Egymásnak feszültek a frakcióvezetők: Magyar Péter beszéde után elszabadult a parlamenti adok-kapok – autópálya-botrány, üzemanyagár és ukrán olajtároló is terítékre került
Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elsősorban az előző kormányzás örökségét, a közvagyon sorsát és az állami intézmények működését bírálta, miközben a legfőbb ügyész jelöléséről is beszélt. A beszédre elsőként Toroczkai László reagált, majd Rétvári Bence és Bóka János is sorra vette, mit tartanak a kormányfő állításaiból vitathatónak.
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása után megkezdődtek a parlamenti frakciók válaszai. A kormányfő beszédében jelentős részt szentelt annak, hogy szerinte milyen örökséget hagyott maga után a korábbi kormányzás,
külön kitérve a közvagyonra, az állami beruházásokra, az autópálya-koncesszióra és a kormányközeli üzleti körökre.
A kormányfő a legfőbb ügyész kérdését is érintette, miután Baka András köztársasági elnök a parlamentben arról beszélt, hogy az ügyészség tekintélyének helyreállítása az állam ügye. Az államfő szerint az ügyészség működésében komoly problémák alakultak ki, és a Legfőbb Ügyészség, valamint a Központi Nyomozó Főügyészség kapcsolatának rendezését, továbbá a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal való szoros együttműködést is fontos feladatnak nevezte.
Ezt követően arról beszélt, hogy az elmúlt években szerinte a magyar társadalom akaratán kívül a leggazdagabb üzleti szereplők javára adakozott. Az autópálya-koncesszió kapcsán 23 ezermilliárd forintos összeget említett, amely szerinte Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségeihez kerülhet. A miniszterelnök felszólalásában ezen kívül a gazdaság számos területét sorolta fel, ahol szerinte az előző kormányzás idején kormányközeli üzleti körök szereztek jelentős befolyást.
Az ellenzék azonnal válaszolt Magyar Péternek
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője élesen reagált a kormányfő felszólalására. Szerinte a beszéd nagy része ismét arról szólt, hogy milyen problémákat okozott a Fidesz tizenhat éves kormányzása, ugyanakkor szerinte Magyar Péter egy fontos részletet kihagyott: azt, hogy korábban maga is a Fidesz vezetésének közelében volt.
Miniszterelnök úr megint fantasztikusan mellébeszélt
– mondta Toroczkai, aki szerint Magyar Péter nem beszélt arról, amit a Mi Hazánk vezetője a magyar nemzet érdeke szempontjából fontosnak tart. Toroczkai kifogásolta azt is, hogy a köztársasági elnök felszólalásáról csak röviddel korábban szereztek tudomást, és szerinte a pártokkal sem egyeztettek megfelelően a legfőbb ügyész jelöléséről.
A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a Tisza kormányzása alatt kiüresedik a demokrácia, és példaként az új államfő, az alkotmánybírók, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, valamint a közmédia és a Médiatanács vezetőinek kiválasztását említette.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Magyar Péter korábbi politikai szerepét állította válasza középpontjába. Azt mondta, szerinte a kormányfőt az vezérli, hogy korábban nem kapott megfelelő szerepet a Fideszben, és azt is felidézte, hogy Magyar Péter korábban kapcsolatban állt Mészáros Lőrinc üzleti körével.
Előszobázott Mészáros Lőrincnél, és most szidni próbálja Mészáros Lőrincet
– fogalmazott Rétvári.
A KDNP frakcióvezetője emellett arról beszélt, hogy az Országgyűlés ellenőrzi a kormányt, nem pedig a miniszterelnök számoltatja be a képviselőket. Rétvári a Magyarország és Ukrajna közötti energetikai együttműködés kérdését is elővette, és azt állította, hogy ennek keretében olajtársaságok Magyarországon olyan infrastruktúrát építhetnek, amely Ukrajnában biztonsági kockázatot jelentene.
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, az alkotmányos intézményrendszer működését helyre fogják állítani, és ebben Baka Andrásnak nem lesz szerepe.
A frakcióvezető szerint magyar érdek, hogy megőrizzék Magyarország békéjét és biztonságát, dolgozzanak a magyar emberek jólétén, valamint folytatódjon az országépítés. Bóka szerint ugyanakkor nem magyar érdek, hogy ukrán kőolajtároló épüljön Magyarország területén, ahogy az sem, hogy az üzemanyagot használók által befizetett adók növekedjenek, miközben ennél kisebb összeggel kompenzálják őket. Azt is kifogásolta, hogy leálljanak az autópálya-fejlesztések.
Azt is hallottuk, hogy született egy megállapodás, aminek értelmében kőolaj tárolására alkalmas létesítményeket fognak létrehozni a magyar határ közelében. A kormány tudott erről? Ha nem tudott, akkor miért nem tudott? Végeztek bármilyen biztonsági elemzést?
– kérdezte Bóka.
A Fidesz frakcióvezetője szerint közben tovább emelkedik az üzemanyagok ára, ami magasabb adóbevételt biztosít az államnak. A Tisza sportpolitikáját is támadta: úgy fogalmazott, hogy a párt „megmondaná, ki lehet sportegyesület vezetője, és ki nem”, amit az '50-es évekhez hasonlított. Bóka ironikusan azt is felvetette, hogy akkor nevezzék vissza a Fradit Kinizsinek, az Újpestet pedig Dózsának.
Bóka János végül azt kérte a tiszásoktól, hogy „szeressék jobban a hazájukat, mint amennyire gyűlölik a Fideszt”.
Magyar Péter a frakcióvezetői felszólalások után maga is reagált a kritikákra. A kormányfő Toroczkai László felvetésére azt mondta, régi szokásjog, hogy a köztársasági elnök nem egyeztet a pártokkal a legfőbb ügyész jelöléséről, a közutak állapotával kapcsolatban pedig azt hangsúlyozta, hogy a Tisza országos kátyúmentesítési programot indít.
Magyar Péter Rétvári Bence korábbi állításaira is visszaszólt, és a KDNP frakcióvezetőjének Mészáros Lőrinccel kapcsolatos kritikáját is visszautasította. „Ön hírhedt” – mondta Rétvárinak, majd hozzátette, hogy szerinte a politikus „száz százalékban hazudik”, amikor az egyházak vagy Mészáros Lőrinc védelmében szólal fel.
A miniszterelnök közben a Tisza korábbi rendezvényeinek létszámát is összevetette az ellenzék legutóbbi megmozdulásával, és azt mondta, az emberek azt kérték tőle, hogy ne reagáljon minden ellenzéki támadásra.
Az autópálya-koncesszióról is élesen visszaszólt, és azt mondta, szerinte „ennek vége van”. A miniszterelnök a konstrukció nagyságát több példával érzékeltette, azt állítva, hogy a 23 ezer milliárd forintos összeg nagyságrendje példátlan, és azt mondta Bóka Jánosnak és Rétvári Bencének: „Ne nézzék teljesen hülyének a magyar embereket.”
A Tisza-kormány nemet mondott az ukrán kőolajtárolókra
Magyar Péter az ukrán kőolajtároló ügyében azt állította, hogy a Mol még az Orbán-kormány idején kezdett tárgyalni az ukrán Naftohazzal a beruházásról. A miniszterelnök szerint Hernádi Zsolt arról tájékoztatta, hogy a Mol nem kapott olyan jelzést, amely szerint Magyarországon nem építhetnek kőolajtárolót a határ közelében.
Közben tisztázta a Kárpáti Nyolcak ügyét is: elmondása szerint Magyarország meghívást kapott a kezdeményezésbe, de azt nem fogadták el, így az ország nem tagja a csoportnak.
A kormányfő azt mondta, a Mol a kormány beleegyezése nélkül tárgyalt az ukrán féllel, ezt pedig a Tisza-kormány nem fogadja el. Magyar Péter szerint ezért nem épülhet ukrán kőolajtároló Magyarországon, és jelezte, hogy erről Hernádi Zsoltnak is egyértelmű üzenetet küldött. A miniszterelnök szerint az ügynek következményei lesznek.
