség körében 44 százalék volt − olvasható az Europion kutatásában.
A májusi és júniusi csúcshoz képest 5 százalékos visszaesés történt, tehát nagyjából minden tizedik támogatója fordított hátat Magyar Péternek.
A verseny azonban továbbra sem kifejezetten szoros, mivel az ellenzéki pártok egyelőre nem tudtak nagyot profitálni a folyamatokból. A Fidesz 21 százalékos eredménnyel növelni tudta szavazói bázisát, ami a pártválasztók körében 1 százalékpontos, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 2 százalékpontos erősödést jelentett.
A Mi Hazánk támogatottsága mind a három bázison megegyezik az augusztusival: a teljes népességben 10 százalék, a pártválasztók körében 12 százalék, a biztos szavazó pártválasztók táborában pedig 10 százalék.
A legjelentősebb elmozdulás talán a pártnélküliek körében figyelhető meg: arányuk az augusztusi 15 százalékról 18 százalékra emelkedett.
Balról is érkezhet egy kihívó
Mesterházy Attila a Különutas Hangpróba című műsorában beszélt először egy új balközép erő megalakulásáról, amely hamarosan felkerülhet a politikai térképre. Az MSZP korábbi pártelnöke és miniszterelnök jelöltje egy három pilléren alapuló szociáldemokrata politikáról fogalmazott meg néhány gondolatot.
Mesterházy szerint egy konzervatívabb társadalompolitikai, a progresszív kapitalizmus, és a patrióta külpolitika elegye lehet az optimális baloldali elegy.
A műsorban arra is rámutatott, hogy a magyar választók körülbelül 25 százaléka vallja magát baloldalinak, ennek a tábornak pedig a nagyobb része 2026 tavaszán a Tiszára szavazott.
Felmerül tehát a kérdés, hogy a választást követő normalizálódás után mekkora stabil bázist képes kialakítani a Tisza Párt és hányan morzsolódnak majd le a táborról. A számok arról tanúskodnak, hogy a folyamat már elkezdődött, ezt pedig egy baloldali alternatíva megjelenése tovább gyorsíthatja.