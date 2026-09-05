Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter a paksi védekezésről: megjutalmaznak mindenkit, aki részt vett a munkálatokban

A kormányfő azt javasolja a kormánynak, hogy az október 23-i nemzeti ünnepen kitüntetéssel és pénzjutalommal ismerjék el a paksi védekezésben részt vevő munkások és szakemberek teljesítményét. Magyar Péter szerint a sokat vitatott fenékküszöb a terveknek megfelelően működik, és sikerült megemelnie a Duna vízszintjét.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

„Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben részt vevő munkásoknak és szakembereknek” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

A kormányfő azt javasolta, hogy

minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából.

Bejegyzéséből egyelőre nem derült ki, milyen állami elismerést és mekkora összegű pénzjutalmat kaphatnának az érintettek.

Komoly vita alakult ki a paksi fenékküszöbről

A paksi védekezés és a Duna alacsony vízállása miatt épített fenékküszöb körül az elmúlt napokban szakmai és politikai vita bontakozott ki. Olyan sajtóbeszámolók jelentek meg, amelyek szerint az építkezés során beszűkített mederben jelentősen felgyorsult a folyó sodrása, ami több méterrel mélyíthette ki a medret.

Magyar Péter korábban visszautasította a beruházással kapcsolatos kritikákat.

A miniszterelnök azt írta, hogy „a sajtóban terjesztett álhírekkel szemben a paksi fenékküszöb a tervezett módon ellátja a funkcióját, és emeli a vízszintet”.

A kormányfő hozzátette, hogy a Duna medrének természetes mélyülése miatt a szakemberek feltöltik az érintett szakaszokat. A bejegyzés azok után jelent meg, hogy kérdések merültek fel a fenékküszöb építésének műszaki következményeivel kapcsolatban.

Az Átlátszó értesülései szerint a két oldalról szűkített folyómeder középső részén annyira felgyorsulhatott a sodrás, hogy a Duna rövid idő alatt akár 8–13 méterrel is kimélyíthette a medret. Az erős vízmozgás a beszámoló szerint magát az építményt is jelentős terhelésnek tette ki.

A lap úgy tudja, hogy a fenékküszöb stabilizálása érdekében több mint száz betontömböt emeltek a folyóba. Az építkezés kezdetekor a legmélyebb pontokon még 4–5 méteres vízmélységet mértek, később azonban egyes helyeken 13, máshol 16–18 méteres értékekről érkeztek hírek.