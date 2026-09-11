Deviza
EUR/HUF364,3 -0,29% USD/HUF314,17 -0,16% GBP/HUF424,45 -0,17% CHF/HUF385,51 -0,39% PLN/HUF84,22 -0,27% RON/HUF69,3 -0,34% CZK/HUF15,01 -0,33% EUR/HUF364,3 -0,29% USD/HUF314,17 -0,16% GBP/HUF424,45 -0,17% CHF/HUF385,51 -0,39% PLN/HUF84,22 -0,27% RON/HUF69,3 -0,34% CZK/HUF15,01 -0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 348,89 +1,28% MTELEKOM2 544 +0,55% MOL5 315 +2,54% OTP46 540 +1,33% RICHTER12 470 -0,16% OPUS298 -0,67% ANY6 490 +0,77% AUTOWALLIS127,5 -1,96% WABERERS4 350 +1,15% BUMIX9 260,94 +0,63% CETOP5 040,93 -0,33% CETOP NTR3 260,74 +0,6% BUX151 348,89 +1,28% MTELEKOM2 544 +0,55% MOL5 315 +2,54% OTP46 540 +1,33% RICHTER12 470 -0,16% OPUS298 -0,67% ANY6 490 +0,77% AUTOWALLIS127,5 -1,96% WABERERS4 350 +1,15% BUMIX9 260,94 +0,63% CETOP5 040,93 -0,33% CETOP NTR3 260,74 +0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor
kötcsei piknik
országjárás
Magyar Péter

Magyar Péter éppen akkor indul országjárásra, amikor Orbán Viktor Kötcsére látogat: különös egybeesés, vagy tudatos döntés?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kormányfő néhány hete jelentette be, hogy ismét országjárásra indul, most pedig kiderült hova vezet első útja. Magyar Péter szombat délután Veszprémbe érkezik, ahol támogatói találkozhatnak vele. Érdekes, hogy ez éppen akkor történik, amikor Orbán Viktor Kötcsére látogat és beszédet mond. Mindeközben a legfrissebb közvéleménykutatások szerint a Tisza Párt népszerűsége esik.
VG
2026.09.11, 14:02
Frissítve: 2026.09.11, 14:03

„Miniszterelnökként újra úton. Szeptember 12-én, szombaton 16 órakor a a királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás” − jelentette be a közösségi-oldalán Magyar Péter, akivel az érdeklődők a Megyeház téren találkozhatnak.

Magyar Péter
Magyar Péter  / Fotó: Anadolu via AFP

Magyar Péter éppen a kötcsei polgári piknik idején indul útra

Szombaton Orbán Viktor a hagyományos kötcsei polgári pikniken mond beszédet. Ez különösen fontos esemény, mivel a korábbi miniszterelnök hosszú évek óta ezen a rendezvényen jelöli ki politikai közösségének céljait és stratégiáját.

Érdekes, hogy Magyar Péter éppen erre a napra időzítette országjárásának első rendezvényét, ám ennek indoka lehet, hogy szeptemberben az összes releváns bázison tovább csökkent a Tisza Párt támogatottsága.

Ezzel egyidejűleg a Fidesz erősödni tudott, a Mi Hazánk pedig vesztett augusztusi lendületéből. A legnagyobb mértékben a pártnélküliek tábora nőtt, így kérdés milyen politikai erő lesz képes megszólítani ezt a csoportot.

Tovább csökkent a Tisza Párt támogatottsága

Az augusztusi 49 százalékos eredményt követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47 százaléka szavazna a kormánypártra, amivel a Tisza nagyjából az áprilisi támogatottsági szintjét érte el, ami teljes belföldi népesség körében 44 százalék volt − olvasható az Europion kutatásában.

A májusi és júniusi csúcshoz képest 5 százalékos visszaesés történt, tehát nagyjából minden tizedik támogatója fordított hátat Magyar Péternek.

A verseny azonban továbbra sem kifejezetten szoros, mivel az ellenzéki pártok egyelőre nem tudtak nagyot profitálni a folyamatokból. A Fidesz 21 százalékos eredménnyel növelni tudta szavazói bázisát, ami a pártválasztók körében 1 százalékpontos, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 2 százalékpontos erősödést jelentett. 

A Mi Hazánk támogatottsága mind a három bázison megegyezik az augusztusival: a teljes népességben 10 százalék, a pártválasztók körében 12 százalék, a biztos szavazó pártválasztók táborában pedig 10 százalék.

A legjelentősebb elmozdulás talán a pártnélküliek körében figyelhető meg: arányuk az augusztusi 15 százalékról 18 százalékra emelkedett.

Balról is érkezhet egy kihívó

Mesterházy Attila a Különutas Hangpróba című műsorában beszélt először egy új balközép erő megalakulásáról, amely hamarosan felkerülhet a politikai térképre. Az MSZP korábbi pártelnöke és miniszterelnök jelöltje egy három pilléren alapuló szociáldemokrata politikáról fogalmazott meg néhány gondolatot.

Mesterházy szerint egy konzervatívabb társadalompolitikai, a progresszív kapitalizmus, és a patrióta külpolitika elegye lehet az optimális baloldali elegy.

A műsorban arra is rámutatott, hogy a magyar választók körülbelül 25 százaléka vallja magát baloldalinak, ennek a tábornak pedig a nagyobb része 2026 tavaszán a Tiszára szavazott.

Felmerül tehát a kérdés, hogy a választást követő normalizálódás után mekkora stabil bázist képes kialakítani a Tisza Párt és hányan morzsolódnak majd le a táborról. A számok arról tanúskodnak, hogy a folyamat már elkezdődött, ezt pedig egy baloldali alternatíva megjelenése tovább gyorsíthatja.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu