Egymásnak feszültek a frakcióvezetők: Magyar Péter beszéde után elszabadult a parlamenti adok-kapok – autópálya-botrány, üzemanyagár és ukrán olajtároló is terítékre került

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elsősorban az előző kormányzás örökségét, a közvagyon sorsát és az állami intézmények működését bírálta, miközben a legfőbb ügyész jelöléséről is beszélt. A beszédre elsőként Toroczkai László reagált, majd Rétvári Bence és Bóka János is sorra vette, mit tartanak a kormányfő állításaiból vitathatónak.

Magyar Péter felszólalása után nem maradtak el a politikai válaszok az Országgyűlésben: a Mi Hazánk, a KDNP és a Fidesz részéről is több ponton vitatták a kormányfő állításait / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása után megkezdődtek a parlamenti frakciók válaszai. A kormányfő beszédében jelentős részt szentelt annak, hogy szerinte milyen örökséget hagyott maga után a korábbi kormányzás,

külön kitérve a közvagyonra, az állami beruházásokra, az autópálya-koncesszióra és a kormányközeli üzleti körökre.

A kormányfő a legfőbb ügyész kérdését is érintette, miután Baka András köztársasági elnök a parlamentben arról beszélt, hogy az ügyészség tekintélyének helyreállítása az állam ügye. Az államfő szerint az ügyészség működésében komoly problémák alakultak ki, és a Legfőbb Ügyészség, valamint a Központi Nyomozó Főügyészség kapcsolatának rendezését, továbbá a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal való szoros együttműködést is fontos feladatnak nevezte.

Ezt követően arról beszélt, hogy az elmúlt években szerinte a magyar társadalom akaratán kívül a leggazdagabb üzleti szereplők javára adakozott. Az autópálya-koncesszió kapcsán 23 ezermilliárd forintos összeget említett, amely szerinte Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségeihez kerülhet. A miniszterelnök felszólalásában ezen kívül a gazdaság számos területét sorolta fel, ahol szerinte az előző kormányzás idején kormányközeli üzleti körök szereztek jelentős befolyást.

Az ellenzék azonnal válaszolt Magyar Péternek

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője élesen reagált a kormányfő felszólalására. Szerinte a beszéd nagy része ismét arról szólt, hogy milyen problémákat okozott a Fidesz tizenhat éves kormányzása, ugyanakkor szerinte Magyar Péter egy fontos részletet kihagyott: azt, hogy korábban maga is a Fidesz vezetésének közelében volt.

Miniszterelnök úr megint fantasztikusan mellébeszélt

– mondta Toroczkai, aki szerint Magyar Péter nem beszélt arról, amit a Mi Hazánk vezetője a magyar nemzet érdeke szempontjából fontosnak tart. Toroczkai kifogásolta azt is, hogy a köztársasági elnök felszólalásáról csak röviddel korábban szereztek tudomást, és szerinte a pártokkal sem egyeztettek megfelelően a legfőbb ügyész jelöléséről.