Magyar Péter éppen akkor indul országjárásra, amikor Orbán Viktor Kötcsére látogat: különös egybeesés, vagy tudatos döntés?

„Miniszterelnökként újra úton. Szeptember 12-én, szombaton 16 órakor a a királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás” − jelentette be a közösségi-oldalán Magyar Péter, akivel az érdeklődők a Megyeház téren találkozhatnak.

Magyar Péter / Fotó: Anadolu via AFP

Magyar Péter éppen a kötcsei polgári piknik idején indul útra

Szombaton Orbán Viktor a hagyományos kötcsei polgári pikniken mond beszédet. Ez különösen fontos esemény, mivel a korábbi miniszterelnök hosszú évek óta ezen a rendezvényen jelöli ki politikai közösségének céljait és stratégiáját.

Érdekes, hogy Magyar Péter éppen erre a napra időzítette országjárásának első rendezvényét, ám ennek indoka lehet, hogy szeptemberben az összes releváns bázison tovább csökkent a Tisza Párt támogatottsága.

Ezzel egyidejűleg a Fidesz erősödni tudott, a Mi Hazánk pedig vesztett augusztusi lendületéből. A legnagyobb mértékben a pártnélküliek tábora nőtt, így kérdés milyen politikai erő lesz képes megszólítani ezt a csoportot.

Tovább csökkent a Tisza Párt támogatottsága

Az augusztusi 49 százalékos eredményt követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47 százaléka szavazna a kormánypártra, amivel a Tisza nagyjából az áprilisi támogatottsági szintjét érte el, ami teljes belföldi népesség körében 44 százalék volt − olvasható az Europion kutatásában.

A májusi és júniusi csúcshoz képest 5 százalékos visszaesés történt, tehát nagyjából minden tizedik támogatója fordított hátat Magyar Péternek.

A verseny azonban továbbra sem kifejezetten szoros, mivel az ellenzéki pártok egyelőre nem tudtak nagyot profitálni a folyamatokból. A Fidesz 21 százalékos eredménnyel növelni tudta szavazói bázisát, ami a pártválasztók körében 1 százalékpontos, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 2 százalékpontos erősödést jelentett.

A Mi Hazánk támogatottsága mind a három bázison megegyezik az augusztusival: a teljes népességben 10 százalék, a pártválasztók körében 12 százalék, a biztos szavazó pártválasztók táborában pedig 10 százalék.

A legjelentősebb elmozdulás talán a pártnélküliek körében figyelhető meg: arányuk az augusztusi 15 százalékról 18 százalékra emelkedett.