Rétvári Bence erre úgy reagált: az állami tulajdonú Mol vezetésével nem SMS-ben kellene kommunikálnia a miniszterelnöknek, hanem a felelős miniszteren keresztül, átlátható módon.
A KDNP frakcióvezetője szerint a Kárpáti Nyolcakról és a tervezett ukrán kőolajtárolóról elhangzottak kapcsán „valami bűzlik”, és a Molnak adott utasításoknak később számon kérhetőnek is kell lenniük.
Rétvári ismét Mészáros Lőrincet hozta szóba, azt állítva, hogy a Fidesz és a KDNP frakciójának egyetlen tagja sem kapott tőle fizetést, Magyar Péter viszont korábban hosszabb ideig igen. Szerinte a miniszterelnök azért támadja most a Fideszt és Mészáros Lőrincet, mert nem tud kormányzati eredményeket felmutatni, ezért inkább hangulatkeltésre törekszik.
A KDNP frakcióvezetője a közalapítványi vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák ügyét is felhozta. Emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy az előző kormányok idején „szétlopták” ezeket az alapítványokat, majd azt kérdezte, hogy a jelenlegi oktatási miniszter, Lannert Judit férje, aki Rétvári állítása szerint az egyik kekva vagyonellenőre, részt vett-e ebben.
Az energiaválság miatt is összecsaptak a képviselők
Az üzemanyagárak és a gyárbezárások is előkerültek a parlamenti vitában. Palóc André, a Fidesz képviselője felidézte, hogy Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárstopot követelt, miközben most nem szabályozzák az üzemanyag árát, így a benzin ára már 600, a dízelé pedig 700 forint fölé emelkedett. A fideszes politikus a közelmúlt gyárbezárásait is szóvá tette, példaként a győri autóalkatrész-gyárat és az egykori jászsági Lehel-üzemet említve.
Kármán András pénzügyminiszter szerint a gazdasági nehézségeket a Tisza-kormány a Fidesztől örökölte. Azt állította, hogy a régióban Magyarországon a legalacsonyabb az üzemanyag ára, miközben a jövedéki adó is alacsonyabb a környező országokénál. A gyárbezárásokat komoly problémának nevezte, ugyanakkor szerinte a gazdaság általános állapotát kedvező adatok jellemzik, és a kormány már kétszázalékos GDP-növekedéssel számol, ami javulást jelent a korábbi várakozásokhoz képest.
Az ülésen közben új képviselő is érkezett a Fidesz-frakcióba.
Az Országgyűlés egyhangúlag, 180 igen szavazattal igazolta Szekeres Pál mandátumát, aki ezt követően letette képviselői esküjét.
Szekeres Pál olimpikon és paralimpikon kardvívó az Európai Parlamentből ül át a magyar Országgyűlésbe, ahol Lázár János korábbi mandátumát veszi át. A Fidesznél ezzel ősszel újabb képviselői helycsere történt: Szekeres helyét az Európai Parlamentben Orbán Balázs, a párt volt kampányfőnöke foglalja el.
Magyar Péter megsértődött, mert pártja képviselőit Brüsszel alázatos szolgáinak és BlackRock-csinovnyikoknak nevezték
Az Alkotmánybíróság az alaptörvény védelmének legfőbb szerveként és a jogállamiság egyik legfontosabb intézményi garanciájaként társadalmi, szakmai és politikai szempontból egyaránt a lehető legszélesebb tekintélyt és közbizalmat élvezze – jelentette ki Baka András köztársasági elnök. Az államfő a legfőbb ügyész megválasztása előtt kért szót a parlamentben napirend előtt, hétfőn. Baka András után Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt sérelmezte, hogy a Tiszát Brüsszel embereinek, Brüsszel alázatos szolgáinak és BlackRock-csinovnyikoknak nevezték.